数据疲弱无碍美元霸气重现 欧镑黯然回落黄金一蹶不振

周一(11月30日)美元兑一篮子货币触及八个半月高位，欧洲央行本周推出进一步刺激措施的可能性令欧元跌至4月以来最低位，英镑/美元日内则继续下跌，触及1.50，为七个月来首见。在国际货币基金组织(IMF)可能宣布将人民币纳入其特别提款权(SDR)篮子前，离岸人民币涨约0.4%，有消息称中国政府可能进行干预，以缩窄本地及离岸人民币的差距。

美元多头斗志昂扬 以欧镑为首的非美货币纷纷回撤

据最新公布的一份报告称，美国10月成屋签约销售涨幅远逊于预期，暗示当前房地产市场在年初强劲增长后开始逐渐丧失复苏动能。

全国地产经纪商协会(NAR)周一(11月30日)公布的数据显示，美国10月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比小幅上涨0.2%至107.7，中止了连续2个月的跌势，不过依然远低于市场预期的上涨1.0%，前值从-2.3%修正为-1.6%。而美国10月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比上涨2.1%，前值从2.5%修正为3.2%。

美国成屋签约销售月率走势图

美国房地产经纪协会首席经济学家劳伦斯称，成屋签约销售指数年率录得连续14个月增长。因可销售房屋稀缺和价格快速上扬，秋季的指数表现接近持平。虽然签约活动自春季以来略有下滑，但多个地方就业市场的潜在力度依然有利于提振买方需求。不过油价下滑开始拖累某些地区的房屋销售状况。

此外，美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)为48.7，预估为54.0，降至9月水平。

尽管日内公布的美国经济数据表现疲弱，但美元指数依然位于100大关之上。今天早前一度高见100.31，逼近3月13日所及的12年高点100.39。美元指数本月上涨逾3%，年内上扬近11%。市场分析人士指出，美元大涨的背后，对冲基金仍在主导买入。

据外媒援引南欧交易员的话指出，对冲基金是美元的主要买家。上述交易员同时透露，“少量宏观基金出于获利回吐目的，每20个点就设置一个买单。”

在美联储加息和欧洲央行降息呼声震天之际，美元仍受到投资者的亲睐。摩根士丹利(Morgan Stanley)全球外汇策略团队在2016年展望报告中称，明年美元仍是“香饽饽”。

同时，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在2016年最佳六大交易策略中，将做多美元作为首选的交易策略。

该行驻伦敦的宏观和市场研究联席主管Francesco Garzarelli牵头的策略师团队指出，“美联储与欧洲央行和日本央行之间的政策分歧将继续成为2016年更持久的主题之一。汇率对于政策差异的压力尤其敏感，尽管美元已经走强，我们认为，美元兑欧元和日元仍有更多升值空间。”

本周市场将迎来欧洲央行(ECB)利率决议，多数市场参与者预计欧银将采取延长QE、下调存款利率在内的多种扩大宽松方式。在该预期影响下，欧元/美元震荡下行趋势明显。

据路透最新一份调查显示，在20名交易员中有13名认为欧洲央行将在本周下调存款利率，有19名认为欧洲央行将在12月3日扩大资产购买规模。

日内欧元/美元则连续第四天下跌，创出7个月新低1.0563。欧元/美元11月约下跌了4%，今年迄今下跌超过12%。但交易员、分析师及投资人对于欧元兑美元今年会跌至距离平价水准有多近莫衷一是。

“对于美联储将收紧政策、欧洲央行将放宽政策等议题，我们的看法和市场共识一样，因此欧元/美元今年底将跌至1.05附近，”Sun Global投资长Sanjiv Shah表示。

其还指出，“所有人都知道欧洲央行将有所行动，美联储也将施展拳脚。若欧元/美元要跌到平价水准，老早就已到那个价位了。或许明年第一季我们会见到欧元/美元试图探向平价水准。”

周一和周二公布的欧元区通胀数据若表现疲软，则可能增强对欧洲央行在12月3日会议上采取行动的预期，但无论结果如何，市场似乎已经完全反映了欧洲央行即将宽松的预期。

周五将公布的美国非农就业报告应能巩固美联储采取行动的预期。11月17日止当周，汇市投机客美元净多仓升至八个月来最高水准，但其规模仍只有3月和4月所及高位的60-70%左右。

市场本周主要关注一系列央行会议，重头戏为欧洲央行周四的政策会议。市场普遍预计该央行将调降欧元存款利率，并延长量化宽松计划。与之形成对比的是，美联储(FED)或在12月稍晚的会议上加息。若果真如此，将是美国近10年来的首次升息。

“欧元交投看似显然将随着欧洲央行政策会议的临近而变得更加活跃，”一家跨国银行的交易商说，“虽然该行已一直努力压低欧元，但周四仍可能看到反射性反应。”

法国农业信贷(Credit Agricole)周五(11月27日)在最新的分析报告中指出，美元面临下修的风险，欧元/美元在开启新一轮跌势之前或反弹至1.0800-1.1100附近，因此建议不要在当前水平做空欧元/美元。

法国农业信贷在分析中称，“我们相信欧洲央行(ECB)下周宽松力度不太可能超过市场的预期。市场已经将欧银延长QE和降息逾10个基点的因素计入欧元交易之中。”

该行预计，如果大幅降息幅度或将推升欧银利率政策已经触及下沿的市场预期，这或将发欧元逼空行情，特别是在考虑的欧元投机空头头寸已经接近峰值的情况之下。

法国农业信贷表示，“上述因素都不利于美元。当前市场对于美联储12月加息已经基本无异议。不过，需要注意的是，美联储(FED)并不愿意看到美元进一步升值。除非美国经济加速复苏，否则强势美元也将会阻碍经济。”

欧市盘中，英镑/美元震荡下行，汇价一度跌破1.5000关口，最低触及1.4992，刷新近7月低位，此前一名英国央行决策官员就强势英镑对通胀的影响提出警告。

外媒上周日报道，新加入英国央行货币政策委员会(MPC)的委员弗利葛周末表示，强势英镑所造成的紧缩效应“相当庞大”，他希望在利率开始走升之前，能先见到成长趋于稳定或升温。

这主要是因为欧元因欧洲央行料将推出大规模刺激计划而大跌；欧元区是英国最大贸易伙伴。欧洲央行周四将举行会议，料将进一步放宽政策，这可能将进一步推低欧元。

三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，周一英镑的走势主要是受周四欧洲央行会议前美元走强的带动，1.50是英镑/美元的重要支撑位。

“英央行强调英镑走强对通胀前景(较美联储)有更强的打压作用，这将使英央行逐步收紧政策，”Hardman称。

彭博技术分析师Sejul Gokal在最新的分析中指出，汇价下方的中期支撑关注1.4888。

Gokal在分析中称，“英镑/美元跌破1.5207的支撑位，这也令1.4960的短线支撑位暴露无遗。技术指标来看，随机指标趋于悲观，尚未处于超卖区域。MACD和9日RSI指标发出轻微的看涨背离的信号。”

他预计，英镑/美元跌势延续，或将进一步下测1.4888，这里是4-5月升势的最后斐波那契支撑位。

人民币“入篮”在即 监管层干预离岸市场看空情绪力图在相对稳定中迎接SDR

美国东部时间11月30日上午10点（北京时间30日23:00），IMF主席拉加德将在华盛顿IMF总部，主持关于人民币加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子的最后讨论会。会议将历时半小时到两小时之间，会后，拉加德和IMF的SDR特别研究小组，将分别召开发布会。

人民币兑美元即期周一小幅收贬，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币走升近300点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，加之境内有客盘购汇，令人民币小幅贬值。

交易员指出，在岸市场未现干预身影，监管层通过干预离岸市场打压市场的看空情绪。而人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，预期基本已经消化，对汇市影响有限。在干预预期之下，料市场短期维持区间波动。

“现在客盘和银行间交易看空（人民币）情绪较重，今天央行要出来打压一下看空情绪。”一股份行交易员指出。

“境外升了快300点，境内还贬了，这已经很好了，毕竟是同向波动的。”另一股份行交易员指出。

西班牙对外银行(BBVA)驻香港的经济学家夏乐指出，“人民币纳入SDR评估结果即将揭晓，中国央行不想在这个时间点看到人民币大幅贬值，希望在相对稳定中迎接SDR。”

另有股份行交易员指出，离岸人民币走升扭转了部分在岸预期，有些交易员转结汇盘，有些做多美元的盘子及时止盈，加剧市场观望情绪，成交量亦较前日明显缩窄。

“每天一会砸上来，一会买上去，我都要疯了，又怕央行来砸，大家又都看空，市场没什么流动性，我们交易员都没法做了。”他并指出。

人民币是否被纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子，答案即将揭晓。离岸人民币兑美元盘中涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾370个点子至6.4230，后有所反复，交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。

离岸人民币兑美元

今日IMF将决定本次SDR评估是否将人民币纳入货币篮子。外界普遍预期，IMF将承认人民币是全球主要储备货币，与美元、欧元、日元和英镑并列。通过此举，IMF成员国将认可中国经济改革者的努力，并希望以此促动中国发生新的改变。

而10月货物和服务贸易数据对人民币形成一定提振。中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。其中货物贸易顺差较上月扩大，而服务贸易逆差则较上月缩小。

美联储加息桎梏令黄金一蹶不振 分析师称金价或将跌至1000美元大关

国际现货黄金周一亚欧盘中弱势盘整，交投于关键支撑1050水平上方，最高触及1064.25，最低下探1053.09美元/盎司。黄金上周五欧美盘中急速下探，跌破11月18日触及的逾五年半低点1064.84，创出新低1052.68美元/盎司，因投资者普遍预期欧洲央行将在本周的货币政策会议上决定扩大资产购买规模，甚至下调利率；而美国本周五公布的11月非农就业报告只要稳健，美联储即将在12月的会议上加息。

由于美国与欧洲央行的货币政策可能进一步背离，黄金价格延续跌势，朝着近六年最低水平下跌，并有可能录得两年半来最大单月跌幅。美联储料将于下月加息，而欧洲央行则有望加码刺激政策。金价本月至今已下跌约7.5%，为2013年6月以来最大月线跌幅。

黄金失宠，因预期美联储将在12月15-16日的下次政策会议上升息，投资者纷纷调整部位。投资者认为美国若升息，美元将上涨，这势必将冲击黄金。

“随着美联储政策会议的临近，技术图表看起来越来越难以预测，而鉴于投资资金的持续流出，预计金价下一步很有可能测试1000美元关口，”福四通（INTL FCStone）分析师Edward Meir称。

投资者将资金抽离黄金基金，加剧了金价的跌势。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 上周五黄金持仓量降至2008年9月以来最低。

美元走强也限制了金价的任何涨势。美元兑一篮子主要货币今天涨至八个月新高。美元走强，导致持有其他货币的人士购买以美元计价黄金时成本上升。

瑞士MKS金融集团交易员Sam Laughlin表示，“美元持续走强在本周给黄金带来了更大的下行压力，金价可能跌向2010年低点1045水平。”

本周交投线索方面，金市交易商将关注本周五的美国非农就业报告。若报告表现强劲，则将提升美联储在12月15-16日会议上升息的机率。欧洲央行周四的会议也备受关注，以观察其对汇市的影响。市场广泛预期欧洲央行将放松货币政策。