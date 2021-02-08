MetaTrader 5 / 示例
神经网络在交易中的实际应用 Python (第一部分)

神经网络在交易中的实际应用 Python (第一部分)

Andrey Dibrov
Andrey Dibrov

介绍

在前一篇题为“神经网络在交易中的实际应用-是时候进行实践了”的文章中, 研究了用 Matlab 神经网络实现的神经网络模块的实际应用。但是，这篇文章没有涉及与准备输入数据和网络训练相关业务有关的问题。在本文中，我们将使用示例来探讨这些问题，并将使用与 Python 一起工作的库的神经网络来实现进一步的代码。这一次，交易系统的实现原则将有所不同。基础文章“神经网络在交易中的实际应用”的第5段简要描述了这个变体。对于这个实现，我们将使用Google开发的 TensorFlow 机器学习库,我们还将使用 Keras 库来描述神经网络。


1. 准备数据

让我们考虑一些与神经网络训练数据准备有关的问题。

  • 为了决策，我们将使用两个神经网络在一个方向上打开仓位。
  • 根据前一点，训练数据应分为两组-每个方向一组。
  • 与前一个系统一样，将训练第一个神经网络来构建类似于标准技术指标的指标。我们在以前的系统中使用了这个解决方案，因为我们使用了自写的指示符，我们不想让专家顾问的工作负担过重。之所以使用Python，是因为只能从终端接收报价，为了为神经网络准备数据，我们需要在 Python 脚本中构建这些指标。通过教神经网络建立这样的指标，我们消除了在脚本中复制它们的需要。 
  • 第二个神经网络建立信号指标，在此基础上建立交易策略。
  • 神经网络将针对 EURUSD H1 图表进行训练。
  • 因此，为了建立这个系统，我们需要准备两个神经网络用于买入和两个网络用于卖出。因此，系统中将有四个神经网络工作。

两个脚本将用于为网络培训准备数据：PythonPrices.mq5 文件以及 PythonIndicators.mq5 文件。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 PythonPrices.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input string Date="2004.07.01 00:00";
input string DateOut="2010.12.31 23:00";
input int History=0;

double inB[22];
string Date1;

int HandleInpuNet1Min;
int HandleInpuNet1Max;

double DibMin1_1[];
double DibMax1_1 [];
int DibMin1_1Handle;
int DibMax1_1Handle;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;

   DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History);
   CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true);

   DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History);
   CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true);

   HandleInpuNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleInpuNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInpuNet1Min,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleInpuNet1Max,0,SEEK_END);

   if(HandleInpuNet1Min>0)
     {
      Alert("Writing to the file InputNet1Min");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {

         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))
              {
               for(int m=0; m<=14; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+5];
                 }

               inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;
               inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000;
               inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000;
               inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               FileWrite(HandleInpuNet1Min,

                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15],
                         inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]);
              }
           }
        }

      FileClose(HandleInpuNet1Min);
     }
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   if(HandleInpuNet1Max>0)
     {
      Alert("Writing the file InputNet1Max");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {

         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)|| (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))
              {
               for(int m=0; m<=14; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+5];
                 }

               inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;
               inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000;
               inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000;
               inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               FileWrite(HandleInpuNet1Max,

                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15],
                         inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]);
              }
           }
        }

      FileClose(HandleInpuNet1Max);
     }
   Alert("Files written");

  }
//+------------------------------------------------------------------+


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             PythonIndicators.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input string Date="2004.07.01 00:00";
input string DateOut="2010.12.31 23:00";
input int History=0;

double Stochastic0[];
double Stochastic1[];
double CCI_Open[];
double CCI_Low[];
double CCI_High[];
double Momentum_Open[];
double Momentum_Low[];
double Momentum_High[];
double RSI_Open[];
double RSI_Low[];
double RSI_High[];
double WPR[];
double MACD_Open[];
double MACD_Low[];
double MACD_High[];
double OsMA_Open[];
double OsMA_Low[];
double OsMA_High[];
double TriX_Open[];
double TriX_Low[];
double TriX_High[];
double BearsPower[];
double BullsPower[];
double ADX_MINUSDI[];
double ADX_PLUSDI[];
double StdDev_Open[];
double StdDev_Low[];
double StdDev_High[];

//--------------------------
double DibMin1_1[];
double DibMax1_1 [];

int DibMin1_1Handle;
int DibMax1_1Handle;
//--------------------------
double inB[60];
double inS[60];

string Date1;

int HandleInputNet2OutNet1Min;
int HandleOutNet2Min;
int HandleInputNet2OutNet1Max;
int HandleOutNet2Max;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;

//------ Daily Low

   DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History);
   CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true);

   DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History);
   CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true);

   int Stochastic_handle=iStochastic(NULL,PERIOD_H1,5,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH);
   CopyBuffer(Stochastic_handle,0,0,k,Stochastic0);
   CopyBuffer(Stochastic_handle,1,0,k,Stochastic1);
   ArraySetAsSeries(Stochastic0,true);
   ArraySetAsSeries(Stochastic1,true);

   int CCI_Open_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(CCI_Open_handle,0,0,k,CCI_Open);
   ArraySetAsSeries(CCI_Open,true);

   int CCI_Low_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(CCI_Low_handle,0,0,k,CCI_Low);
   ArraySetAsSeries(CCI_Low,true);

   int Momentum_Open_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(Momentum_Open_handle,0,0,k,Momentum_Open);
   ArraySetAsSeries(Momentum_Open,true);

   int Momentum_Low_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(Momentum_Low_handle,0,0,k,Momentum_Low);
   ArraySetAsSeries(Momentum_Low,true);

   int RSI_Open_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(RSI_Open_handle,0,0,k,RSI_Open);
   ArraySetAsSeries(RSI_Open,true);

   int RSI_Low_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(RSI_Low_handle,0,0,k,RSI_Low);
   ArraySetAsSeries(RSI_Low,true);

   int WPR_handle=iWPR(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(WPR_handle,0,0,k,WPR);
   ArraySetAsSeries(WPR,true);

   int MACD_Open_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(MACD_Open_handle,0,0,k,MACD_Open);
   ArraySetAsSeries(MACD_Open,true);

   int MACD_Low_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(MACD_Low_handle,0,0,k,MACD_Low);
   ArraySetAsSeries(MACD_Low,true);

   int OsMA_Open_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(OsMA_Open_handle,0,0,k,OsMA_Open);
   ArraySetAsSeries(OsMA_Open,true);

   int OsMA_Low_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(OsMA_Low_handle,0,0,k,OsMA_Low);
   ArraySetAsSeries(OsMA_Low,true);

   int TriX_Open_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(TriX_Open_handle,0,0,k,TriX_Open);
   ArraySetAsSeries(TriX_Open,true);

   int TriX_Low_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(TriX_Low_handle,0,0,k,TriX_Low);
   ArraySetAsSeries(TriX_Low,true);

   int BearsPower_handle=iBearsPower(NULL,PERIOD_H1,13);
   CopyBuffer(BearsPower_handle,0,0,k,BearsPower);
   ArraySetAsSeries(BearsPower,true);

   int ADX_MINUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(ADX_MINUSDI_handle,2,0,k,ADX_MINUSDI);
   ArraySetAsSeries(ADX_MINUSDI,true);

   int StdDev_Open_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(StdDev_Open_handle,0,0,k,StdDev_Open);
   ArraySetAsSeries(StdDev_Open,true);

   int StdDev_Low_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(StdDev_Low_handle,0,0,k,StdDev_Low);
   ArraySetAsSeries(StdDev_Low,true);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   HandleInputNet2OutNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleOutNet2Min=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Min,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleOutNet2Min,0,SEEK_END);

   if(HandleInputNet2OutNet1Min>0)
     {
      Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Min and OutNet2Min");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {
         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if(((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))

              {
               for(int m=0; m<=35; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+12];
                 }

               inB[36]=Stochastic0[i];
               inB[37]=Stochastic1[i];
               inB[38]=CCI_Low[i];
               inB[39]=Momentum_Low[i];
               inB[40]=RSI_Low[i];;
               inB[41]=WPR[i+1];
               inB[42]=MACD_Low[i]*10000;
               inB[43]=OsMA_Low[i]*100000;
               inB[44]=TriX_Low[i]*100000;;
               inB[45]=BearsPower[i+1]*1000;
               inB[46]=ADX_MINUSDI[i+1];
               inB[47]=StdDev_Low[i]*10000;

               inB[48]=Stochastic0[i];
               inB[49]=Stochastic1[i];
               inB[50]=CCI_Open[i];
               inB[51]=Momentum_Open[i];
               inB[52]=RSI_Open[i];;
               inB[53]=WPR[i];
               inB[54]=MACD_Open[i]*10000;
               inB[55]=OsMA_Open[i]*100000;
               inB[56]=TriX_Open[i]*100000;;
               inB[57]=BearsPower[i]*1000;
               inB[58]=ADX_MINUSDI[i];
               inB[59]=StdDev_Open[i]*10000;

               FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Min,
                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],
                         inB[14],inB[15],inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21],inB[22],inB[23],inB[24],inB[25],inB[26],
                         inB[27],inB[28],inB[29],inB[30],inB[31],inB[32],inB[33],inB[34],inB[35],inB[36],inB[37],inB[38],inB[39],
                         inB[40],inB[41],inB[42],inB[43],inB[44],inB[45],inB[46],inB[47],inB[48],inB[49],inB[50],inB[51],inB[52],
                         inB[53],inB[54],inB[55],inB[56],inB[57],inB[58],inB[59]);

               FileWrite(HandleOutNet2Min,
                         (iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000);
              }
           }
        }
     }

   //------ Daily High

   int CCI_High_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(CCI_High_handle,0,0,k,CCI_High);
   ArraySetAsSeries(CCI_High,true);

   int Momentum_High_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(Momentum_High_handle,0,0,k,Momentum_High);
   ArraySetAsSeries(Momentum_High,true);

   int RSI_High_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(RSI_High_handle,0,0,k,RSI_High);
   ArraySetAsSeries(RSI_High,true);

   int MACD_High_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(MACD_High_handle,0,0,k,MACD_High);
   ArraySetAsSeries(MACD_High,true);

   int OsMA_High_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(OsMA_High_handle,0,0,k,OsMA_High);
   ArraySetAsSeries(OsMA_High,true);

   int TriX_High_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(TriX_High_handle,0,0,k,TriX_High);
   ArraySetAsSeries(TriX_High,true);

   int BullsPower_handle=iBullsPower(NULL,PERIOD_H1,13);
   CopyBuffer(BullsPower_handle,0,0,k,BullsPower);
   ArraySetAsSeries(BullsPower,true);

   int ADX_PLUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(ADX_PLUSDI_handle,1,0,k,ADX_PLUSDI);
   ArraySetAsSeries(ADX_PLUSDI,true);

   int StdDev_High_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(StdDev_High_handle,0,0,k,StdDev_High);
   ArraySetAsSeries(StdDev_High,true);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   HandleInputNet2OutNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleOutNet2Max=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Max,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleOutNet2Max,0,SEEK_END);

   if(HandleInputNet2OutNet1Max>0)
     {
      Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Max and OutNet2Max");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {
         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if(((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))

              {
               for(int m=0; m<=35; m++)
                 {
                  inS[m]=inS[m+12];
                 }

               inS[36]=Stochastic0[i];
               inS[37]=Stochastic1[i];
               inS[38]=CCI_High[i];
               inS[39]=Momentum_High[i];
               inS[40]=RSI_High[i];;
               inS[41]=WPR[i+1];
               inS[42]=MACD_High[i]*10000;
               inS[43]=OsMA_High[i]*100000;
               inS[44]=TriX_High[i]*100000;;
               inS[45]=BullsPower[i+1]*1000;
               inS[46]=ADX_PLUSDI[i+1];
               inS[47]=StdDev_High[i]*10000;

               inS[48]=Stochastic0[i];
               inS[49]=Stochastic1[i];
               inS[50]=CCI_Open[i];
               inS[51]=Momentum_Open[i];
               inS[52]=RSI_Open[i];;
               inS[53]=WPR[i];
               inS[54]=MACD_Open[i]*10000;
               inS[55]=OsMA_Open[i]*100000;
               inS[56]=TriX_Open[i]*100000;;
               inS[57]=BullsPower[i]*1000;
               inS[58]=ADX_PLUSDI[i];
               inS[59]=StdDev_Open[i]*10000;

               FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Max,
                         inS[0],inS[1],inS[2],inS[3],inS[4],inS[5],inS[6],inS[7],inS[8],inS[9],inS[10],inS[11],inS[12],inS[13],
                         inS[14],inS[15],inS[16],inS[17],inS[18],inS[19],inS[20],inS[21],inS[22],inS[23],inS[24],inS[25],inS[26],
                         inS[27],inS[28],inS[29],inS[30],inS[31],inS[32],inS[33],inS[34],inS[35],inS[36],inS[37],inS[38],inS[39],
                         inS[40],inS[41],inS[42],inS[43],inS[44],inS[45],inS[46],inS[47],inS[48],inS[49],inS[50],inS[51],inS[52],
                         inS[53],inS[54],inS[55],inS[56],inS[57],inS[58],inS[59]);

               FileWrite(HandleOutNet2Max,
                         (iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000);
              }
           }
        }
     }

   Alert("Files written");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

一个样本将从工作日开始直到第一次到达当天的低点。第二个样本将持续到第一次达到当天的最高点。为此，脚本中将使用两个指标：DibMin1-1.mq5 和 DibMax1-1.mq5。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DibMin1-1.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_minimum -2
#property indicator_maximum 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_label1  "DibMin1-1"
//---- input parameters
input int History=500;
double Buf[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i,z,Calc;
   double price;

   i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   if(i>History-1)
      i=History-1;
   if(History==0)
      i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   ArraySetAsSeries(Buf,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);

   while(i>=0)
     {
      int min=0;
      Calc=(int)time[i]%86400/3600;
      double min1=iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)));
      for(z=0;z<=Calc;z++)
        {
          price=iLow(NULL,PERIOD_H1,i+z);
          if(min1<price)
          {
           min=1;
          }else
          {
           min=-1;
          break;
          }
         }
      Buf[i]=min;
      i--;
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DibMax1-1.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_minimum -2
#property indicator_maximum 2
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_label1  "DibMax1-1"
//---- input parameters
input int History=500;
double Buf[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i,z,Calc;
   double price;
   
   i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   if (i>History-1)i=History-1;
   if (History==0) i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   ArraySetAsSeries(Buf,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);
   
   while(i>=0)
     {
      int max=0;
      Calc=(int)time[i]%86400/3600;
      double max1=iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)));
      for(z=0;z<=Calc;z++)
        {
          price=iHigh(NULL,PERIOD_H1,i+z);//+1-1
          if(max1>price)
          {
           max=1;
          }else
          {
           max=-1;
           break;
          }
         }   
      Buf[i]=max;
      i--;
      } 
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

示例指标

当价格达到每日极值时，指标值设置为-1。

在 EURUSD H1 图表上运行脚本后，将在 \Common\files 文件夹中创建六个 CSV 文件。

  • EURUSDInputNet1Max 和 EURUSDInputNet1Min 是包含价格数据的文件。我们可以从文件名中看到，例如，EURUSDInputNet1Max 包含 Net1Max 神经网络的输入数据。
  • EURUSDInputNet2OutNet1Max 和 EURUSDInputNet2OutNet1Min 是具有指标值的文件。这些值将是 Net2 的输入和 Net1 的输出。请注意，这部分需要一些实验：Net2 可以使用标准技术指标或 Net1 响应进行训练。
  • EURUSDOutNet2Max 和 EURUSDOutNet2Min 是用于 Net2 的输出：小时开盘和日开盘之间的价差（或日收盘和小时开盘之间的价差）。

  1. 神经网络是通过价格逼近极值来训练的，不是解释价格本身，而是解释指标值。
  2. 神经网络的目标是小时开盘价和日开盘价之间的差异日收盘价和小时开盘价。您也可以在这里尝试其他目标，例如其他价格之间的差异。
  3. 通过这种方法，我们平滑了神经网络模块中错误响应的概率，因为神经网络没有训练来寻找特定的日高和日低价格，但是它们使用高/低接近的概率，同时考虑到价格幅度到日极值。如果我们决定使用价格幅度，我们可以使用日收盘价和小时开盘价之间的差值。第一种选择似乎更可取，因为在这种情况下，我们使用实现的目标而不是应该发生的事件来训练神经网络。这个选项更符合逻辑，因为评估过去的事件比预测更容易。

2. Python 神经网络训练

首先，检查 MQL5 文档的集成部分。安装Python3.8并连接MetaTrader 5集成模块后，以相同的方式连接 TensorFlow、Keras、Numpy 和 Pandas 库。

安装 TensorFlow


TensorFlow 安装窗口


神经网络将使用 Python 脚本来训练 EURUSDPyTren.py.

import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.models import load_model

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None)

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std

mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0)
std = InputNet2OutNet1.std(axis=0)
InputNet2OutNet1 -= mean
InputNet2OutNet1 /= std

Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(60))

Net1Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Min.summary())

Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Min.save('net1Min.h5')

mean = OutNet2.mean(axis=0)
std = OutNet2.std(axis=0)
OutNet2 -= mean
OutNet2 /= std

Net2Min = Sequential()
Net2Min.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],)))
Net2Min.add(Dense(1))

Net2Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae'])
print(Net2Min.summary())

Net2Min.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net2Min.save('net2Min.h5')

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Max.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Max.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Max.csv', delimiter=';',header=None)

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std

mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0)
std = InputNet2OutNet1.std(axis=0)
InputNet2OutNet1 -= mean
InputNet2OutNet1 /= std

Net1Max = Sequential()
Net1Max.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Max.add(Dense(60))

Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Max.summary())

Net1Max.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Max.save('net1Max.h5')

mean = OutNet2.mean(axis=0)
std = OutNet2.std(axis=0)
OutNet2 -= mean
OutNet2 /= std

Net2Max = Sequential()
Net2Max.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],)))
Net2Max.add(Dense(1))

Net2Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae'])
print(Net2Max.summary())

Net2Max.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net2Max.save('net2Max.h5')

NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None)
Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None)

Net1Min = load_model('net1Min.h5')
Net2Min=  load_model('net2Min.h5')
Net1Max = load_model('net1Max.h5')
Net2Max=  load_model('net2Max.h5')
Net1Min = Net1Min.predict(NetTest)
Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min)
Net1Max = Net1Max.predict(NetTest)
Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max)

Date=pd.DataFrame(Date)
Date['0'] = Net2Min
Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';')
Date['0'] = Net2Max
Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';')

Date['0'] = Net2Min
Date['1'] = Net2Max
Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';')

input('Press ENTER to exit')

把这个脚本保存到 \Common\Files

让我们仔细看看这个脚本。 
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.models import load_model

用于连接来自Keras的库、包和模块的部分。

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None)

从数据文件构建数据帧。

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std
数据标准化。 
Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(60))

序贯网络模型，输入层有22个神经元，输出层有60个神经元。

Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(11))
Net1Min.add(Dense(60))
此外，还可以尝试添加隐藏层。 
Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Max.summary())

编译网络并打印其参数。

Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Min.save('net1Min.h5')

神经网络训练：10个 epoch；最小样本量为10；30%的训练数据分配用于验证。这些超参数可能还需要进一步调整。详细-训练 epoch 可视化参数。保存训练好的神经网络。

NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None)
Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None)

为测试构建数据帧。

Net1Min = load_model('net1Min.h5')
Net2Min=  load_model('net2Min.h5')
Net1Max = load_model('net1Max.h5')
Net2Max=  load_model('net2Max.h5')
Net1Min = Net1Min.predict(NetTest)
Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min)
Net1Max = Net1Max.predict(NetTest)
Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max)

加载保存的神经网络并从中获得结果。

Date=pd.DataFrame(Date)
Date['0'] = Net2Min
Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';')
Date['0'] = Net2Max
Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';')

Date['0'] = Net2Min
Date['1'] = Net2Max
Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';')

将获取的数据保存到文件中。

input('Press ENTER to exit')
等待或者关闭窗口。

为了保证脚本的正常运行，还需要准备数据以接收神经网络响应，这些数据将用于形成指标并分析该指标在交易策略中的效率。

这将使用 PythonTestExpert 专家顾问来完成。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             PythonTestExpert.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict

int handleInput;
int HandleDate;

double in[22];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   handleInput=FileOpen(Symbol()+"Test.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleDate=FileOpen(Symbol()+"Date.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   FileClose(handleInput);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   for(int i=0; i<=14; i++)
     {
      in[i]=in[i+5];
     }

   in[15]=((iOpen(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[16]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[17]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[18]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,1))*10000);
   in[19]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000);


   in[20]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,0))*10000);
   in[21]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000);


   FileWrite(handleInput,

             in[0],in[1],in[2],in[3],in[4],in[5],in[6],in[7],in[8],in[9],in[10],in[11],in[12],in[13],in[14],in[15],
             in[16],in[17],in[18],in[19],in[20],in[21]);

   FileWrite(HandleDate,TimeCurrent());

  }
//+------------------------------------------------------------------+

在 H1 图表上的策略测试程序中运行专家顾问，使用仅开盘价格模式。测试时间区间：2011年初至今。这个专家顾问将模拟Python脚本将根据实际操作中从 MetaTrader 5 收到的价格形成的数据。 


EA 将创建两个文件， EURUSDTest 和 EURUSDDate, 在 \Common 文件夹下。

运行 Python 脚本 EURUSDPyTren.py，（如果不起作用，您可能需要重新安装前面描述的附加软件包并重新启动计算机）。如果一切都正确，脚本将通过双击运行。

脚本的运行

最终，将在\Common\Files文件夹中创建以下文件： 

  • net1Max.h5, net1Min.h5, net2Max.h5, net2Min.h5 — 这些是经过训练的网络，在实时交易时将在基本脚本中使用。
  • IndicatorMax 和 IndicatorMin 是两个用于单独测试的网络，
  • Indicator 是组合起来的。

文件夹 \Common\Files


在终端中载入 1_MT5 指标。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        1_MT5.mq5 |
//|                                 Copyright © 2019, Andrey Dibrov. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_color2  DodgerBlue

int Handle;
int i;

double    ExtBuffer[];
double    SignBuffer[];

datetime Date1;
datetime Date0;

string File_Name="Indicator.csv";

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignBuffer,INDICATOR_DATA);

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,5);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

   Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   Date0=StringToTime(FileReadString(Handle));

   FileClose(Handle);

   i=iBarShift(NULL,PERIOD_H1,Date0,false);
   
   Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
  
   ArraySetAsSeries(ExtBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignBuffer,true);

   while(!FileIsEnding(Handle) && !IsStopped())
     {
      Date1=StringToTime(FileReadString(Handle));
      ExtBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      SignBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      i--;
     }
  
   FileClose(Handle);

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Indicator

虽然我们对神经网络的训练还没有投入太多的精力，但是仍然存在一些明显的依赖性。

3. 优化得到的结果。

让我们使用 PythonOptimizExpert EA 来优化得到的指标。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          PythonOptimizExpert.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict

#include<Trade\Trade.mqh>

CTrade  trade;

input int H1;
input int H2;
input int H3;
input int H4;

input double Buy;
input double Buy1;
input double Sell;
input double Sell1;

input int LossBuy;
input int ProfitBuy;
input int LossSell;
input int ProfitSell;

ulong TicketBuy1;
ulong TicketSell0;

datetime Count;

double Buf_0[];
double Buf_1[];

bool send1;
bool send0;

int k;
int K;
int bars;
int Handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped())
     {
      StringToTime(FileReadString(Handle));
      bars++;
     }
   FileClose(Handle);

   ArrayResize(Buf_0,bars);
   ArrayResize(Buf_1,bars);

   Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped())
     {
      Count=StringToTime(FileReadString(Handle));
      Buf_0[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      Buf_1[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      k++;
     }
   FileClose(Handle);

   int deviation=10;
   trade.SetDeviationInPoints(deviation);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   trade.SetAsyncMode(true);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   MqlDateTime stm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),stm);

   int    digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
   double PriceAsk=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   double PriceBid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);

   double SL1=NormalizeDouble(PriceBid-LossBuy*point,digits);
   double TP1=NormalizeDouble(PriceAsk+ProfitBuy*point,digits);
   double SL0=NormalizeDouble(PriceAsk+LossSell*point,digits);
   double TP0=NormalizeDouble(PriceBid-ProfitSell*point,digits);

   if(LossBuy==0)
      SL1=0;

   if(ProfitBuy==0)
      TP1=0;

   if(LossSell==0)
      SL0=0;

   if(ProfitSell==0)
      TP0=0;

//---------Buy1
   if(send1==false && K>0 &&  Buf_0[K]<Buy && Buy<Buy1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H1 && stm.hour<H2 && H1<H2)
     {
      send1=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,1,PriceAsk,SL1,TP1);//SL1,TP1
      TicketBuy1 = trade.ResultDeal();
     }

   if(send1==true && K>0 &&  Buf_0[K]>Buy1 &&  Buy<Buy1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) )
     {
      trade.PositionClose(TicketBuy1);
      send1=false;
     }

//---------Sell0

   if(send0==false && K>0 &&  Buf_1[K]<Sell && Sell<Sell1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H3 && stm.hour<H4 && H3<H4)
     {
      send0=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,1,PriceBid,SL0,TP0);//SL0,TP0
      TicketSell0 = trade.ResultDeal();
     }

   if(send0==true && K>0 &&  Buf_1[K]>Sell1 && Sell<Sell1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) )
     {
      trade.PositionClose(TicketSell0);
      send0=false;
     }
   K++;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double ret=0.0;
//---

//---
   return(ret);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

可以优化以下变量：

  • Н1, Н2 — 一天中进行买入的时间间隔小时数。
  • Н3 ,H4 — 进行卖出的时间间隔小时数。
  • Buy, Buy1 — 这表明了Buf_0[]指标的红线水平，这是对数据训练的神经网络对当天低点的响应。
  • Sell, Sell1 — 这表示Buf_1[]指标的蓝线水平，这是在数据上训练的神经网络对当天高点的响应。
  • LossBuy, ProfitBuy, LossSell, ProfitSell — 限价水平。

让我们设置优化参数，如图所示。这意味着我们将只优化指标水平。

优化的指标水平

优化参数

优化结果



测试结果优化周期达到测试图上的红线。然后使用优化的参数进行测试。


利用得到的参数，进一步按时间和止损挂单进行优化。

现在，让我们测试所有获得的参数。


或者，您可以尝试分别优化每个交易方向。

结论

下面的视频将帮助您理解 Python 脚本的准备工作。

