人民币即期大跌168基点 创近两月新低

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上周五中国两年来首次降息，一改之前一直坚持温和的刺激措施。人民币即期市场今天低开低走，全日大跌168个基点或0.27%，收6.1417，创9月末以来新低。
今日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报6.1420，较上个交易日(6.1387)贬值33个基点。
11月21日晚间，央行宣布自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。央行表示，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
有市场分析人士表示，尽管降息后人民币与美元之间的利差有所收窄，但它们之间的利差依然非常大。加上人民币汇率并没有完全市场化，仍然是一个有管理的浮动汇率制度。所以整体来看，对人民币汇率并不会带来实质性影响。
今日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报6.1420，较上个交易日(6.1387)贬值33个基点。
11月21日晚间，央行宣布自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。央行表示，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
有市场分析人士表示，尽管降息后人民币与美元之间的利差有所收窄，但它们之间的利差依然非常大。加上人民币汇率并没有完全市场化，仍然是一个有管理的浮动汇率制度。所以整体来看，对人民币汇率并不会带来实质性影响。