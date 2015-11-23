避险光环褪去 黄金深度下跌再成对冲基金“弃儿

随着国际金价因美联储12月加息预期的升温而陷入了长达一个多月的深度下跌，最近一周对冲基金也是进一步增加了黄金的看空押注，期金的头寸自今年8月来再度转为净空头。

由于美国经济稳步复苏，近期多位美联储官员都喊话并暗示12月加息的可能性，金价在上周刷新了1064美元/盎司的逾5年半低位。与此同时，黄金ETP持仓也是降至了2009年来的最低水平。

此外，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月20日)公布的数据显示，最近一周由于对冲基金大幅减持黄金多头头寸，整体自8月以来又再度转入净空头，而多头头寸水平则降至了7年来低位。