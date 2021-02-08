神经网络在交易中的实际应用 Python (第一部分)

介绍

在前一篇题为“神经网络在交易中的实际应用-是时候进行实践了”的文章中, 研究了用 Matlab 神经网络实现的神经网络模块的实际应用。但是，这篇文章没有涉及与准备输入数据和网络训练相关业务有关的问题。在本文中，我们将使用示例来探讨这些问题，并将使用与 Python 一起工作的库的神经网络来实现进一步的代码。这一次，交易系统的实现原则将有所不同。基础文章“神经网络在交易中的实际应用”的第5段简要描述了这个变体。对于这个实现，我们将使用Google开发的 TensorFlow 机器学习库,我们还将使用 Keras 库来描述神经网络。

1. 准备数据

让我们考虑一些与神经网络训练数据准备有关的问题。

为了决策 ，我们将使用两个神经网络在 一个方向上 打开仓位。

与前一个系统一样，将训练第一个神经网络来构建类似于标准技术指标的指标。我们在以前的系统中使用了这个解决方案，因为我们使用了自写的指示符，我们不想让专家顾问的工作负担过重。之所以使用Python，是因为只能从终端接收报价，为了为神经网络准备数据，我们需要在 Python 脚本中构建这些指标。通过教神经网络建立这样的指标，我们消除了在脚本中复制它们的需要。

第二个神经网络建立信号指标，在此基础上建立交易策略。

神经网络将针对 EURUSD H1 图表进行训练。

因此，为了建立这个系统，我们需要准备两个神经网络用于买入和两个网络用于卖出。因此，系统中将有四个神经网络工作。

两个脚本将用于为网络培训准备数据：PythonPrices.mq5 文件以及 PythonIndicators.mq5 文件。

#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input string Date= "2004.07.01 00:00" ; input string DateOut= "2010.12.31 23:00" ; input int History= 0 ; double inB[ 22 ]; string Date1; int HandleInpuNet1Min; int HandleInpuNet1Max; double DibMin1_1[]; double DibMax1_1 []; int DibMin1_1Handle; int DibMax1_1Handle; void OnStart () { int k= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; DibMin1_1Handle= iCustom ( NULL , PERIOD_H1 , "DibMin1-1" ,History); CopyBuffer (DibMin1_1Handle, 0 , 0 ,k,DibMin1_1); ArraySetAsSeries (DibMin1_1, true ); DibMax1_1Handle= iCustom ( NULL , PERIOD_H1 , "DibMax1-1" ,History); CopyBuffer (DibMax1_1Handle, 0 , 0 ,k,DibMax1_1); ArraySetAsSeries (DibMax1_1, true ); HandleInpuNet1Min= FileOpen ( Symbol ()+ "InputNet1Min.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); HandleInpuNet1Max= FileOpen ( Symbol ()+ "InputNet1Max.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); FileSeek (HandleInpuNet1Min, 0 , SEEK_END ); FileSeek (HandleInpuNet1Max, 0 , SEEK_END ); if (HandleInpuNet1Min> 0 ) { Alert ( "Writing to the file InputNet1Min" ); for ( int i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; i>= 0 ; i--) { Date1= TimeToString ( iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)); if (DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if ((DibMin1_1[i]==- 1 && DibMin1_1[i+ 1 ]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 ) || (DibMin1_1[i]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 )) { for ( int m= 0 ; m<= 14 ; m++) { inB[m]=inB[m+ 5 ]; } inB[ 15 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 100000 ; inB[ 16 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 100000 ; inB[ 17 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; inB[ 18 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i+ 1 ))* 10000 ; inB[ 19 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i+ 1 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; inB[ 20 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i))* 10000 ; inB[ 21 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i)- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; FileWrite (HandleInpuNet1Min, inB[ 0 ],inB[ 1 ],inB[ 2 ],inB[ 3 ],inB[ 4 ],inB[ 5 ],inB[ 6 ],inB[ 7 ],inB[ 8 ],inB[ 9 ],inB[ 10 ],inB[ 11 ],inB[ 12 ],inB[ 13 ],inB[ 14 ],inB[ 15 ], inB[ 16 ],inB[ 17 ],inB[ 18 ],inB[ 19 ],inB[ 20 ],inB[ 21 ]); } } } FileClose (HandleInpuNet1Min); } if (HandleInpuNet1Max> 0 ) { Alert ( "Writing the file InputNet1Max" ); for ( int i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; i>= 0 ; i--) { Date1= TimeToString ( iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)); if (DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if ((DibMax1_1[i]==- 1 && DibMax1_1[i+ 1 ]== 1 && DibMin1_1[i]== 1 )|| (DibMin1_1[i]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 )) { for ( int m= 0 ; m<= 14 ; m++) { inB[m]=inB[m+ 5 ]; } inB[ 15 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 100000 ; inB[ 16 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 100000 ; inB[ 17 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; inB[ 18 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i+ 1 ))* 10000 ; inB[ 19 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i+ 1 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; inB[ 20 ]=( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i))* 10000 ; inB[ 21 ]=( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i)- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ; FileWrite (HandleInpuNet1Max, inB[ 0 ],inB[ 1 ],inB[ 2 ],inB[ 3 ],inB[ 4 ],inB[ 5 ],inB[ 6 ],inB[ 7 ],inB[ 8 ],inB[ 9 ],inB[ 10 ],inB[ 11 ],inB[ 12 ],inB[ 13 ],inB[ 14 ],inB[ 15 ], inB[ 16 ],inB[ 17 ],inB[ 18 ],inB[ 19 ],inB[ 20 ],inB[ 21 ]); } } } FileClose (HandleInpuNet1Max); } Alert ( "Files written" ); }

#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input string Date= "2004.07.01 00:00" ; input string DateOut= "2010.12.31 23:00" ; input int History= 0 ; double Stochastic0[]; double Stochastic1[]; double CCI_Open[]; double CCI_Low[]; double CCI_High[]; double Momentum_Open[]; double Momentum_Low[]; double Momentum_High[]; double RSI_Open[]; double RSI_Low[]; double RSI_High[]; double WPR[]; double MACD_Open[]; double MACD_Low[]; double MACD_High[]; double OsMA_Open[]; double OsMA_Low[]; double OsMA_High[]; double TriX_Open[]; double TriX_Low[]; double TriX_High[]; double BearsPower[]; double BullsPower[]; double ADX_MINUSDI[]; double ADX_PLUSDI[]; double StdDev_Open[]; double StdDev_Low[]; double StdDev_High[]; double DibMin1_1[]; double DibMax1_1 []; int DibMin1_1Handle; int DibMax1_1Handle; double inB[ 60 ]; double inS[ 60 ]; string Date1; int HandleInputNet2OutNet1Min; int HandleOutNet2Min; int HandleInputNet2OutNet1Max; int HandleOutNet2Max; void OnStart () { int k= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; DibMin1_1Handle= iCustom ( NULL , PERIOD_H1 , "DibMin1-1" ,History); CopyBuffer (DibMin1_1Handle, 0 , 0 ,k,DibMin1_1); ArraySetAsSeries (DibMin1_1, true ); DibMax1_1Handle= iCustom ( NULL , PERIOD_H1 , "DibMax1-1" ,History); CopyBuffer (DibMax1_1Handle, 0 , 0 ,k,DibMax1_1); ArraySetAsSeries (DibMax1_1, true ); int Stochastic_handle= iStochastic ( NULL , PERIOD_H1 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); CopyBuffer (Stochastic_handle, 0 , 0 ,k,Stochastic0); CopyBuffer (Stochastic_handle, 1 , 0 ,k,Stochastic1); ArraySetAsSeries (Stochastic0, true ); ArraySetAsSeries (Stochastic1, true ); int CCI_Open_handle= iCCI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (CCI_Open_handle, 0 , 0 ,k,CCI_Open); ArraySetAsSeries (CCI_Open, true ); int CCI_Low_handle= iCCI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (CCI_Low_handle, 0 , 0 ,k,CCI_Low); ArraySetAsSeries (CCI_Low, true ); int Momentum_Open_handle= iMomentum ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (Momentum_Open_handle, 0 , 0 ,k,Momentum_Open); ArraySetAsSeries (Momentum_Open, true ); int Momentum_Low_handle= iMomentum ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (Momentum_Low_handle, 0 , 0 ,k,Momentum_Low); ArraySetAsSeries (Momentum_Low, true ); int RSI_Open_handle= iRSI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (RSI_Open_handle, 0 , 0 ,k,RSI_Open); ArraySetAsSeries (RSI_Open, true ); int RSI_Low_handle= iRSI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (RSI_Low_handle, 0 , 0 ,k,RSI_Low); ArraySetAsSeries (RSI_Low, true ); int WPR_handle= iWPR ( NULL , PERIOD_H1 , 14 ); CopyBuffer (WPR_handle, 0 , 0 ,k,WPR); ArraySetAsSeries (WPR, true ); int MACD_Open_handle= iMACD ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MACD_Open_handle, 0 , 0 ,k,MACD_Open); ArraySetAsSeries (MACD_Open, true ); int MACD_Low_handle= iMACD ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (MACD_Low_handle, 0 , 0 ,k,MACD_Low); ArraySetAsSeries (MACD_Low, true ); int OsMA_Open_handle= iOsMA ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (OsMA_Open_handle, 0 , 0 ,k,OsMA_Open); ArraySetAsSeries (OsMA_Open, true ); int OsMA_Low_handle= iOsMA ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (OsMA_Low_handle, 0 , 0 ,k,OsMA_Low); ArraySetAsSeries (OsMA_Low, true ); int TriX_Open_handle= iTriX ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (TriX_Open_handle, 0 , 0 ,k,TriX_Open); ArraySetAsSeries (TriX_Open, true ); int TriX_Low_handle= iTriX ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_LOW ); CopyBuffer (TriX_Low_handle, 0 , 0 ,k,TriX_Low); ArraySetAsSeries (TriX_Low, true ); int BearsPower_handle= iBearsPower ( NULL , PERIOD_H1 , 13 ); CopyBuffer (BearsPower_handle, 0 , 0 ,k,BearsPower); ArraySetAsSeries (BearsPower, true ); int ADX_MINUSDI_handle= iADX ( NULL , PERIOD_H1 , 14 ); CopyBuffer (ADX_MINUSDI_handle, 2 , 0 ,k,ADX_MINUSDI); ArraySetAsSeries (ADX_MINUSDI, true ); int StdDev_Open_handle= iStdDev ( NULL , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (StdDev_Open_handle, 0 , 0 ,k,StdDev_Open); ArraySetAsSeries (StdDev_Open, true ); int StdDev_Low_handle= iStdDev ( NULL , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_SMA , PRICE_LOW ); CopyBuffer (StdDev_Low_handle, 0 , 0 ,k,StdDev_Low); ArraySetAsSeries (StdDev_Low, true ); HandleInputNet2OutNet1Min= FileOpen ( Symbol ()+ "InputNet2OutNet1Min.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); HandleOutNet2Min= FileOpen ( Symbol ()+ "OutNet2Min.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); FileSeek (HandleInputNet2OutNet1Min, 0 , SEEK_END ); FileSeek (HandleOutNet2Min, 0 , SEEK_END ); if (HandleInputNet2OutNet1Min> 0 ) { Alert ( "Writing the files InputNet2OutNet1Min and OutNet2Min" ); for ( int i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; i>= 0 ; i--) { Date1= TimeToString ( iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)); if (DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if (((DibMin1_1[i]==- 1 && DibMin1_1[i+ 1 ]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 )) || (DibMin1_1[i]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 )) { for ( int m= 0 ; m<= 35 ; m++) { inB[m]=inB[m+ 12 ]; } inB[ 36 ]=Stochastic0[i]; inB[ 37 ]=Stochastic1[i]; inB[ 38 ]=CCI_Low[i]; inB[ 39 ]=Momentum_Low[i]; inB[ 40 ]=RSI_Low[i];; inB[ 41 ]=WPR[i+ 1 ]; inB[ 42 ]=MACD_Low[i]* 10000 ; inB[ 43 ]=OsMA_Low[i]* 100000 ; inB[ 44 ]=TriX_Low[i]* 100000 ;; inB[ 45 ]=BearsPower[i+ 1 ]* 1000 ; inB[ 46 ]=ADX_MINUSDI[i+ 1 ]; inB[ 47 ]=StdDev_Low[i]* 10000 ; inB[ 48 ]=Stochastic0[i]; inB[ 49 ]=Stochastic1[i]; inB[ 50 ]=CCI_Open[i]; inB[ 51 ]=Momentum_Open[i]; inB[ 52 ]=RSI_Open[i];; inB[ 53 ]=WPR[i]; inB[ 54 ]=MACD_Open[i]* 10000 ; inB[ 55 ]=OsMA_Open[i]* 100000 ; inB[ 56 ]=TriX_Open[i]* 100000 ;; inB[ 57 ]=BearsPower[i]* 1000 ; inB[ 58 ]=ADX_MINUSDI[i]; inB[ 59 ]=StdDev_Open[i]* 10000 ; FileWrite (HandleInputNet2OutNet1Min, inB[ 0 ],inB[ 1 ],inB[ 2 ],inB[ 3 ],inB[ 4 ],inB[ 5 ],inB[ 6 ],inB[ 7 ],inB[ 8 ],inB[ 9 ],inB[ 10 ],inB[ 11 ],inB[ 12 ],inB[ 13 ], inB[ 14 ],inB[ 15 ],inB[ 16 ],inB[ 17 ],inB[ 18 ],inB[ 19 ],inB[ 20 ],inB[ 21 ],inB[ 22 ],inB[ 23 ],inB[ 24 ],inB[ 25 ],inB[ 26 ], inB[ 27 ],inB[ 28 ],inB[ 29 ],inB[ 30 ],inB[ 31 ],inB[ 32 ],inB[ 33 ],inB[ 34 ],inB[ 35 ],inB[ 36 ],inB[ 37 ],inB[ 38 ],inB[ 39 ], inB[ 40 ],inB[ 41 ],inB[ 42 ],inB[ 43 ],inB[ 44 ],inB[ 45 ],inB[ 46 ],inB[ 47 ],inB[ 48 ],inB[ 49 ],inB[ 50 ],inB[ 51 ],inB[ 52 ], inB[ 53 ],inB[ 54 ],inB[ 55 ],inB[ 56 ],inB[ 57 ],inB[ 58 ],inB[ 59 ]); FileWrite (HandleOutNet2Min, ( iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)))- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i))* 10000 ); } } } } int CCI_High_handle= iCCI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (CCI_High_handle, 0 , 0 ,k,CCI_High); ArraySetAsSeries (CCI_High, true ); int Momentum_High_handle= iMomentum ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (Momentum_High_handle, 0 , 0 ,k,Momentum_High); ArraySetAsSeries (Momentum_High, true ); int RSI_High_handle= iRSI ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (RSI_High_handle, 0 , 0 ,k,RSI_High); ArraySetAsSeries (RSI_High, true ); int MACD_High_handle= iMACD ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (MACD_High_handle, 0 , 0 ,k,MACD_High); ArraySetAsSeries (MACD_High, true ); int OsMA_High_handle= iOsMA ( NULL , PERIOD_H1 , 12 , 26 , 9 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (OsMA_High_handle, 0 , 0 ,k,OsMA_High); ArraySetAsSeries (OsMA_High, true ); int TriX_High_handle= iTriX ( NULL , PERIOD_H1 , 14 , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (TriX_High_handle, 0 , 0 ,k,TriX_High); ArraySetAsSeries (TriX_High, true ); int BullsPower_handle= iBullsPower ( NULL , PERIOD_H1 , 13 ); CopyBuffer (BullsPower_handle, 0 , 0 ,k,BullsPower); ArraySetAsSeries (BullsPower, true ); int ADX_PLUSDI_handle= iADX ( NULL , PERIOD_H1 , 14 ); CopyBuffer (ADX_PLUSDI_handle, 1 , 0 ,k,ADX_PLUSDI); ArraySetAsSeries (ADX_PLUSDI, true ); int StdDev_High_handle= iStdDev ( NULL , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_SMA , PRICE_HIGH ); CopyBuffer (StdDev_High_handle, 0 , 0 ,k,StdDev_High); ArraySetAsSeries (StdDev_High, true ); HandleInputNet2OutNet1Max= FileOpen ( Symbol ()+ "InputNet2OutNet1Max.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); HandleOutNet2Max= FileOpen ( Symbol ()+ "OutNet2Max.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); FileSeek (HandleInputNet2OutNet1Max, 0 , SEEK_END ); FileSeek (HandleOutNet2Max, 0 , SEEK_END ); if (HandleInputNet2OutNet1Max> 0 ) { Alert ( "Writing the files InputNet2OutNet1Max and OutNet2Max" ); for ( int i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; i>= 0 ; i--) { Date1= TimeToString ( iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i)); if (DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if (((DibMax1_1[i]==- 1 && DibMax1_1[i+ 1 ]== 1 && DibMin1_1[i]== 1 )) || (DibMin1_1[i]== 1 && DibMax1_1[i]== 1 )) { for ( int m= 0 ; m<= 35 ; m++) { inS[m]=inS[m+ 12 ]; } inS[ 36 ]=Stochastic0[i]; inS[ 37 ]=Stochastic1[i]; inS[ 38 ]=CCI_High[i]; inS[ 39 ]=Momentum_High[i]; inS[ 40 ]=RSI_High[i];; inS[ 41 ]=WPR[i+ 1 ]; inS[ 42 ]=MACD_High[i]* 10000 ; inS[ 43 ]=OsMA_High[i]* 100000 ; inS[ 44 ]=TriX_High[i]* 100000 ;; inS[ 45 ]=BullsPower[i+ 1 ]* 1000 ; inS[ 46 ]=ADX_PLUSDI[i+ 1 ]; inS[ 47 ]=StdDev_High[i]* 10000 ; inS[ 48 ]=Stochastic0[i]; inS[ 49 ]=Stochastic1[i]; inS[ 50 ]=CCI_Open[i]; inS[ 51 ]=Momentum_Open[i]; inS[ 52 ]=RSI_Open[i];; inS[ 53 ]=WPR[i]; inS[ 54 ]=MACD_Open[i]* 10000 ; inS[ 55 ]=OsMA_Open[i]* 100000 ; inS[ 56 ]=TriX_Open[i]* 100000 ;; inS[ 57 ]=BullsPower[i]* 1000 ; inS[ 58 ]=ADX_PLUSDI[i]; inS[ 59 ]=StdDev_Open[i]* 10000 ; FileWrite (HandleInputNet2OutNet1Max, inS[ 0 ],inS[ 1 ],inS[ 2 ],inS[ 3 ],inS[ 4 ],inS[ 5 ],inS[ 6 ],inS[ 7 ],inS[ 8 ],inS[ 9 ],inS[ 10 ],inS[ 11 ],inS[ 12 ],inS[ 13 ], inS[ 14 ],inS[ 15 ],inS[ 16 ],inS[ 17 ],inS[ 18 ],inS[ 19 ],inS[ 20 ],inS[ 21 ],inS[ 22 ],inS[ 23 ],inS[ 24 ],inS[ 25 ],inS[ 26 ], inS[ 27 ],inS[ 28 ],inS[ 29 ],inS[ 30 ],inS[ 31 ],inS[ 32 ],inS[ 33 ],inS[ 34 ],inS[ 35 ],inS[ 36 ],inS[ 37 ],inS[ 38 ],inS[ 39 ], inS[ 40 ],inS[ 41 ],inS[ 42 ],inS[ 43 ],inS[ 44 ],inS[ 45 ],inS[ 46 ],inS[ 47 ],inS[ 48 ],inS[ 49 ],inS[ 50 ],inS[ 51 ],inS[ 52 ], inS[ 53 ],inS[ 54 ],inS[ 55 ],inS[ 56 ],inS[ 57 ],inS[ 58 ],inS[ 59 ]); FileWrite (HandleOutNet2Max, ( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 ,i)- iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))))* 10000 ); } } } } Alert ( "Files written" ); }

一个样本将从工作日开始直到第一次到达当天的低点。第二个样本将持续到第一次达到当天的最高点。为此，脚本中将使用两个指标：DibMin1-1.mq5 和 DibMax1-1.mq5。

#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_minimum - 2 #property indicator_maximum 2 #property indicator_color1 Red #property indicator_label1 "DibMin1-1" input int History= 500 ; double Buf[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Buf, INDICATOR_DATA ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i,z,Calc; double price; i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; if (i>History- 1 ) i=History- 1 ; if (History== 0 ) i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; ArraySetAsSeries (Buf, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); while (i>= 0 ) { int min= 0 ; Calc=( int )time[i]% 86400 / 3600 ; double min1= iLow ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))); for (z= 0 ;z<=Calc;z++) { price= iLow ( NULL , PERIOD_H1 ,i+z); if (min1<price) { min= 1 ; } else { min=- 1 ; break ; } } Buf[i]=min; i--; } return (rates_total); } #property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_minimum - 2 #property indicator_maximum 2 #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_label1 "DibMax1-1" input int History= 500 ; double Buf[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Buf, INDICATOR_DATA ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i,z,Calc; double price; i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; if (i>History- 1 )i=History- 1 ; if (History== 0 ) i= iBars ( NULL , PERIOD_H1 )- 1 ; ArraySetAsSeries (Buf, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); while (i>= 0 ) { int max= 0 ; Calc=( int )time[i]% 86400 / 3600 ; double max1= iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , iBarShift ( NULL , PERIOD_D1 , iTime ( NULL , PERIOD_H1 ,i))); for (z= 0 ;z<=Calc;z++) { price= iHigh ( NULL , PERIOD_H1 ,i+z); if (max1>price) { max= 1 ; } else { max=- 1 ; break ; } } Buf[i]=max; i--; } return (rates_total); }

当价格达到每日极值时，指标值设置为-1。

在 EURUSD H1 图表上运行脚本后，将在 \Common\files 文件夹中创建六个 CSV 文件。

EURUSDInputNet1Max 和 EURUSDInputNet1Min 是包含价格数据的文件。我们可以从文件名中看到，例如， EURUSDInputNet1Max 包含 Net1Max 神经网络的输入数据。

EURUSDInputNet2OutNet1Max 和 EURUSDInputNet2OutNet1Min 是具有指标值的文件。这些值将是 Net2 的输入和 Net1 的输出。 请注意，这部分需要一些实验：Net2 可以使用标准技术指标或 Net1 响应进行训练。

EURUSDInputNet2OutNet1Min 是具有指标值的文件。这些值将是 Net2 的输入和 Net1 的输出。 EURUSDOutNet2Max 和 EURUSDOutNet2Min 是用于 Net2 的输出：小时开盘和日开盘之间的价差（或日收盘和小时开盘之间的价差）。

神经网络是通过价格逼近极值来训练的，不是解释价格本身，而是解释指标值。 神经网络的目标是 小时开盘价和日开盘价之间的差异 （ 日收盘价和小时开盘 ） 价。您也可以在这里尝试其他目标，例如其他价格之间的差异。 通过这种方法，我们平滑了神经网络模块中错误响应的概率，因为神经网络没有训练来寻找特定的日高和日低价格，但是它们使用高/低接近的概率，同时考虑到价格幅度到日极值。如果我们决定使用价格幅度，我们可以使用 日收盘价和小时开盘价之间的差值 。第一种选择似乎更可取，因为在这种情况下，我们 使用实现的目标而不是应该发生的事件来训练神经网络。这个选项更符合逻辑，因为评估过去的事件比预测更容易。

2. Python 神经网络训练

首先，检查 MQL5 文档的集成部分。安装Python3.8并连接MetaTrader 5集成模块后，以相同的方式连接 TensorFlow、Keras、Numpy 和 Pandas 库。









神经网络将使用 Python 脚本来训练 EURUSDPyTren.py.

import numpy as np import pandas as pd import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense from tensorflow.keras.models import load_model InputNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet1Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None) OutNet2=pd.read_csv( 'EURUSDOutNet2Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None) mean = InputNet1.mean(axis= 0 ) std = InputNet1.std(axis= 0 ) InputNet1 -= mean InputNet1 /= std mean = InputNet2OutNet1.mean(axis= 0 ) std = InputNet2OutNet1.std(axis= 0 ) InputNet2OutNet1 -= mean InputNet2OutNet1 /= std Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense( 22 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet1.shape[ 1 ],))) Net1Min.add(Dense( 60 )) Net1Min.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics=[ 'mse' ]) print(Net1Min.summary()) Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs= 10 , batch_size= 10 ,verbose= 2 ,validation_split= 0.3 ) Net1Min.save( 'net1Min.h5' ) mean = OutNet2.mean(axis= 0 ) std = OutNet2.std(axis= 0 ) OutNet2 -= mean OutNet2 /= std Net2Min = Sequential() Net2Min.add(Dense( 60 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[ 1 ],))) Net2Min.add(Dense( 1 )) Net2Min.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics=[ 'mae' ]) print(Net2Min.summary()) Net2Min.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs= 100 , batch_size= 10 ,verbose= 2 ,validation_split= 0.3 ) Net2Min.save( 'net2Min.h5' ) InputNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet1Max.csv' , delimiter= ';' ,header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet2OutNet1Max.csv' , delimiter= ';' ,header=None) OutNet2=pd.read_csv( 'EURUSDOutNet2Max.csv' , delimiter= ';' ,header=None) mean = InputNet1.mean(axis= 0 ) std = InputNet1.std(axis= 0 ) InputNet1 -= mean InputNet1 /= std mean = InputNet2OutNet1.mean(axis= 0 ) std = InputNet2OutNet1.std(axis= 0 ) InputNet2OutNet1 -= mean InputNet2OutNet1 /= std Net1Max = Sequential() Net1Max.add(Dense( 22 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet1.shape[ 1 ],))) Net1Max.add(Dense( 60 )) Net1Max.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics=[ 'mse' ]) print(Net1Max.summary()) Net1Max.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs= 10 , batch_size= 10 ,verbose= 2 ,validation_split= 0.3 ) Net1Max.save( 'net1Max.h5' ) mean = OutNet2.mean(axis= 0 ) std = OutNet2.std(axis= 0 ) OutNet2 -= mean OutNet2 /= std Net2Max = Sequential() Net2Max.add(Dense( 60 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[ 1 ],))) Net2Max.add(Dense( 1 )) Net2Max.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics=[ 'mae' ]) print(Net2Max.summary()) Net2Max.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs= 100 , batch_size= 10 ,verbose= 2 ,validation_split= 0.3 ) Net2Max.save( 'net2Max.h5' ) NetTest=pd.read_csv( 'EURUSDTest.csv' , delimiter= ';' ,header=None) Date=pd.read_csv( 'EURUSDDate.csv' , delimiter= ';' ,header=None) Net1Min = load_model( 'net1Min.h5' ) Net2Min= load_model( 'net2Min.h5' ) Net1Max = load_model( 'net1Max.h5' ) Net2Max= load_model( 'net2Max.h5' ) Net1Min = Net1Min.predict(NetTest) Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min) Net1Max = Net1Max.predict(NetTest) Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max) Date=pd.DataFrame(Date) Date[ '0' ] = Net2Min Date.to_csv( 'IndicatorMin.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) Date[ '0' ] = Net2Max Date.to_csv( 'IndicatorMax.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) Date[ '0' ] = Net2Min Date[ '1' ] = Net2Max Date.to_csv( 'Indicator.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) input( 'Press ENTER to exit' )

把这个脚本保存到 \Common\Files。

import numpy as np import pandas as pd import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense from tensorflow.keras.models import load_model

让我们仔细看看这个脚本。

用于连接来自Keras的库、包和模块的部分。

InputNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet1Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv( 'EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None) OutNet2=pd.read_csv( 'EURUSDOutNet2Min.csv' , delimiter= ';' ,header=None)

从数据文件构建数据帧。

mean = InputNet1.mean(axis= 0 ) std = InputNet1.std(axis= 0 ) InputNet1 -= mean InputNet1 /= std

数据标准化。

Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense( 22 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet1.shape[ 1 ],))) Net1Min.add(Dense( 60 ))

序贯网络模型，输入层有22个神经元，输出层有60个神经元。

Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense( 22 , activation= 'relu' , input_shape=(InputNet1.shape[ 1 ],))) Net1Min.add(Dense(11)) Net1Min.add(Dense( 60 ))

Net1Max.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics=[ 'mse' ]) print(Net1Max.summary())

编译网络并打印其参数。

Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs= 10 , batch_size= 10 ,verbose= 2 ,validation_split= 0.3 ) Net1Min.save( 'net1Min.h5' )

神经网络训练：10个 epoch；最小样本量为10；30%的训练数据分配用于验证。这些超参数可能还需要进一步调整。详细-训练 epoch 可视化参数。保存训练好的神经网络。

NetTest=pd.read_csv( 'EURUSDTest.csv' , delimiter= ';' ,header=None) Date=pd.read_csv( 'EURUSDDate.csv' , delimiter= ';' ,header=None)

为测试构建数据帧。 Net1Min = load_model( 'net1Min.h5' ) Net2Min= load_model( 'net2Min.h5' ) Net1Max = load_model( 'net1Max.h5' ) Net2Max= load_model( 'net2Max.h5' ) Net1Min = Net1Min.predict(NetTest) Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min) Net1Max = Net1Max.predict(NetTest) Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max) 加载保存的神经网络并从中获得结果。 Date=pd.DataFrame(Date) Date[ '0' ] = Net2Min Date.to_csv( 'IndicatorMin.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) Date[ '0' ] = Net2Max Date.to_csv( 'IndicatorMax.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) Date[ '0' ] = Net2Min Date[ '1' ] = Net2Max Date.to_csv( 'Indicator.csv' ,index=False, header=False,sep= ';' ) 将获取的数据保存到文件中。 input( 'Press ENTER to exit' ) 等待或者关闭窗口。 等待或者关闭窗口。

为了保证脚本的正常运行，还需要准备数据以接收神经网络响应，这些数据将用于形成指标并分析该指标在交易策略中的效率。

这将使用 PythonTestExpert 专家顾问来完成。

#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict int handleInput; int HandleDate; double in[ 22 ]; int OnInit () { handleInput= FileOpen ( Symbol ()+ "Test.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); HandleDate= FileOpen ( Symbol ()+ "Date.csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { FileClose (handleInput); } void OnTick () { for ( int i= 0 ; i<= 14 ; i++) { in[i]=in[i+ 5 ]; } in[ 15 ]=(( iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))* 100000 ); in[ 16 ]=(( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , 0 )- iOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))* 100000 ); in[ 17 ]=(( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , 0 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))* 100000 ); in[ 18 ]=(( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , 0 )- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 , 1 ))* 10000 ); in[ 19 ]=(( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 , 1 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))* 10000 ); in[ 20 ]=(( iHigh ( NULL , PERIOD_D1 , 0 )- iOpen ( NULL , PERIOD_H1 , 0 ))* 10000 ); in[ 21 ]=(( iOpen ( NULL , PERIOD_H1 , 0 )- iLow ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))* 10000 ); FileWrite (handleInput, in[ 0 ],in[ 1 ],in[ 2 ],in[ 3 ],in[ 4 ],in[ 5 ],in[ 6 ],in[ 7 ],in[ 8 ],in[ 9 ],in[ 10 ],in[ 11 ],in[ 12 ],in[ 13 ],in[ 14 ],in[ 15 ], in[ 16 ],in[ 17 ],in[ 18 ],in[ 19 ],in[ 20 ],in[ 21 ]); FileWrite (HandleDate, TimeCurrent ()); }

在 H1 图表上的策略测试程序中运行专家顾问，使用仅开盘价格模式。测试时间区间：2011年初至今。这个专家顾问将模拟Python脚本将根据实际操作中从 MetaTrader 5 收到的价格形成的数据。





EA 将创建两个文件， EURUSDTest 和 EURUSDDate, 在 \Common 文件夹下。

运行 Python 脚本 EURUSDPyTren.py，（如果不起作用，您可能需要重新安装前面描述的附加软件包并重新启动计算机）。如果一切都正确，脚本将通过双击运行。

最终，将在\Common\Files文件夹中创建以下文件：

net1Max.h5, net1Min.h5, net2Max.h5, net2Min.h5 — 这些是经过训练的网络，在实时交易时将在基本脚本中使用。

IndicatorMax 和 IndicatorMin 是两个用于单独测试的网络，

Indicator 是组合起来的。









在终端中载入 1_MT5 指标。

#property copyright "Copyright © 2019, Andrey Dibrov." #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_color2 DodgerBlue int Handle; int i; double ExtBuffer[]; double SignBuffer[]; datetime Date1; datetime Date0; string File_Name= "Indicator.csv" ; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignBuffer, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 5 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { Handle= FileOpen (File_Name, FILE_CSV | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); Date0= StringToTime ( FileReadString (Handle)); FileClose (Handle); i= iBarShift ( NULL , PERIOD_H1 ,Date0, false ); Handle= FileOpen (File_Name, FILE_CSV | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); ArraySetAsSeries (ExtBuffer, true ); ArraySetAsSeries (SignBuffer, true ); while (! FileIsEnding (Handle) && ! IsStopped ()) { Date1= StringToTime ( FileReadString (Handle)); ExtBuffer[i]= StringToDouble ( FileReadString (Handle)); SignBuffer[i]= StringToDouble ( FileReadString (Handle)); i--; } FileClose (Handle); return (rates_total); }





虽然我们对神经网络的训练还没有投入太多的精力，但是仍然存在一些明显的依赖性。

3. 优化得到的结果。

让我们使用 PythonOptimizExpert EA 来优化得到的指标。

#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #include<Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input int H1; input int H2; input int H3; input int H4; input double Buy; input double Buy1; input double Sell; input double Sell1; input int LossBuy; input int ProfitBuy; input int LossSell; input int ProfitSell; ulong TicketBuy1; ulong TicketSell0; datetime Count; double Buf_0[]; double Buf_1[]; bool send1; bool send0; int k; int K; int bars; int Handle; int OnInit () { Handle= FileOpen ( "Indicator.csv" , FILE_CSV | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); while (! FileIsEnding (Handle)&& ! IsStopped ()) { StringToTime ( FileReadString (Handle)); bars++; } FileClose (Handle); ArrayResize (Buf_0,bars); ArrayResize (Buf_1,bars); Handle= FileOpen ( "Indicator.csv" , FILE_CSV | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON , ";" ); while (! FileIsEnding (Handle)&& ! IsStopped ()) { Count= StringToTime ( FileReadString (Handle)); Buf_0[k]= StringToDouble ( FileReadString (Handle)); Buf_1[k]= StringToDouble ( FileReadString (Handle)); k++; } FileClose (Handle); int deviation= 10 ; trade.SetDeviationInPoints(deviation); trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); trade.SetAsyncMode( true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { MqlDateTime stm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),stm); int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double PriceAsk= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double PriceBid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double SL1= NormalizeDouble (PriceBid-LossBuy*point,digits); double TP1= NormalizeDouble (PriceAsk+ProfitBuy*point,digits); double SL0= NormalizeDouble (PriceAsk+LossSell*point,digits); double TP0= NormalizeDouble (PriceBid-ProfitSell*point,digits); if (LossBuy== 0 ) SL1= 0 ; if (ProfitBuy== 0 ) TP1= 0 ; if (LossSell== 0 ) SL0= 0 ; if (ProfitSell== 0 ) TP0= 0 ; if (send1== false && K> 0 && Buf_0[K]<Buy && Buy<Buy1 && iLow ( NULL , PERIOD_H1 , 1 )< iLow ( NULL , PERIOD_H1 , 2 ) && stm.hour>H1 && stm.hour<H2 && H1<H2) { send1=trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , 1 ,PriceAsk,SL1,TP1); TicketBuy1 = trade.ResultDeal(); } if (send1== true && K> 0 && Buf_0[K]>Buy1 && Buy<Buy1 && iHigh ( NULL , PERIOD_H1 , 1 )> iHigh ( NULL , PERIOD_H1 , 2 ) ) { trade.PositionClose(TicketBuy1); send1= false ; } if (send0== false && K> 0 && Buf_1[K]<Sell && Sell<Sell1 && iHigh ( NULL , PERIOD_H1 , 1 )> iHigh ( NULL , PERIOD_H1 , 2 ) && stm.hour>H3 && stm.hour<H4 && H3<H4) { send0=trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , 1 ,PriceBid,SL0,TP0); TicketSell0 = trade.ResultDeal(); } if (send0== true && K> 0 && Buf_1[K]>Sell1 && Sell<Sell1 && iLow ( NULL , PERIOD_H1 , 1 )< iLow ( NULL , PERIOD_H1 , 2 ) ) { trade.PositionClose(TicketSell0); send0= false ; } K++; } double OnTester () { double ret= 0.0 ; return (ret); }

可以优化以下变量：

Н1, Н2 — 一天中进行买入的时间间隔小时数。

Н3 ,H4 — 进行卖出的时间间隔小时数。

Buy, Buy1 — 这表明了Buf_0[]指标的红线水平，这是对数据训练的神经网络对当天低点的响应。

Sell, Sell1 — 这表示Buf_1[]指标的蓝线水平，这是在数据上训练的神经网络对当天高点的响应。

LossBuy, ProfitBuy, LossSell, ProfitSell — 限价水平。

让我们设置优化参数，如图所示。这意味着我们将只优化指标水平。

优化的指标水平





优化参数

优化结果









测试结果优化周期达到测试图上的红线。然后使用优化的参数进行测试。





利用得到的参数，进一步按时间和止损挂单进行优化。

现在，让我们测试所有获得的参数。









或者，您可以尝试分别优化每个交易方向。