金砖四国基金落幕 QDII后市策略仍重美国

近日，高盛集团宣布关闭旗下的金砖四国基金。高盛在提交给美国证券和交易委员会的文件中表示，高盛集团终结这种有9年历史的产品，因“它的资产在可预见的未来里不会显著增长”。

2001年，高盛董事长奥尼尔以BRICs代表巴西、俄罗斯、印度和中国，金砖四国曾经引发过一波投资热潮。而这一黄金概念的幻灭也引发对QDII基金投资策略的关注。

中印仍有投资机会

奥尼尔曾表示想把金砖四国的缩写改成ICs，因为他觉得只有印度和中国有较好的投资机会。实际上，国内基金公司也基本上放弃了对俄罗斯和巴西的投资。三季报显示没有QDII基金将资金投向俄罗斯，而巴西也仅有交银环球精选一只基金投资，占比不到基金净值的0.01%。整体来看，在135只QDII中，以金砖四国命名的有3只：招商标普金砖四国、信诚金砖四国和南方金砖四国。数据显示，三季度，这三只产品分别下跌16.11%、16.88%和16.29%。

沪上一家大型基金公司QDII基金经理表示，不应过度担忧金砖四国概念倒塌带来的影响。“没有什么是永恒的，金砖四国概念的逝去并不代表这些区域就没有投资价值，依然可以在资产配置中选择这些区域。”

华宝海外中国、华宝中国互联网基金经理周欣表示，金砖四国中巴西和俄罗斯受国际大宗商品价格波动影响较大。美元走强，原油价格暴跌，中国经济增速放缓，中国进口国际大宗商品需求下降，以金砖四国为主题的基金未来可能面临较大压力，尤其是被动型指数基金。而主动型基金可以增加表现相对较好的中国和印度的股票配置，表现可能相对较好。

美国市场机会更多

对于未来的投资策略，绝大多数QDII基金经理表示，会更多地考虑美国市场的投资机会。

上述QDII基金经理表示，公司一直没有成立与港股和新兴市场相关的主题QDII基金，对欧洲和日本市场参与也不多，认为投资机会不大。

国泰基金QDII基金经理吴向军也表示，现阶段主要投资美国市场，机会非常大。“美国加息预期犹在，但过去几十年，美国经济增长时才会加息，其时股市也会上涨。升息会带动股市上涨，出现投资机会。”

周欣也坦言，目前相对看好美股市场。“美国可能在12月开始加息，美元继续强势，投资者以人民币(6.3698, -0.0037, -0.06%)衡量的投资收益将因美元升值而受益。”

此外，周欣认为，港股三季度受A股大跌和人民币贬值影响而大幅下跌，目前估值水平位于其估值历史区间的下端。另外，中国继续推进跨境投资便利化措施，深港通和QDII2有望明年开始实施，也将为港股市场带来增量资金，可能提高中小市值股票的估值中枢。