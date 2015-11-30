今日金融市场紧盯一件事：人民币能否通过IMF大考？

国际货币基金组织(IMF)主席拉加德以及该组织执行委员会二十多位委员周一(11月30日)将齐聚华盛顿总部，就一项最受期盼和关注的决定作出表决：是否将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，从而使其拥有国际储备货币地位。

IMF于1969年设立SDR，给予成员国从中获取任一种货币以满足收支平衡表需要的权利。目前已在篮中的货币分别是美元、欧元、日元和英镑。

尽管获得通过的主流预期并无多少悬念，但是IMF会就决议如何形成给出更多的细节。拉加德已公开表示IMF工作人员建议将人民币纳入货币篮子，而她自己也对此表示支持。

拉加德在其11月13日的声明中表示，IMF工作人员确定人民币已经具备“可以自由使用”的入篮标准。但是就在五个月之前，人民币似乎还没有满足这一标准。

IMF最高决策机构是理事会，成员大多是188个成员国的财政部长和央行行长。理事会已将大部分权力授予由24人组成的执行理事会，今日的表决大会为“限制级”，换言之，与会者仅限于执行理事会成员。

执行理事会每年要举行200多次会议，通常是就已经达成的共识作出正式决定而不是进行真正意义上的表决。

代表美国政府的执行理事会成员Mark Sobel权力最大，拥有17%的表决权。七国集团合计拥有43%的表决权，是执行理事会中最强大的阵营。中国拥有3.8%的表决权，代表是前中国央行官员金中夏。

周一的决定之后，IMF可能会公布工作人员报告的具体细节，从中我们可以发现IFM的经济学家们是如何得出新的结论的。

IMF称，说一种货币可以自由使用，这种货币必须广泛用于国际交易支付，并在全球主要外汇市场有广泛的交易。关键指标包括这种货币在官方外汇储备、国际银行债务、全球债券中的占比以及其在外汇市场中的使用规模。

今年8月份，人民币首次超越日元成为全球第四大支付货币，市场份额升至2.79%，创历史新高，排名前三的美元、欧元、英镑所占份额分别为44.8%、27.2%、8.5%。

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据显示，在全球支付市场，人民币的市场占有率从2012年8月的0.84%到2014年12月的2.17%，再到2015年8月的2.79%，拓展的速度可以说是突飞猛进。

在7月份的报告中，IMF官员们发现，人民币在全球外汇储备中的占比名列第七，排在其前列的除了SDR货币篮子中现有的四种货币外还有澳元和加元。人民币的外汇储备占比只有1.1%，而名列首位的美元占比高达63.7%。

前美联储(FED)和美国财政部官员Ted Truman说，人民币的使用程度短时间内在IMF关键指标中蹿升至前五可能性不大。

现任彼得森国际经济研究所高级研究员的Truman在11月17日的一篇博客中说：中国在采取行动弥补人民币在早先报告中所反映出的不足方面“取得了进步，但是这些行动措施并无令人信服的良好历史记录。”

招银国际分析师苏沛丰指出，如果人民币权重只占10%，令投资者感到失望，人民币就面临贬值压力。如果人民币权重在15%左右，人民币和中资股可能会有温和反弹，因为市场对纳入SDR早有预期。

瑞穗银行(Mizuho Bank)称，人民币在SDR中权重若低于10%，可能会导致人民币贬值；IMF工作人员预计的权重为14%-16%。