基金投资的5大常见误区：只关注短期业绩

现在越来越多的投资者热衷于购买基金，基金也有很多优势，比如分散风险、专业人员管理等，但很多人草率的认为这种“专家理财”的模式可以轻松帮助自己赚钱，因此在意识上和实际操作上出现了不少误区，今天我们就来看看投资基金的五大误区。



误区1.基金投资风险不大，甚至没有风险



眼下铺天盖地的宝宝们让投资者切身感受到了投资基金的甜头，“专家理财”的理念也在一定程度上给投基者造成了误导：买基金没有风险！其实不然，只要是投资都有风险，虽然基金管理者在风险的控制上可以做到理性，但市场不是理性的，系统性风险是谁也无法回避的。所以，对于并没有多少专业知识的投资者来讲，要时刻具备风险意识。



误区2.基金定投一定能赚钱



定投是否能赚到钱，是由你所购买的基金业绩来决定的，而不是由投资方式决定的。由于基金是不保本不保收益的投资产品，所以无论是一次性购买还是分次定投，都不能确定赚钱与否。你可能会问了，不是还有保本基金吗？保本只针对一个完整的保本周期，如果中途申购或中途赎回，本金都是不保的。在生意场上，不赚钱就是亏损，换做到投资场上，如果投资基金并没有亏损，那么扣除申购费、赎回费等相关费用后，剩下的才是投资基金的真实收益；如果已经亏损了，同样支付相关费率后损失会更大。



误区3.基金是最佳的投资理财方式



如果只持有单一投资品种的话，即使有尚佳的回报，也不能说是最佳的投资方式。最佳的投资方式应该是组合式的理财和投资，就是常说的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。构建一个投资组合，既可以或得良好的回报，更重要的是分散了单一投资产品的风险。这种综合的理财和投资效果，肯定会比单一购买基金或者银行储蓄、股票等方式更加稳定。



误区4.选择基金只关注短期业绩



对于基金来讲，历史业绩优异的未必现在业绩依旧良好，更何况只关注短期业绩表现。不少投资者可能看到今年债券基金整体业绩好，就蜂拥到债券基金中，选择今年以来甚至近3个月业绩表现好的去购买，相信有不少投资者真是这么做的。我们要知道，基金适合长期投资，所以选择基金的时候要把中长期业绩放在重要的位置上，中长期表现良好的基金，也能反映出较好的管理能力。建议投资者要选择中长期业绩排名在前1/3-1/4的基金作为投资的对象。



误区5.买基金数星星



很多投资者在挑选投资的基金时，都会参考评级机构给出的星级排名进行筛选。不可否认的是，参考专业机构给出的基金综合排名的确可以帮助投资者更好的筛选基金，但是我们不能只依靠评级去选择，在上百只基金中，评级的结果只能帮你缩小选择范围。基金没有最好和最差之分，只有适合与不适合之别。评级高的基金未必适合你，比如有些五星基金，调整后的回报的确很高，但风险也很高；有些评级只有四星，但整体回报稳定。还有些基金更换了基金经理，评级上并未变动，但未来能否持续良好业绩还是个疑问。所以，目前获得高评级的基金并不是永远都好，目前评级较低的基金未来也未必会差。还是要综合短、中、长期业绩、基金管理者、评级、自身风险承受能力等多维度去选择适合自己的基金。



