避险光环褪去 黄金深度下跌再成对冲基金“弃儿

随着国际金价因美联储12月加息预期的升温而陷入了长达一个多月的深度下跌，最近一周对冲基金也是进一步增加了黄金的看空押注，期金的头寸自今年8月来再度转为净空头。
由于美国经济稳步复苏，近期多位美联储官员都喊话并暗示12月加息的可能性，金价在上周刷新了1064美元/盎司的逾5年半低位。与此同时，黄金ETP持仓也是降至了2009年来的最低水平。
此外，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月20日)公布的数据显示，最近一周由于对冲基金大幅减持黄金多头头寸，整体自8月以来又再度转入净空头，而多头头寸水平则降至了7年来低位。
由于美联储加息将削减黄金这类无收益率资产的投资吸引力，加之经济走强使得投资者的避险需求降温，打压金价在上周跌至逾5年半低位。更值得注意的是，自10月中旬以来，全球黄金ETP资产已经遭遇超过65亿美元的巨额赎回。
Nicolaus & Co基金经理Chad Morganlander称，“黄金早已日落西山，不应再投资这类资产。我们相信美元走强将继续对贵金属构成打压，特别是黄金。”
截止目前为止，今年黄金价格累计下跌9.1%，之前5周都是连续下跌，为7月24日来的最长跌势。尽管11月13日的法国巴黎恐怖袭击事件曾一度推升全球的避险情绪，但并未获得投资者的太多关注，加之印度实物黄金需求疲软，金价最终再度开启跌势。
蒙特利尔私人银行(BMO Private Bank)首席投资官Jack Ablin表示，“投资者已经习惯了恐怖主义，他们顶多将其视为进行中的风险，但单一事件不足以影响到经济或是市场，所以投资者选择无视它。”
不过，Karvy Commodities Broking在上周五的报告中称，尽管多数交易员都预计美联储12月加息的概率超过三分之二，但美联储10月纪要已经清楚的说明：加息步伐将是渐进的。因此，当前利率前景可能已经被市场所消化。
U.S. Bank Wealth Management投资顾问Dan Heckman表示，“虽然美联储已经暗示可能在12月加息，但他同时也传递出之后将以非常缓慢的步伐加息的信息，因此美元指数的上涨空间并不大。然而，眼下极低的通胀环境和经济增长也对金价的反弹不利。”