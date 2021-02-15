梯度提升（CatBoost）在交易系统开发中的应用. 初级的方法

介绍

梯度提升是一种强大的机器学习算法。该方法产生了一个弱模型的集合（例如，决策树），其中（与bagging相反）模型是按顺序构建的，而不是独立地（并行地）构建的。这意味着下一棵树从上一棵树的错误中学习，然后重复这个过程，增加了弱模型的数量。这就建立了一个强大的模型，可以使用异构数据进行泛化。在这个实验中，我使用了Yandex开发的CatBoost库，它与 XGBoost和 LightGBM 一起是最流行的库之一。

本文的目的是演示如何创建一个基于机器学习的模型。创建过程包括以下步骤：

接收和预处理数据

使用准备好的数据训练模型

在自定义策略测试器中测试模型

将模型移植到 MetaTrader 5

Python 语言和 MetaTrader 5 库用于准备数据和训练模型。

准备数据

导入所需的 Python 模块：

import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd import numpy as np from datetime import datetime import random import matplotlib.pyplot as plt from catboost import CatBoostClassifier from sklearn.model_selection import train_test_split mt5.initialize() # check for gpu devices is availible from catboost.utils import get_gpu_device_count print( '%i GPU devices' % get_gpu_device_count())

然后初始化所有全局变量：

LOOK_BACK = 250 MA_PERIOD = 15 SYMBOL = 'EURUSD' MARKUP = 0.0001 TIMEFRAME = mt5.TIMEFRAME_H1 START = datetime(2020, 5, 1) STOP = datetime(2021, 1, 1)

这些参数的作用如下：

look_back — 分析历史的深度

ma_period — 用于计算价格增量的移动平均周期数

symbol — 应当在 MetaTrader 5 终端中载入的交易品种报价

markup — 用于自定义测试器的点差大小

timeframe — 应当载入数据的时间框架

start, stop — 数据范围

让我们编写一个函数，直接接收原始数据并创建一个包含训练所需列的数据帧：

def get_prices(look_back = 15 ): prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=[ 'time' , 'close' ]).set_index( 'time' ) # set df index as datetime prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit= 's' ) prices = prices.dropna() ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean() ratesD = prices - ratesM for i in range(look_back): prices[str(i)] = ratesD.shift(i) return prices.dropna()

函数接收指定时间段的收盘价并计算移动平均值，然后计算增量（价格和移动平均值之间的差）。在最后一步中，它通过 look_back 来计算额外的列，其中的行向后移动到历史中，这意味着向模型中添加额外的（滞后的）特性。

例如，对于 look_back=10，数据帧中将包含10个额外的列，其价格增量为：

>>> pr = get_prices(look_back=LOOK_BACK) >>> pr close 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 time 2020 - 05 - 01 16 : 00 : 00 1.09750 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 0.000566 0.000285 2020 - 05 - 01 17 : 00 : 00 1.10074 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 0.000566 2020 - 05 - 01 18 : 00 : 00 1.09976 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 2020 - 05 - 01 19 : 00 : 00 1.09874 0.001577 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 2020 - 05 - 01 20 : 00 : 00 1.09817 0.000759 0.001577 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2020 - 11 - 02 23 : 00 : 00 1.16404 0.000400 0.000105 - 0.000581 - 0.001212 - 0.000999 - 0.000547 - 0.000344 - 0.000773 - 0.000326 0.000501 2020 - 11 - 03 00 : 00 : 00 1.16392 0.000217 0.000400 0.000105 - 0.000581 - 0.001212 - 0.000999 - 0.000547 - 0.000344 - 0.000773 - 0.000326 2020 - 11 - 03 01 : 00 : 00 1.16402 0.000270 0.000217 0.000400 0.000105 - 0.000581 - 0.001212 - 0.000999 - 0.000547 - 0.000344 - 0.000773 2020 - 11 - 03 02 : 00 : 00 1.16423 0.000465 0.000270 0.000217 0.000400 0.000105 - 0.000581 - 0.001212 - 0.000999 - 0.000547 - 0.000344 2020 - 11 - 03 03 : 00 : 00 1.16464 0.000885 0.000465 0.000270 0.000217 0.000400 0.000105 - 0.000581 - 0.001212 - 0.000999 - 0.000547 [ 3155 rows x 11 columns]

黄色高亮显示表示每列都有相同的数据集，但有一个偏移量。因此，每一行都是一个单独的训练实例。

创建训练标签（随机抽样）



训练实例是特征及其相应标签的集合。模型必须输出一定的信息，模型必须学会预测这些信息。让我们考虑二元分类，其中模型将预测将训练示例确定为类0或1的概率。0和1可用于交易方向：买入或卖出。换句话说，模型必须学会预测给定环境参数（一组特征）的交易方向。

def add_labels(dataset, min, max): labels = [] for i in range(dataset.shape[ 0 ]-max): rand = random.randint(min, max) if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand ]): labels.append( 1.0 ) elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand ]): labels.append( 0.0 ) else : labels.append( 0.0 ) dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels dataset = dataset.dropna() return dataset

add_labels 函数随机（在最小、最大范围内）设置每笔交易的持续时间（以柱形为单位）。通过更改最大和最小持续时间，您可以更改交易采样频率。因此，如果当前价格大于下一个“rand”柱向前的价格，这就是卖出标签（1）。在相反的情况下，标签是0。让我们看看应用上述函数后数据集的外观：

>>> pr = add_labels(pr, 10 , 25 ) >>> pr close 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 labels time 2020 - 05 - 01 16 : 00 : 00 1.09750 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 0.000566 0.000285 1.0 2020 - 05 - 01 17 : 00 : 00 1.10074 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 0.000566 1.0 2020 - 05 - 01 18 : 00 : 00 1.09976 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 0.001190 1.0 2020 - 05 - 01 19 : 00 : 00 1.09874 0.001577 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 0.001477 1.0 2020 - 05 - 01 20 : 00 : 00 1.09817 0.000759 0.001577 0.002900 0.004227 0.001405 0.002169 0.001600 0.002595 0.002794 0.002442 1.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2020 - 10 - 29 20 : 00 : 00 1.16700 - 0.003651 - 0.005429 - 0.005767 - 0.006750 - 0.004699 - 0.004328 - 0.003475 - 0.003769 - 0.002719 - 0.002075 1.0 2020 - 10 - 29 21 : 00 : 00 1.16743 - 0.002699 - 0.003651 - 0.005429 - 0.005767 - 0.006750 - 0.004699 - 0.004328 - 0.003475 - 0.003769 - 0.002719 0.0 2020 - 10 - 29 22 : 00 : 00 1.16731 - 0.002276 - 0.002699 - 0.003651 - 0.005429 - 0.005767 - 0.006750 - 0.004699 - 0.004328 - 0.003475 - 0.003769 0.0 2020 - 10 - 29 23 : 00 : 00 1.16740 - 0.001648 - 0.002276 - 0.002699 - 0.003651 - 0.005429 - 0.005767 - 0.006750 - 0.004699 - 0.004328 - 0.003475 0.0 2020 - 10 - 30 00 : 00 : 00 1.16695 - 0.001655 - 0.001648 - 0.002276 - 0.002699 - 0.003651 - 0.005429 - 0.005767 - 0.006750 - 0.004699 - 0.004328 1.0

添加了“labels”列，其中分别包含买入和卖出的类别号（0或1）。现在，每个训练示例或功能集（这里是10个）都有自己的标签，它指示在什么条件下应该买入，在什么条件下应该卖出（即它属于哪个类）。模型必须能够记住和泛化这些例子-这个能力将在后面讨论。

开发自定义测试器



因为我们正在创建一个交易系统，所以最好有一个策略测试器来进行及时的模型测试。下面是此类测试器的示例：

def tester(dataset, markup = 0.0 ): last_deal = int ( 2 ) last_price = 0.0 report = [ 0.0 ] for i in range(dataset.shape[ 0 ]): pred = dataset[ 'labels' ][i] if last_deal == 2 : last_price = dataset[ 'close' ][i] last_deal = 0 if pred <= 0.5 else 1 continue if last_deal == 0 and pred > 0.5 : last_deal = 1 report.append(report[- 1 ] - markup + (dataset[ 'close' ][i] - last_price)) last_price = dataset[ 'close' ][i] continue if last_deal == 1 and pred <= 0.5 : last_deal = 0 report.append(report[- 1 ] - markup + (last_price - dataset[ 'close' ][i])) last_price = dataset[ 'close' ][i] return report

tester 函数接受一个数据集和一个“标记”（可选）并检查整个数据集，类似于在 MetaTrader 5 测试器中的操作。在每一个新柱都会检查一个信号（标签），当标签改变时，交易就会反转。因此，卖出信号作为结束买入头寸和打开卖出头寸的信号。现在，让我们测试上述数据集：

pr = get_prices(look_back=LOOK_BACK) pr = add_labels(pr, 10 , 25 ) rep = tester(pr, MARKUP) plt.plot(rep) plt.show()

不计入点差测试原始数据集

以70个五位小数点差测试原始数据集

这是一种理想化的图像（这就是我们希望模型工作的方式）。由于标签是随机抽样的，这取决于一系列参数，这些参数决定了交易的最短和最长寿命，因此曲线总是不同的。尽管如此，它们都会表现出一个很好的点增长（沿Y轴）和不同的交易数量（沿X轴）。

训练 CatBoost 模型



现在，让我们直接开始训练模型。首先，让我们将数据集分成两个样本：训练和验证。这用于减少模型过拟合。当模型继续在训练子样本上训练，试图最小化分类误差时，同样的误差也在验证子样本上测量。如果这些误差的差别很大，则该模型被称为过拟合。相反，接近值表示模型的训练是正确的。

#splitting on train and validation subsets X = pr[pr.columns[ 1 :- 1 ]] y = pr[pr.columns[- 1 ]] train_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split(X, y, train_size = 0.5 , test_size = 0.5 , shuffle=True)

在随机混合训练示例之后，让我们将数据分成两个长度相等的数据集。接下来，创建并训练模型：

#learning with train and validation subsets model = CatBoostClassifier(iterations=1000, depth=6, learning_rate=0.01, custom_loss=['Accuracy'], eval_metric='Accuracy', verbose=True, use_best_model=True, task_type='CPU') model.fit(train_X, train_y, eval_set = (test_X, test_y), early_stopping_rounds=50, plot=False)

该模型采用了许多参数，但并非所有参数都显示在本例中。如果您想微调模型，可以参考文档，这通常不是必需的。CatBoost 在开箱即用的情况下工作得很好，只需最少的调整。

以下是模型参数的简要说明：

iterations — 模型中树的最大数目。模型在每次迭代后都会增加弱模型（树）的数量，因此请确保设置足够大的值。根据我的实践，对于这个特定的例子，1000次迭代通常已经足够了。

depth — 每棵树的深度。深度越小，模型越粗糙-输出的交易越少。深度在6到10之间似乎是最佳的。

learning_rate — 梯度步长值；这与神经网络中使用的原理相同。合理的参数范围为0.01～0.1。值越低，模型训练的时间就越长。但在这种情况下，它可以找到更好的结果。

custom_loss, eval_metric — 用于评估模型的度量。分类的经典标准是“准确度”

use_best_model — 在每一步中，模型都会评估“准确性”，这可能会随着时间的推移而改变。此标志允许以最小的误差保存模型，否则最后一次迭代得到的模型将被保存。

task_type — 允许在GPU上训练模型（默认情况下使用CPU）。这只适用于非常大的数据；在其他情况下，在GPU内核上执行训练的速度比在处理器上执行训练的速度慢。

early_stopping_rounds — 该模型有一个内置的过拟合检测器，其工作原理简单。如果度量在指定的迭代次数内停止减少/增加（对于“精确度”，它停止增加），则训练停止。

训练开始后，控制台将显示每个迭代中模型的当前状态：

170 : learn: 1.0000000 test: 0.7712509 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.2 s remaining: 21.5 s 171 : learn: 1.0000000 test: 0.7726330 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.2 s remaining: 21.4 s 172 : learn: 1.0000000 test: 0.7733241 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.3 s remaining: 21.3 s 173 : learn: 1.0000000 test: 0.7740152 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.3 s remaining: 21.3 s 174 : learn: 1.0000000 test: 0.7712509 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.4 s remaining: 21.2 s 175 : learn: 1.0000000 test: 0.7726330 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.5 s remaining: 21.1 s 176 : learn: 1.0000000 test: 0.7712509 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.5 s remaining: 21 s 177 : learn: 1.0000000 test: 0.7740152 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.6 s remaining: 21 s 178 : learn: 1.0000000 test: 0.7719419 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.7 s remaining: 20.9 s 179 : learn: 1.0000000 test: 0.7747063 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.7 s remaining: 20.8 s 180 : learn: 1.0000000 test: 0.7705598 best: 0.7767795 ( 165 ) total: 11.8 s remaining: 20.7 s Stopped by overfitting detector ( 15 iterations wait) bestTest = 0.7767795439 bestIteration = 165

在上面的例子中，过拟合检测器在第180次迭代时触发并停止训练。此外，控制台还显示训练子样本（learn）和验证子样本（test）的统计信息，以及总的模型训练时间（仅20秒）。在输出时，训练子样本的准确度最好为1.0（与理想结果相对应），验证子样本的准确度为0.78，虽然更差，但仍高于0.5（被认为是随机的）。最佳迭代是165 - 模型已经保存了。现在，我们可以在测试器中测试：

#test the learned model p = model.predict_proba(X) p2 = [x[0]<0.5 for x in p] pr2 = pr.iloc[:len(p2)].copy() pr2['labels'] = p2 rep = tester(pr2, MARKUP) plt.plot(rep) plt.show()

X - 是包含特征但没有标签的源数据集。为了得到标签，有必要从训练模型中获得标签，并预测分配到0类或1类的“p”概率。由于该模型生成两个类的概率，而我们只需要0或1，因此“p2”变量只接收第一维（0）中的概率。此外，原始数据集中的标签将替换为模型预测的标签。以下是测试器中的结果：

抽样交易后的理想结果





在模型输出时得到的结果

如您所见，模型学习得很好，这意味着它记住了训练示例，并且在验证集上显示了比随机结果更好的结果。让我们进入最后一个阶段：导出模型并创建一个交易机器人。

将模型移植到 MetaTrader 5



MetaTrader 5 Python API 允许直接从 Python 程序进行交易，因此不需要移植模型。但是，我想检查我的自定义测试器，并将其与标准策略测试器进行比较。此外，编译好的机器人的可用性在许多情况下都很方便，包括在VPS上的使用（在这种情况下，您不必安装Python）。因此，我编写了一个辅助函数，它将准备好的模型保存到 MQH 文件中。函数如下：

def export_model_to_MQL_code(model): model.save_model('catmodel.h', format="cpp", export_parameters=None, pool=None) code = ' double catboost_model' + '( const double &features[]) {

' code += ' ' with open('catmodel.h', 'r') as file: data = file.read() code += data[data.find(" unsigned int TreeDepth"):data.find(" double Scale = 1 ;")] code +='



' code+= ' return ' + 'ApplyCatboostModel(features, TreeDepth, TreeSplits , BorderCounts, Borders, LeafValues); }



' code += ' double ApplyCatboostModel( const double &features[], uint &TreeDepth_[], uint &TreeSplits_[], uint &BorderCounts_[], float &Borders_[], double &LeafValues_[]) {

\ uint FloatFeatureCount= ArrayRange (BorderCounts_, 0 );

\ uint BinaryFeatureCount= ArrayRange (Borders_, 0 );

\ uint TreeCount= ArrayRange (TreeDepth_, 0 );

\ bool binaryFeatures[];

\ ArrayResize (binaryFeatures,BinaryFeatureCount);

\ uint binFeatureIndex= 0 ;

\ for ( uint i= 0 ; i<FloatFeatureCount; i++) {

\ for ( uint j= 0 ; j<BorderCounts_[i]; j++) {

\ binaryFeatures[binFeatureIndex]=features[i]>Borders_[binFeatureIndex];

\ binFeatureIndex++;

\ }

\ }

\ double result= 0.0 ;

\ uint treeSplitsPtr= 0 ;

\ uint leafValuesForCurrentTreePtr= 0 ;

\ for ( uint treeId= 0 ; treeId<TreeCount; treeId++) {

\ uint currentTreeDepth=TreeDepth_[treeId];

\ uint index= 0 ;

\ for ( uint depth= 0 ; depth<currentTreeDepth; depth++) {

\ index|=(binaryFeatures[TreeSplits_[treeSplitsPtr+depth]]<<depth);

\ }

\ result+=LeafValues_[leafValuesForCurrentTreePtr+index];

\ treeSplitsPtr+=currentTreeDepth;

\ leafValuesForCurrentTreePtr+=( 1 <<currentTreeDepth);

\ }

\ return 1.0 /( 1.0 + MathPow ( M_E ,-result));

\ }' file = open('C:/Users/dmitrievsky/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075/MQL5/Include/' + 'cat_model' + '.mqh', "w") file.write(code) file.close() print('The file ' + 'cat_model' + '.mqh ' + 'has been written to disc')

函数代码看起来既奇怪又笨拙，经过训练的模型对象被输入到函数中，然后以C++格式保存对象：

model.save_model('catmodel.h', format="cpp", export_parameters=None, pool=None)

然后创建一个字符串，并使用标准 Python 函数将 C++ 代码解析为MQL5：

code = ' double catboost_model' + '( const double &features[]) {

' code += ' ' with open('catmodel.h', 'r') as file: data = file.read() code += data[data.find(" unsigned int TreeDepth"):data.find(" double Scale = 1 ;")] code +='



' code+= ' return ' + 'ApplyCatboostModel(features, TreeDepth, TreeSplits , BorderCounts, Borders, LeafValues); }



'

在上述操作之后，将插入此库中的“ApplyCatboostModel”函数。它根据保存的模型和传递的特征向量，返回（0；1）范围内的计算结果。

之后，我们需要指定 MetaTrader 5 终端的 \\Include 文件夹的路径，模型将保存到该文件夹中。因此，在设置所有参数后，只需单击一下即可对模型进行训练，并立即保存为MQH文件，这非常方便。这个选项也很好，因为这是用 Python 教授模型的常见和流行的实践。

在 MetaTrader 5 中编写一个 EA 交易



在训练和保存 CatBoost 模型之后，我们需要编写一个简单的 EA 进行测试：

#include <MT4Orders.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <cat_model.mqh> sinput int look_back = 50 ; sinput int MA_period = 15 ; sinput int OrderMagic = 666 ; sinput double MaximumRisk= 0.01 ; sinput double CustomLot= 0 ; input int stoploss = 500 ; static datetime last_time= 0 ; #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) int hnd;

现在，连接保存的 cat_model.mqh 和由fxsaber提供的 MT4Orders.mqh。

look_back 和 MA_period 参数的设置必须与在 Python 程序中训练时指定的完全一致，否则将引发错误。

此外，在每一个柱上，我们检查模型的信号，其中输入增量向量（价格和移动平均值之间的差异）：

if (!isNewBar()) return ; double ma[]; double pr[]; double ret[]; ArrayResize (ret, look_back); CopyBuffer (hnd, 0 , 1 , look_back, ma); CopyClose ( NULL , PERIOD_CURRENT , 1 ,look_back,pr); for ( int i= 0 ; i<look_back; i++) ret[i] = pr[i] - ma[i]; ArraySetAsSeries (ret, true ); double sig = catboost_model(ret);

交易开始逻辑与自定义测试程序逻辑类似，但它是以 mql5+MT4Orders 样式执行的：

for ( int b = OrdersTotal () - 1 ; b >= 0 ; b--) if ( OrderSelect (b, SELECT_BY_POS) == true ) { if (OrderType() == 0 && OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == OrderMagic && sig > 0.5 ) if (OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 , Red)) { } if (OrderType() == 1 && OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == OrderMagic && sig < 0.5 ) if (OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 , Red)) { } } if (countOrders( 0 ) == 0 && countOrders( 1 ) == 0 ) { if (sig < 0.5 ) OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0 , Bid-stoploss* _Point , 0 , NULL , OrderMagic); else if (sig > 0.5 ) OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0 , Ask+stoploss* _Point , 0 , NULL , OrderMagic); return ; }





测试这个使用了机器学习的EA

编译后的 EA 可以在标准的 MetaTrader 5 策略测试器中进行测试。选择一个合适的时间框架（必须与模型训练中使用的时间框架相匹配）和输入参数look_back 和 MA_period，这也应该与 Python 程序中的参数相匹配。让我们在训练期间检查模型（培训+验证子样本）：

模型的效果（训练+验证子样本）

如果我们将结果与在定制测试器中获得的结果进行比较，这些结果是相同的，除了一些点差引起的偏差。现在，让我们从年初开始，用全新的数据来测试这个模型：

新数据的模型性能

该模型在新数据上的表现明显较差。如此糟糕的结果与客观原因有关，我将进一步阐述。

从初级模型到有意义的模型（进一步研究）



这篇文章的标题已经声明我们使用的是 "初级的方法"，说它初级是因为以下原因:

该模型不包括任何关于模式的先验数据。任何模式的识别都是通过梯度提升来完成的，但是这种方法的可能性是有限的。

该模型采用了交易的随机抽样，因此在不同的训练周期中得到的结果会有所不同。这不仅是一个缺点，而且可以被认为是一个优点，因为该特性支持暴力方法。

在训练中不知道一般交易的特征。您永远不知道模型将如何处理新数据。

提高模型性能的可能方法（将在另一篇文章中介绍）：

根据一些外部标准选择模型（例如，新数据的性能）

数据采样和模型训练的新方法，分类器叠加

根据先验知识和/或假设选择不同性质的特征

结论

本文探讨了一个优秀的机器学习模型 CatBoost：我们讨论了时间序列预测问题中模型建立和二分类训练的主要方面。我们准备并测试了一个模型，并将其作为一个现成的机器人移植到 MQL 语言中。Python 和 MQL 应用程序附在下面。