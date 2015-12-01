太意外！人民币入篮欧元却“躺枪” 美元一旁暗笑

国际货币基金组织(IMF)周一(11月30日)一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，人民币也因此跻身全球五大储备货币之列。在新货币篮子的权重分配上，欧元意外“躺枪”：人民币权重基本符合市场预期，但令人感到意外的是调整给人民币的权重大多来自欧元，这也令市场人士对欧元短期前景表露忧虑之情。此外，美元的权重几乎没有变动，也体现出这一头号储备货币的稳固地位。

IMF决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日元，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要“里程碑”。

新的SDR货币篮子计算公式更多考虑了金融变量，而对出口的重视程度降低，反映了计算方法长期以来一直所受到的批评。

分析师指出，人民币纳入货币篮子主要具有象征性意义，对金融市场而言并没有什么直接影响。但这是首次在SDR货币篮子中加入一种额外的货币。

IMF宣布，人民币在新货币篮子中的权重将为10.92%。现有四种储备货币的权重也进行了相应调整，其中下调幅度最大为欧元，其权重自37.4%下调至30.93%。英镑其次，从11.3%下调至8.09%，日元权重从9.4%下调至8.33%。美元的权重仅略微下调，从41.9%降至41.73%。

生效之后，人民币的权重将仅次于美元和欧元，而超过日元和英镑。IMF表示，新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。

IMF的工作人员早在7月时曾在报告中根据当前公式算出，人民币若被纳入SDR，其权重将为14%-16%，但多数分析师认为实际权重可能会低于此水平。

澳洲联邦银行(CBA)亚洲外汇策略师Andy Ji表示：“人民币权重略高于日元和英镑，但低于预期和IMF工作人员估计的14%16%。”

人民币入篮后，随着各国央行和外国投资基金调整投资组合，以反映人民币的最新地位，还可能助燃对人民币以及人民币计价资产的需求。

周一纽约尾盘，离岸人民币兑美元上涨0.10%至6.4262，盘中一度攀升0.26%，触及近一周来最强水平6.4161。周一亚洲交易时段，离岸人民币兑美元曾一度上涨0.46%。

纽约交易员表示，因市场之前的价格已反映了人民币成功纳入SDR的预期，而10.92%的权重也并非完全出乎意料，离岸人民币表现相对而言比较稳定。

欧元被迫“大割肉”

尽管人民币权重定在10.92%符合预期，但欧元权重的下调幅度大得“令人意外”。此前预计人民币权重最终会与原来英镑权重相同，在11%左右。

Borthwick称，欧元权重从37.4%下调至30.93%“令人惊讶”，原来他预计美元将首当其冲承受更多调整。

他指出，欧元将因SDR货币篮子的调整受到最大冲击。该调整将使得欧元/美元承压，因外储机构将卖出欧元/人民币来重新调整外汇储备。

加拿大丰业银行(Scotiabank)驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne周一则表示，“我并不认为这意味着各国央行会在近期明显的减持欧元储备，但是SDR权重的变动，和欧元短端负利率的情况，可能暗示着欧元将不被市场所青睐。”

Osborne说道：“令我感到惊讶的是，其它货币的调整并非更均匀的，很明显，欧元在为人民币让路。”

IMF调降欧元权重的决定也对欧元汇率产生负面影响。周一纽约交易时段，欧元/美元午盘时一度下跌0.33%至3月13日以来最弱水平1.0558，单月跌幅则录得3月以来最大。

彭博外汇市场专家Robert Jen对以往SDR权重变化后货币表现的研究发现，在调整之后至少数月之内，那些权重被调高的货币倾向于走强，而权重被调低的货币倾向于下滑。

Jen指出，以2001年1月的调整为例，当时美元的权重从41%调高到44%，欧元则从29%上调至31%，日元从17%调降到14%，英镑从12%下调到11%。此后的半年内，除欧元反其权重调整的方向而下跌以外，美元指数上涨，日元和英镑均下滑。

欧银要实施“三重宽松”？

本周金融市场大事不断，原本认为对欧元没有什么影响的人民币入篮也构成冲击。本周随后的欧银决议、美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话和非农报告都可能对欧元产生影响。

欧洲央行(ECB)周四的会议料加码刺激。相比之下，美联储已暗示非常倾向于本月加息。交易员称，只有周五的非农就业报告非常糟糕，才会阻碍美联储加息。

欧美货币政策背道而驰已经导致欧元/美元在11月跌4.0%，是3月份下跌4.2%以来的最大单月跌幅。仍有多家机构预测欧元/美元会触及平价。

周二亚市早盘，欧元/美元最新报1.0563，接近隔夜所及七个半月低点1.0558。

美元指数报100.24，距3月份高点100.39仅一步之遥。若突破该水平，则有望升至2003年4月以来高点。美元指数11月涨3.4%，为今年第二大月度升幅。

接受彭博调查的经济学家一致预测，在1.1万亿欧元债券购买计划行程尚未及半之际，欧洲央行本周将再次加码刺激，而且多数人预计欧洲央行会采取多管齐下的措施。

接近80%的受访者预计欧洲央行将把资产收购计划延长至最初设定的2016年9月份之后。欧洲央行的其他政策选项还包括增加每月资产购买额度以及扩大资产收购范围。

调查中超过四分之三的受访者表示，欧洲央行将会下调目前为-0.2%的存款利率。根据另一项调查的预估中值，欧洲央行料将把存款利率下调至-0.3%，最低预估为下调至-0.45%。调查显示，基准的主要再融资利率可能维持在0.05%不变。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)自10月份以来一直在让市场为行动做好准备，称欧洲央行会采取一切必要行动尽快提高通胀率，投资者现在相信，欧洲央行百分之百会降低利率。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻伦敦首席欧元区市场经济学家Ken Wattret表示：“欧洲央行已经让市场为整套措施的施行做好准备，不能不充分兑现承诺，否则金融形势就会重新趋紧。

Wattret补充道，欧洲央行同天将公布的新宏观经济预测“将成为进一步放松政策的有说服力的证据”。

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦的策略师Alvin T. Tan表示，欧元/美元短期内可能跌至1.04，但这个关口较难跌破。

蒙特利尔银行(Bank of Montreal)全球外汇策略主管Greg Anderson说道：“看来市场已经消化了欧洲央行三重宽松——降息、增加QE规模以及延长QE实施时间。”他并称，另一方面，美联储却可能从2015年无所作为变成12月收紧货币政策。

瑞穗银行(Mizuho Financial Group Inc)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“欧元卖盘将在欧洲央行会议时达到顶峰，而会议决定出炉后市场膝跳反射式的反应或使欧元/美元跌至1.03附近的年内低点，欧元料在明年1-3月触底，但明年对美国加息的预期会更温和，因此欧元反弹几率也将上升。”

苏格兰皇家银行(RBS)周一撰文称，欧洲央行会议前欧元存在进一步走弱的可能，建议继续做空欧元/美元，同时投资者可考虑保持做空澳元/美元。

RBS分析师表示：“由于欧洲央行期望能快速提升通胀率，本周的降息幅度预计将会大于预期，欧元存在进一步走弱的可能。同时美联储预计将会在12月完成加息，政策背离现象愈加严重，建议继续做空欧元/美元。”