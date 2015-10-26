中国央行双降前 大量新资金涌入美国挂牌的新兴市场ETF

在消息暗示全球各国央行将维持宽松货币政策，以刺激全球经济增长之前，投资者投入数亿美元到美国上市的新兴市场交易所交易基金(ETF)。

FactSet研究公司FDS的系统称，仅周四一天，新兴市场基金净流入为7.1亿美元，创历史记录，为有史以来最大单日量，且高于新兴市场基金为期3天的资金流入。新兴市场基金追踪中国、韩国、印度和其他一些发展中国家的股市。这一数据并不包括一系列所谓杠杆基金，即交易商用于放大股价波幅押注的基金。

尽管担心全球经济尤其中国经济增长正在放缓，该基金仍被买入。上周五中国央行在不到一年的时间内第六次降息。

降息紧随李克强总理讲话之后。李克强引用国家广播电台表示，中国将“合理使用”利率和存款准备金率下调，来保持经济以合理的速度增长。

周四欧洲央行(ECB)行长德拉基讲话后，中国央行(Bank of China)紧接着降息降准。德拉基提高进一步宽松措施来应对疲软欧元区通货膨胀的可能性。

路透基金监督发言人 Melissa Garville称，强大流入的基金包括iShares MSCI新兴市场ETF。周四其资金流入量为3.009亿美元，是3年来最大的单日流入量。该基金资金总共为82亿美元。

规模达230亿美元的iShares MSCI新兴市场ETF该日资金流入量为3.36亿美元，为本月最强劲流入。

摩根士丹利(MSCI)新兴市场被百亿ETF资产追踪的基准数，包括EEM，全年价值自8月24日最低点下跌17.9%，但该指数随后反弹11.6%。