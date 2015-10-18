首只ETF退市尘埃落定 货币型基金现赎回难

10月已过半，秋天一步一步离开人们的视线，也逐渐体会到了“不穿秋裤的寒冷”。公募基金业绩在本周逐渐回暖，但仍难阻公募基金进入寒冬。

本周，股市连续上涨，上证指数逼近3400点，创业板指涨幅最大，一周涨近10%。基金整体业绩也随股市整体回暖。多数分级基金B类份额涨幅均在10%以上，44只B份额周涨幅已超20%；偏股基金近一周来仅10只下跌，且跌幅最高未超1%，多数基金迎来一波净值修复良机。

股市回暖固然让基民心喜，但同时却成为部分场内货基持有人“幸福的烦恼”。据中国基金报报道，有投资者反映，当他们想要赎回货币ETF时，屡次提出赎回却遭拒绝，最后只能在二级市场折价将货币基金卖出。九月中旬频频设置申购上限的场内货基，现在却面临着赎回难的问题。

不过，“阳光”再强也不可能温暖正在进入寒冬的公募基金。Wind数据显示，公募基金数量已增至3574只(A/B/C类份额分开计算)，基金数量甚至超越两市上市公司数量，而公募基金整体规模不过7万亿元，而随着新基金发行不断进行，越来越多的老基金沦为“迷你基金”，最终难逃清盘厄运。

长盛基金10月13日公告称，长盛上证市值百强ETF份额持有人大会已于2015年10月12日审议通过了《关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》。我国首只ETF清盘退市终于尘埃落定。而据数据显示，该基金截至今年上半年规模仅2041万元，份额621.3677万份，而且多数都为机构持仓。

长盛上证市值百强ETF并不是第一只清盘的基金，数据显示，自8月份以来，国投瑞银瑞易货币市场基金、泰达宏利全球新格局(QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、中原英石货币市场基金4只基金陆续发布了拟终止合同议案，先后进入清算进程。自去年8月公募基金开始尝试主动清盘以来，已有约20只迷你基金退市。

不过，此前清盘退市的迷你基金均在正收益的前提下顺利退出，而据北京商报报道，日前泰达宏利旗下QDII基金“泰达宏利全球新格局”却打破这一规律，在净值亏损的状况下通过清盘议案，由此也成为公募基金史上首只亏损清盘的基金。

若迷你基金清盘对于基金公司来说是以退为进，那么新基金发行再次遇冷对于公募基金来说就是不折不扣的寒冬。

数据显示，9月市场上共发行37只新基金，同比下滑近三成，且发行主力为债券基金和货币基金，且首募规模最大仅30亿元。这与6月份单月发行149只基金的数量形成鲜明对于，且6月份之前首募规模动辄百亿元已可望而不可及。

迷你基金清盘潮几乎不可逆，无效基金被淘汰符合市场规律，公募基金可以进行资源再分配，释放基金经理的精力，随着迷你基金清盘常态化，一拖多基金经理或将逐渐消失。