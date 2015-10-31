中国股市一泻千里之际 这10家对冲基金回报率竟高达70%

今年夏季中国股市遭到一轮庞大的抛售潮，导致约1300家对冲基金遭遇灭顶之灾。然而，对于部分对冲基金而言，情况并没有那么糟糕，其平均回报率甚至高达70%。

由泽全投资(Ze Quan Investment)、日昇投资(Sunrise Investment)、泽熙投资(Zexi Investment)和盈阳资产管理(Yingyang Asset Management)运营的中国十大表现最为优秀的对冲基金，在6月至8月期间的表现印证了一句名言:市场受恐惧和贪婪所操控。

“我当时很害怕，”位于中国东北吉林省的日昇投资董事长焦继表示。该基金于5月份抛售了其所有的股票，因此躲过了6月12日之后之后的暴跌，之后该基金在7月份短暂回升期间做出了战略性采购。焦继称：“追逐市场收益犹如从刀尖上允血。”

据追踪对冲基金表现的深圳融智投资顾问有限公司称，在8月前三个月，日昇投资旗下的4家基金在中国股市2193家股市基金中名列前十名。这10家基金均于6月抛售潮涌现前抛售了其持仓或远离市场。

中国对冲基金几乎没有避免大幅下滑的可持续性策略。他们大多仅仅买进或卖出股票，而不是实行做空和股指期货交易等策略。在股市暴跌之后，中国监管机构采取的措施限制了这两种策略的使用。尽管私人投资公司在中国大致归类为对冲基金，但其与全球同行存在区别，那就是其没有大量使用对冲策略。因此，很难产生持续的回报。

“从统计的角度来看，纯市场时机非常困难，如果不是不可能，”上海中国对冲基金研究中心主任Hong Yan在电话中表示。Hong Yan称，因“没有衍生品等其他工具”对冲，正确判断时机变得至关重要。