人民币、欧银、耶伦、非农... 史上最强超级周来袭！

金融市场本周将迎接史上最强“超级周”：人民币纳入SDR悬念马上揭晓、“超级马里奥”究竟会“会从帽子里变出什么兔子来”、包括主席耶伦在内大量美联储高官或透露他们是否准备好扣动扳机，而压轴的非农大戏料将为12月是否加息“盖棺定论”。

其他主要央行方面，因澳加两国的经济前景符合或者略微好于此前预估，澳洲联储(RBA)和加拿大央行(BOC)料均将维持利率不变。

布朗兄弟哈里曼(BBH)外汇策略主管Marc Chandler指出，本周料是今年一整年中最为重要的一周之一。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)上周五(11月27日)发布本周市场展望报告，市场重点关注欧洲央行(ECB)利率政策决议、美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话以及美国11月非农数据，这些信息将决定投资者是否会继续卖出欧元和买入美元。

报告显示，如果本周耶伦讲话令美元过强的担忧浮出水面，美元走势或迎来一轮回调。此外，美国11月非农数据预期向好的驱动因素已逐步在美元当前汇价中得到体现，或将刺激美元多头获利了结。

人民币纳入SDR悬念终将揭晓

本周一国际货币基金组织(IMF)或将在执董会会议上通过人民币加入SDR的决议，有专家认为“人民币加入SDR几成定局”，这被称为是2015年最重磅的经济事件。

尽管这很大程度上可能只有象征意义，但会提振人民币以及中国在国际经济中的影响力。对于中国来说，加入SDR意义极其深远，影响十分巨大，将改变全球经济。

国务院总理李克强今年9月会见2015夏季达沃斯论坛企业家代表时表示，中国愿意加入SDP，不仅是为了人民币逐渐实现国际化，也是尽一个发展中大国应有的国际责任。

上周五离岸人民币较在岸人民币贴水扩大至逾两个月最高水平，达到先前被视作可能引发央行干预水平的近两倍。离岸人民币较在岸人民币贴水0.9%，令市场猜测由于人民币纳入IMF储备货币篮子几成定局，故中国央行(PBOC)不再出手支撑人民币。

渣打银行(Standard Chartered)策略师张敬勤表示，鉴于人民币“入篮”几乎没有悬念，近期对缩窄汇差的关注或许已减弱。人民币纳入SDR货币篮子后，预计中国将逐步减少干预，允许市场力量来推动人民币走势。如果亚洲货币贬值而美元走强，人民币也将贬值。

路透稍早援引消息人士称，人民币预计将加SDR货币篮子，但所占权重可能低于外界预计的14%-16%。

BBH分析师上周五表示，人民币加入SDR货币篮子基本已成定局，现在的问题是究竟能够得到多少配额。

BBH的Chandler表示，目前外界预期的权重是15%，这可能会被降低。其指出，中国利率高于美国，权重越大，新兴市场的债务负担也就越重。

加拿大皇家银行(RBC)驻香港亚洲外汇策略主管Sue Trinh称，如果最终宣布的权重为10%，则人民币可能出现膝跳反射式的抛售。

她还表示，若离岸人民币兑美元在SDR评估结果出炉后立即或在一两周内跌破6.45并测试6.50，她也不会感到意外。在岸人民币虽取决于中间价，但可能测试交易区间的弱端。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)全球利率与货币研究主管David Woo称，在IMF就人民币特别提款权做出决定、以及美国12月升息后，人民币可能遭遇“完美风暴”，主要原因在于政府没有太大动力再去支撑人民币汇率。“在SDR投票结束后，不管结果如何，中国旨在保持人民币强劲走势的动力就会减弱。”

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻香港外汇策略师张建泰称，若权重低于10%，可能导致人民币贬值。张建泰在报告中写道，若人民币权重低于10%，则可能说明人民币的储备货币地位不及预期那么重要，而且人民币计价资产的资金流入规模或许没有显示的那么高，从而给人民币带来下行压力；为避免不确定性，在IMF作出决定前投资者料将继续减持人民币头寸。

高盛高华首席中国经济学家宋宇称，不同意有关加入SDR后人民币就会贬值的说法，预计人民币汇率在年底前保持稳定。明年人民币有非常小幅的贬值，前提是美元有效汇率走强。

超级马里奥会“会从帽子里变出什么兔子来”

有“超级马里奥”之称的欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)本周将成为焦点人物，金融市场将盯紧他究竟“会从帽子里变出什么兔子来”。欧洲央行将于12月3日举行政策会议。

欧洲央行正在辩论是否推出新一轮刺激措施，可能的选项包括加大目前1.1万亿欧元的资产购买计划，进一步降低已为负值的存款机制利率。

德拉基的言行也提升了外界对央行的预期，他警告称，经济成长和通胀面临的风险增加，并称“我们会竭尽全力”尽快提升通胀。

路透对逾50位分析师的调查显示，预计欧洲央行将把当前存款利率负0.2%调降至负0.3%，并将资产购买计划由当前的每月6,000亿美元扩大至7,500亿欧元，并将该计划原定结束时间延长至2016年9月之后。

法国兴业银行(Societe Generale)在给一份报告中称：“由于预期较高，所以失望风险也较大，但由于忧虑基本聚焦于通胀前景面临的结构性阻力方面，所以这次确实不应按兵不动或节约弹药。”

据数位官员上周三透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

有多名欧洲央行管委会委员本月稍早曾表示，欧银内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。

降低存款利率旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。因资金将离开欧元区寻找更佳的回报，这能让欧元走弱，与此同时，由于进口将变得昂贵，此举也能提振通胀率。

欧洲央行在2014年9月将存款利率下调至负0.2%，并称不能再调低了。但其它央行进一步调低了利率，包括瑞士和丹麦央行都将央行存款利率进一步调降至负0.75%，这表明进一步下调是有可能的。

BMO Global Asset Management驻伦敦的首席经济学家兼宏观策略主管Steven Bell表示：“他(指德拉基)会从帽子里变出兔子来——我们只是不清楚这会是只什么兔子。欧元将大幅下挫。”该公司管理约2,440亿美元资产。Bell预计，明年欧元/美元将跌破平价水平。

Bell表示，欧洲央行可能超出投资者预期的举措包括将存款利率由目前的-0.2%再降0.2个百分点。市场预期仅为调降0.1个百分点。

Bell称，欧洲央行官员还可能扩大量化宽松计划的资产购买范围，将公司债与地方政府债纳入其中，或取消不能购买收益率低于存款利率证券的规定。

瑞穗银行驻伦敦的对冲基金销售主管Neil Jones表示，他相信德拉基既会调降存款利率至多达0.25个百分点，也会扩大规模达1.1万亿欧元的QE计划。Jones预计，欧元/美元年底料跌至1.05下方，并在2016年跌破平价水准。

花旗(Citigroup Inc.)表示，欧洲央行需要调降存款利率、增加每月购债规模、通过延长购债计划或删除明年9月结束的字眼来调整前瞻性指引，这样才能给市场制造意外。

Robin Brooks等高盛(Goldman Sachs)分析师在给一份报告中称，欧洲央行在下周会议上以强于预期的鸽派立场使市场感到意外并不会遇到太大的阻力。

高盛料欧元/美元到欧洲央行会议召开会跌至1.05，会议当天会下跌200-300点，之后受美联储加息的影响于12月底跌至平价。

瑞银UBS经济学家Reinhard Cluse在一份客户报告中称，虽然对欧洲央行来说，下周会议的最基本情形是，下调存款利率10个基点并将QE延长3-6个月至2016年9月以后，但是进一步放松政策的选项范围依然很广。有调整QE、改变利率走廊、提供更多信贷放宽措施或者力求让欧元贬值等多种选择。

Cluse指出，12月进一步放松政策看来已板上钉钉，因为欧洲央行似乎已下结论，即刺激力度太小的风险比刺激力度太大的风险更大。Cluse预计，如有必要，欧洲央行将为未来进一步放宽政策打开大门。

Jonathan Ashworth等摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家在一份客户报告中写道，预计欧洲央行在12月3日会议上将下调存款利率10个基点，并从1月起将每月购债规模增加到750亿欧元。

报告还预计决策者将把购债项目实施期延长6个月至2017年3月，QE项目措施将给欧洲央行资产负债表增加约5,850亿欧元。

荷兰银行(ABN AMRO Group NV)宏观研究主管Nick Kounis在一份客户报告中称，将欧洲央行存款利率下调幅度预期调整为20个基点；此前预计欧洲央行将下调存款利率10个基点。

Kounis指出，下调20个基点的预期越发在金融市场走势中体现出来。欧洲央行在通胀方面宁愿“做过头”，也不愿意做得不够。

耶伦会否暗示FED准备好扣动扳机？

对于美联储12月是否加息而言，本周将是关键的节点。一系列的美联储决策者将讲话，或将发出更加明确的信号，显示美联储委员们终于准备好扣动扳机，其中美联储主席耶伦的讲话尤其重要。

美联储主席耶伦周三和周四将发表讲话，将会成为她进一步塑造市场对12月FOMC会议预期的机会。周三她将在华盛顿经济俱乐部讲话，周四她将出席联合经济委员会的听证会。

联邦基金利率期货预计12月加息概率为74%，耶伦的讲话可能令这一概率进一步上升。

彭博经济学家撰文称，这将是耶伦为12月加息做好明确铺垫的好机会，尽管届时11月非农报告还没有公布。很多美联储官员为12月行动提供了一系列的理由，耶伦也会利用这一讲话的机会，做总结陈词。另外，她可能会继续强调，实施加息后，紧缩政策的步伐非常重要。

美联储主席耶伦1月4日在华盛顿向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证时表示：“当前，我认为美国经济表现良好。”她说，如果数据继续指向增长以及物价更加坚挺，那么12月加息就有“现实的可能性”。

联邦公开市场委员会(FOMC)在10月份的声明中提到，家庭支出和商业投资增长步伐“稳健”，将考虑在“下一次会议(即12月会议)”上加息。

美联储决议面对的最大阻力可能是美元兑主要货币近几个月迅速升值，这实际上起到收紧货币环境的作用。但相比欧洲等其他地区，美国贸易受汇率变化的影响还不大，因此对政策的影响也较小。

FOMC票委旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)将于周三讲话。他对经济的看法与耶伦非常相近，可能通过此次讲话强化耶伦的观点。

威廉姆斯11月21日表示，假如美国经济不令人失望，12月加息的“概率很高”。他还声称，美联储可能在短期内加息，但加息的步伐应该缓慢。

据悉，威廉姆斯曾在耶伦领导旧金山联储时，担任耶伦的首席研究员，许多人认为，威廉姆斯在FOMC与耶伦的关系最亲密。威廉姆斯今年是有投票权的FOMC委员。

此外，美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)也将在周四讲话的时候表达他的观点。这或许是他强化耶伦演讲内容的绝佳机会。

非农压轴亮相

周五美国将公布11月非农就业报告，市场将迎来一周最高潮，因该份报告为12月15-16日美联储会议之前的最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储将在12月会议上加息，而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

彭博经济学家撰文称，11月非农就业报告是本周最为重要的数据。实际上也是唯一一个可能令美联储不在12月份加息的数据。但是10月份非农就业人数增加27.1万人，11月数据要极其疲软才能扭转局面。

周五公布的数据料显示，美国11月非农就业岗位增加20万人，失业率保持在七年半低点5.0%。

有分析师指出，即便到时候非农就业数据有些令人失望，但考虑到已接近充分就业，预计美联储仍会在12月15-16日的会议上加息，届时争论的焦点可能转向未来加息步伐，而非短期行动。

美银美林(BofA Merrill)在一份报告中指出，近期非农就业数据的意外惊喜驱动资产价格高涨，其刺激程度也是2014年夏季以来所前所未见的，“我们对于市场在2004-2006年加息周期时的观察暗示，这种关联主要建立在对于货币政策正常化预期的判断上。”

该行在数据及汇市报告中写道：“在上一次加息预期中，‘非农惊喜’对于市场影响力的重要程度从首次加息之前一直延续到紧缩周期的尾声，尽管美联储下一次加息已为市场所高度预期，但就业数据的重要性在首次加息之后仍在继续提升。这种关联当前尤其明显，因美联储已采纳了唯数据论的政策姿态，每次非农数据的发布都将牵动市场神经，并在美联储未来货币政策决定方面扮演重要角色。”

德意志银行(Deutsche Bank)G10货币策略主管Alan Ruskin指出，货币市场本周将关注11月就业报告。多数人认为，除非就业数据非常疲弱，否则美联储将在12月收紧货币政策。

Ruskin还指出，如数据超过20万，这将不仅意味着美联储将会加息，且预示着将足以提振2016年加息预期。

周三的11月ADP就业数据是11月非农报告公布前的一个关键就业市场指标。

外媒调查显示，ADP就业人数预计将增加19万，略高于10月的18.2万，暗示非农报告即便不如10月般强劲，也将足以为加息提供理由。