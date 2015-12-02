欧美数据南辕北辙再助欧元攀升 重磅事件来袭美元能否收获佳音？

本周金融市场将迎来美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话和美国11月非农就业报告等一系列的重磅事件，投资者在这一关键节点也倾向于暂时保持观望。受此影响，周二(12月1日)美元自最近八个月高位回撤走低跌穿100大关，以欧元、澳元、纽元为首的非美货币则强势反弹，而加元则受疲弱9月GDP数据拖累而下滑。日内公布的欧元区数据与美国数据意外南辕北辙，欧元区PMI以及德国失业率等数据表现强劲，而美国ISM制造业PMI以及Markit11月PMI均表现不佳。隔夜一如预期，人民币获得国际货币基金组织(IMF)储备货币地位，市场人士预计短期内人民币汇率以及国际资金流向将保持稳定。

人民币入篮料对人民币汇率影响有限 美元“高处不胜寒”回落至100大关之下

国际货币基金组织(IMF)隔夜宣布人民币纳入SDR(特别提款权)，就在全世界都在为这一历史性时刻而欢呼之际，欧元却在独自“黯然神伤”。欧元在SDR货币篮子中的权重由于人民币的加入而出现大幅下降，但市场分析人士指出，这并不意味着该调整会使机构投资者相应大量加少欧元储备，而追逐人民币资产。

国际货币基金组织执董会决定将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子，SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币。人民币跻身于全球五大储备货币之列，在新货币篮子的权重分配上，人民币所获份额更多来自对欧元的调整。IMF宣布将人民币权重定为10.92%，欧元权重下调幅度最大，从37.4%下调至30.93%。英镑则从11.3%降至8.09%，日元从9.4%降至8.33%。美元的权重仅从41.9%略微下调至41.73%。新的SDR篮子将于2016年10月1日生效。

丰业银行驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“令我惊讶的是其它货币的调整并不是更均匀的。”

Osborne称，尽管SDR权重的变动再加上欧元短端负利率的情况可能暗示着欧元将不被市场所青睐，“我不认为央行会在近期大幅度减持欧元储备。”

苏格兰皇家银行(RBS)高级策略师Mansoor Mohi-uddin在内的等数位市场人士亦有同感，认为由于多重因素，该权重的调整不会严重影响到国际资金的短期流向。

澳大利亚国民银行(NAB)表示，欧元占比大幅下降似乎反映了欧元在全球储备货币中的地位下降了，而非上升，这种趋势在欧元区2011年危机爆发以来十分明显。在全球外储下降的环境下，货币经理人的活动对于欧元来说依然倾向于减持，而非利好欧元。若人民币占比上升的情况下，未来不少投资者可能增加对人民币的投资额度，这对欧元的负面影响更大。

此外，NAB还表示，尽管澳元/美元日内保持坚挺，但其在外汇市场的地位未来可能逐渐受到削弱，因为澳元在一定程度上被视为人民币的替代性货币。尽管我们并没有大量持有澳元，但值得注意的，从全球外汇储备来看，澳元和加元处境较为相似。

IMF隔夜宣布人民币获准纳入SDR之后，离岸人民币兑美元先扬后抑。人民币兑美元即期周二微收跌，日内波动区间极为狭窄，但与中间价双创三个月新低。交易员称，汇市已基本消化人民币纳入SDR（特别提款权）篮子利好，整体走势依旧稳定，但人民币贬值预期仍较强，只是央行亦无意强行推高汇价，短期料延续区间窄幅整理。

交易员指出，市场仍关注本月中旬美联储可能的加息动作，而本周欧洲央行加大放松政策的预期料加剧美元强势，且今早中国公布的官方中采PMI数据仍显示中国经济增长持续偏弱，人民币贬值压力短期难以减退。但僵持走势不会一直持续，最终还是会打破，汇率弹性上升是趋势。

“我预计人民币汇率还是会稳定一段时间，不会有大的波动，如果这时候贬值，中国面子上不好看。”一中资行交易员指出。

另一中资行交易员指出，加入SDR不会对人民币汇率造成什么影响，人民币该怎么走还怎么走，预计人民币会缓慢贬值，直至强美元周期结束。

日内美元兑一篮子货币周二在逼近13年高点后回落至99.73，因交易员买回欧元。受欧洲央行推出激进宽松措施的预期拖累，近期欧元一直备受打压。欧洲开盘，欧元续涨，市场冒险意愿升温。

周二公布的一项调查显示，美国11月采购经理人指数(PMI)终值下滑至2013年以来最低，新订单指数为2013年10月以来最低。

金融数据机构Markit表示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.8，初值为52.6，10月终值为54.1。

Markit首席经济学家威廉姆森指出，虽然11月增速出现放缓，但力度依然较为弹性，尤其是在美元走强和海外市场表现不佳的情况下。虽然全球经济的不确定前景和货币走强会使制造业担忧，但政策层不会受显著影响，本月美国依然有可能加息。

美国供应管理协会(ISM)随后公布的数据显示，美国11月制造业萎缩，跌至2009年6月以来最低水平，当时美国经济仍处于衰退期。

ISM表示，11月制造业指数为48.6，为2012年11月以来首次跌至50之下，预估为50.5,10月为50.1。

美国ISM制造业采购经理人指数走势

上一次ISM制造业PMI录得这么差的表现的时候，美联储刚刚启动了第一轮QE。

与此同时，美国商务部公布，美国10月建筑支出增加1.0%，至1.107万亿美元，预估为上升0.5%。9月建筑支出修订后为上升0.6%，前值为上升0.7%。

美国营建支出走势图

10月月率录得2007年12月以来最大增幅，多项指标录得2007-2008年以来最大增幅，这表明尽管消费支出和制造业依然疲弱，经济基础依然相对稳固；今年营建支出一直录得增长，预计第四季度经济在经历美元走强和能源企业削减开支的情况下受其支撑。

此外，市场即将迎来美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话和美国11月非农就业报告等一系列的重磅事件，投资者在这一关键节点也倾向于暂时保持观望。

受欧元区强劲数据提振 欧元反弹回暖但整体依然承压

德国11月失业率降至6.3%，创下1990年德国统一以来的最低水平，增强了有关民间消费将继续支撑该国经济增长的预期。

德国统计局周二(12月1日)公布的数据显示，11月经季节调整的失业人口减少13000至277.2万人。路透调查访问的分析师预估减少5000人。

德国失业率走势图

在失业持续下降的情况下，欧元区11月份制造业加速增长，延续温和复苏势头，但这可能需要欧洲央行更多刺激措施。

数据编撰机构Markit周二公布的一份调查报告，欧元区11月份制造业采购经理指数(PMI)从10月份的52.3升至52.8。

欧元区制造业PMI走势图

报告还指出，所有调查的国家都高于50，表明除了希腊外，各成员国制造业都呈现扩张。希腊制造业已连续15个月萎缩。

虽然欧元区经济在缓慢改善，但经济增长和通胀都显乏力，而欧洲央行行长德拉基已暗示，决策者本周将以行动来回应。

“在经济增速仍然温和，物价下降和制造业仍比危机前峰值低约10%的情况下，欧洲央行预计会在12月会议上出台进一步刺激措施，以确保经济增长动能，”Markit经济学家Chris Williamson表示。

为了刺激经济增速并提振通胀率，欧洲央行实施了每月600亿欧元量化宽松计划。不过路透上周的调查显示，欧洲央行周四会议时将扩张量化宽松措施规模并延长实施期限。预计还会把存款利率进一步在负值区域调低。

眼看欧洲央行(ECB)周四利率决议愈发逼近，市场投资者预期欧洲央行进一步下调存款基准利率和扩大QE国债规模，在此种前景下，欧元/美元在最近两周上演了一幕幕大跌，汇价一度跌至1.0557低位。不过日内由于美元自8个月高位回落走低，欧元/美元日内自低位反弹走高，汇价再度上穿1.0600关口，刷新两日高位至1.0636附近，目前交投在1.0610附近。

不过，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新周度报告显示，投机者持有的欧元净空头合约增加11307手，至175484手，表明投机者看空欧元的意愿进一步增强。

野村证券(Nomura)表示，“欧洲央行官员在最近讲话中已经明显的暗示将在本月利率决议中可能采取进一步宽松举措。其中可能将目前已经处于-20%的存款利率下调。但是问题在于，欧洲央行进一步宽松的底线究竟有多大。若其再度扩容和下调利率，瑞士央行和丹麦央行(两大央行目前存款利率皆为-0.75%)是否会出现连带反应？上次瑞士央行意外降息就引发了外汇市场的大量洗盘。鉴于此，欧洲央行或许对此应该持有更加谨慎态度。”

此外，野村证券还指出，“有趣的是，市场目前已经提前消化了欧洲央行和瑞士央行(SNB)再宽松预期。目前两大央行的掉期利率已跌至下端区域，这可能增加欧洲央行(ECB)想要调控欧元汇率困难。”

野村补充道，“至于欧元/美元，目前汇价已经初步达成本行年末1.05看跌目标。鉴于市场目前已经大量计价欧洲央行宽松预期，欧元短期跌势或有限，但欧洲央行自身可能没太意识到这一点。若欧元/美元在欧洲央行利率决议前后跌破1.05支撑水平，则可能进一步引发技术卖盘至1.02-1.03水平。”

德国商业银行首席技术分析师Karen Jones指出，市场仍在施压欧元/美元，不过日图RSI未能确认近期低点，这反映汇价可能下行动能减弱。未能确认近期低点的有效使得我们需要警惕，特别是汇价接近关键支持，不排除部分空头结利的可能。

此外，华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng补充道，随着欧洲央行利率决议的临近，欧元/美元仍有跌向1.0400的风险，同时反弹则可能会持续在1.0700遭遇阻力。

加拿大9月GDP跌幅创逾六年之最 美元/加元短线强势飙升

据今天公布的一份政府报告称，在连续萎缩两个季度之后，加拿大三季度经济重拾增长，得益于汽车出口，以及消费支出。不过该国9月国内生产总值(GDP)意外萎缩，单月跌幅创下逾六年以来之最。

今天的报告表明，虽然季度GDP尚可，但是按月来看，世界第十一大经济体仍未摆脱大宗商品价格下跌等负面因素的影响。数据出炉之后，美元/加元短线飙升，一度触及一周以来的最高水平。

加拿大统计局公布的数据显示，加拿大9月GDP月率意外下降0.5%，降幅创2009以来最高水平，预期持平，前值增长0.1%。

加拿大GDP月率走势图

加拿大第三季度GDP季率增长2.3%，预期增长2.3%，前值修正为下降0.3%，初值下降0.5%。

今天数据不大可能对加拿大央行决议产生实质性的影响，市场预计加拿大央行周三(12月2日)将维持利率不变。道明证券称，美国经济的复苏将会降低加拿大央行再度降息的必要性，加拿大央行直到2017年6月都将维持利率不变。

分项指标，加拿大三季度出口增长9.4%，进口则下跌2.9%；三季度消费支出增长1.8%。报告还指出，三季度GDP大致符合加拿大央行2.5%的预期。加拿大央行还指出，今年四季度经济增速料趋缓至1.5%，明年下半年增速则加快至2.7%。

数据出炉之后，路透点评称，今年连续两个季度录得萎缩后，加拿大经济第三季度终于重拾增势，但GDP月率在持续三个月的增长后创6年最大跌幅，这主要是受采矿业、石油及天然气部门生产下滑拖累而导致的，说明经济仍未摆脱大宗商品价格下跌等负面因素的影响。

由于9月GDP数据表现疲软，美元兑加元短线飙升至1.3385。不过美元日内呈现调整之势，预计汇价进一步上行的空间受到限制，上方阻力位关注1.3458。

巴克莱银行在近期的一份报告中称，预计美元兑加元将上探1.3460，并在美元兑加元接近初步上行目标1.3460附近时，维持看多观点。若后市突破1.3460后打开下一目标区域1.3535，进一步目标在1.4000附近。



