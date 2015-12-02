时代变了！美元惊呼“谁动了我的奶酪” 澳元这回捡了大便宜

隔夜国际货币基金(IMF)组织宣布将人民币纳入SDR(特别提款权)，人民币国际化迎来里程碑事件。人民币跻身于全球五大储备货币之列，成为后布雷顿森林体系时代第一个来自发展中国家的SDR货币。周二(12月1日)，离岸人民币兑美元震荡回落，将上个交易日的涨幅尽数回吐。美元指数意外下跌，汇价跌破100关口，最低触及99.91。商品货币异军突起，纽元和澳元兑美元全线走高，纽元/美元刷新近一个月高位。

入篮后人民币无惧贬值 央行“干预”或将延续

国际货币基金组织(IMF)北京时间周一凌晨宣布将人民币纳入SDR货币篮子，此举是对中国在融入几十年来一直由美国、欧洲和日本所主导的全球金融体系所取得的改革进展方面的认同。

IMF在周一发布的声明中表示，代表188个成员国的IMF执董会决定，人民币已经达到“自由使用”的标准，将加入由美元、欧元、英镑和日元组成的SDR篮子。此决议将于2016年10月1日生效。

路透报道称，人民币将在SDR基准货币篮子中占据10.92%的权重。SDR的新比重将为美元占41.73%；欧元占30.93%；日元占8.33%；英镑占8.09%。

这一结果也符合此前市场的普遍预期。随后，离岸人民币兑美元先扬后抑。周二欧市盘中，汇价震荡回落，最低触及6.4490，将上个交易日的涨幅尽数回吐。

在人民币“入篮”之前，市场就猜测中国央行的“干预”会随着最终结果公布而逐渐减少。不过，野村(Nomura)认为央行短期内不会退出外汇干预。

野村首席东亚利率策略师Albert Leung表示，央行的长期目标是逐步退出外汇干预，但短期内仍难退出，境内外价差300点左右是“舒适区”。

Leung预计，人民币将在2030年成为世界第三大广泛使用的货币，中国会继续推动金融改革以及资本项目开放，中国目前存款准备金率仍然过高。

中国央行(PBOC)副行长易纲在日内的讲话中也表示，“大可不必担心人民币出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。”

是谁动了“欧元的奶酪”？美元感受“空前压力”

人民币纳入SDR，欧元和美元却感到了一丝失落。人民币的加入让欧元和美元在SDR中的占比下滑，他们似乎感受到了“长江后浪推前浪的危机”。

在人民币“入篮”之后，现有四种储备货币的权重也进行了相应调整，其中下调幅度最大为欧元，其权重自37.4%下调至30.93%。英镑其次，从11.3%下调至8.09%，日元权重从9.4%下调至8.33%。美元的权重仅略微下调，从41.9%降至41.73%。

欧元的占比下调幅度之大令市场感到有些意外。纽约外汇经纪商Chapdelaine & Co.的外汇负责人Douglas Borthwick在接受采访时表示，尽管人民币权重定在10.92%符合预期，但欧元权重的下调幅度大得“令人意外”。此前预计人民币权重最终会与原来英镑权重相同，在11%左右。

对于美元而言，人民币的崛起也让其感到了空前的压力。知名金融博客Zerohedge就指出，人民币被纳入SDR可能会增加美元的下行压力

Zerohedge在一份报告中指出，“随着时间推移，美元在SDR中所占的比重料将人民币纳入SDR之初有所减少。美元比重可能面临更大的下行压力。”

Zerohedge表示，美元所占的比重远远高于其他货币，其为欧元资产规模的三倍多。这种差异的部分原因在于估值，美元兑欧元目前位于12年高位。据国际清算银行的名义有效汇率的计算，过去五年中，美元贸易加权指数增加了21%。

华盛顿知名智库彼得森国际经济研究所中国经济问题专家尼古拉斯·拉迪认为，人民币“入篮”SDR将产生深远影响，但短期内不会挑战美元地位。

他表示，“人民币‘入篮’短期内不会对各国央行[微博]的资产配置产生太大影响，但相信之后会有越来越多的国家愿意持有人民币作为储备金融资产，这需要一段时间。”

他说，“目前美元仍是各国央行持有的最主要储备货币，其后是欧元、英镑和日元。在未来很长一段时间里，美元都将是最主要的储备货币，人民币“入篮”并不会挑战美元的主要储备货币地位。美国在18世纪末成为世界第一大经济体，但是直到第二次世界大战之前，美元才成为世界主要储备货币。如果历史是先导，人民币还需要几十年时间才能成为主要储备货币。”

日内欧市盘中，美元指数走势似乎受到了人民币纳入SDR的左右。汇价跌破100关口，最低触及99.82，短线有进一步下测10日均线99.74支撑的风险。

除了人民币纳入SDR对美元构成压力之外，技术上看，美元也有回调的需要。日图级别中，美元指数面临年内高位100.40的阻力，MACD红色动能收缩殆尽，暗示多头动能有所减弱。

此外，市场即将迎来美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话和美国11月非农就业报告等一系列的重磅事件，投资者在这一关键节点也倾向于暂时保持观望。

澳洲联储“大开绿灯” 澳元领衔商品货币反弹

日内，澳元等商品货币的走势引人注目。澳洲联储(RBA)宣布维持利率不变，同时也未对澳元近期的反弹作出口头干预，美元的走软也给澳元提供了反弹的良机，澳元/美元随后强势上行。

澳联储宣布维持现金利率在2.00%不变。同时指出，若有必要，政策有进一步放宽的空间。

澳联储表示，委员会判断维持现金利率不变的决定是适当的。澳元汇率根据大宗商品价格下滑进行调整。

之前，澳联储官员已经充分表达了短期内不急于进一步宽松的态度。在此次决议中，澳联储也如期未释出更多鸽派倾向。

欧市盘中，澳元/美元扩大涨幅，汇价最高触及0.7299，刷新5周高位。澳元升势也带动其他商品货币上涨，纽元/美元刷新近一个月高位0.6666，美元/加元最低触及1.3306。

市场分析人士指出，澳元/美元日内还有进一步上行的可能。不过，关键还在于能否站稳0.7280上方，以打开进一步上行空间。

法国农业信贷银行(Crédit Agricole)此前指出，澳元短期有进一步反弹的需求，因目前仍处高位的投机性空头有平仓的风险。但从长期来看，逢高做空仍是主流的选择。