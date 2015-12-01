人民币“入篮”梦已圆 你对SDR知多少？

周二（12月1日）知名外媒报道指出，人民币顺利加入SDR的消息传遍全球市场，这对人民币国际化进程具有里程碑意义，但对SDR具体的含义，多数人还是一知半解。

人民币的入篮梦想已圆，那么让我们来了解下，到底什么是SDR，加入SDR对人民币又意味着什么。

SDR是Special Drawing Right的缩写，中文翻译为"特别提款权"。之所以称为"权利"，是因为它是国际货币基金组织(IMF)分配给成员国的一种使用资金的权利，是对成员国按照基金份额所确定的普通提款权的一个补充。IMF在1969年通过了设立SDR的决议。

然而，“权利"的解释并不够形象。实际上，SDR是一种人造的货币单位，可用于偿还IMF的债务，可弥补成员国家政府之间国际收支逆差，还可与黄金、自由兑换的货币一样，充当成员国官方储备的国际储备资产，它是一种账面资产，本质是一种信用资产。

最初发行时，SDR的定价是每一单位的SDR相当于0.888克黄金，与美元等值，当时有"纸黄金"之称。随着美元与黄金脱钩，SDR的定价改为由一篮子货币确定，1980年以后，IMF决定每五年讨论一次SDR篮子中的货币权重，目前这个篮子中有美元、欧元、日元和英镑。

根据IMF最新发布的《关于2015年特别提款权审查的问题与解答》，在2016年10月1日新货币篮子生效后，人民币将作为第五种货币入篮，新的权重将会是美元占41.73%，欧元30.93%，人民币10.92%，日元8.33%，英镑占8.09%。

国际货币基金组织通常根据每个成员国在基金组织的份额，将特别提款权分配给成员国。到目前为止，总共分配了2041亿特别提款权，最近一次分配是在2009年，分配额为1826亿特别提款权。

日内招商证券在一份专题报告中指出，2040亿单位SDR约合3180亿美元，目前总量还不足全球非黄金外汇储备的5%，由于发达国家使用SDR的积极性和紧迫性不高、分配意愿较低，当前SDR总规模较低，作为储备资产的吸引力也较小。

但中金公司首席经济学家梁红在点评中则估计，对应10.92%的权重，IMF成员国将通过所持SDR自动形成对人民币约306亿美元的敞口。人民币成为后布雷顿森林体系时代第一个真正新增的、按可自由使用标准加入的、来自发展中国家的SDR货币。