A股“似熊非牛”处境尴尬？外国基金：市场中期注定创新高

在经历了异常动荡的夏季后，中国股市处在“似熊非牛”的市场境况中。

截至周三(11月11日)，上证指数较8月26日低点累计上涨24%，但较6月12日的5178峰值仍有30%的距离。这样的处境彰显了过去1个季度以来市况的疯狂程度。而年内迄今为止，A股市场累计涨幅为13%。

美国Ritholtz Wealth Management的研究主管Michael Batnick表示，“在社交网络上调侃市况是最有意思的事。”

根据经典定义，市场自低点累计上涨20%为牛市，从高点跌落20%为熊市。

中国股市的大幅滑落以及疲弱的经济数据引发了市场对于经济前景的疑虑，也造成全球金融市场的震荡，可能还是美联储(FED)此前选择延后加息的动因，不过分析人士认为，中国经济目前已走到了向上的拐点。

Eos Funds的Jon Carnes表示：“我依然认为中国经济明年会转强，股市也将在12-18个月内创出新高。”

KraneShares的首席投资官Brendan Ahern表示：“很多新闻报道都指出中国制造业数据在持续倒退，”但片面的解读中国经济局势总是令到投资者无所适从。他说：“过去1年来，中国CSI互联网指数表现强势，和中国传统经济部门的关联度十分有限。”

Brendan Ahern预计，服务业部门自2012年来首次取代制造业成为GDP份额中的最大权重，该领域未来仍将有卓越表现。

富国银行投资协会(Wells Fargo Investment Institute)的全球股市部门主管Sean Lynch说，中国下调经济增长预期，市场平稳接纳的反应是个积极的信号。“习近平主席在掌控预期方面做了很好的工作。”

展望后市，决策层预计仍将在改革方面加力，同事推进市场稳定和企业治理升级等，这些都很容易对上外国投资者的胃口。

Carnes指出：“我目前正抛出已经走强的股票持仓，并等待市场再次出现调整时寻找新的买入机会。”