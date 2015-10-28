“触礁”中国股市 全球最大主权财富基金遭4年来最大亏损

中国股市三季度遭遇重挫，全球最大的主权财富基金--挪威主权财富基金(Norway Sovereign Wealth Fund)也“栽了大跟头”。该基金公布的三季度报告显示，受到A股大跌地冲击，基金遭遇4年来最大亏损。

报告显示，挪威主权财富基金三季度亏损2730亿挪威克朗(合320亿美元)，亏损幅度达到4.9%，创下4年来最大亏损。这也是该基金近6年来首次出现连续两个季度亏损。

挪威主权财富基金首席执行官Yngve Slyngstad在一份声明中指出，“我们必须预见到，当市场出现剧烈波动时，基金净值将会随之震荡。”

Slyngstad表示，“以本基金当前的巨大规模，这一亏损只会带来短期的影响，我们有更长的目标。当然，我们在‘安然度过’短期波动方面也处于有利的位置。”

遭遇如此“重挫”，挪威主权财富基金竟然也是在中国股市上“栽了大跟头”。

数据显示，三季度数据显示，该基金在中国股市亏损21.3%。同时，该基金在新兴市场股市中亏损了16.6%。

挪威主权财富基金创建于上世纪90年代末，从那时起，就以发放养老金为主要目的，在挪威人口老龄化、石油资源逐渐枯竭的背景下，集聚了大量的财富。

当前，挪威主权财富基金规模达到8600亿美元。借着过去10年油价暴涨的机会，该基金规模“青云直上”，一举坐稳全球最大的主权财富基金宝座。

三季报显示，截至9月末，该基金股票资产占比从62.8%降至59.7%，债券资产占比从34.5%上升至37.3%，此外还持有3%的不动产资产。

按照挪威政府的规定，挪威主权财富基金持有股票、债券和不动产资产的比例上限依次为60%、35%和5%。

之前，挪威政府曾预计，到2020年末，挪威主权财富基金的规模能达到约1.1万亿挪威克朗（不计入通胀因素）。