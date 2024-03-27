从外汇市场的季节性获益

外汇市场的季节性趋势反映了价格的周期性变化。它们是基于在一段时间内重复出现的因素。外汇市场具有与某些行业的假期或农业季节等经济事件相关的季节性趋势。

外汇的季节性意味着可预测的价格行为取决于一年中的时间。





1. 季节性分析



这是一种交易策略，旨在发现和找出长期模式，表现为在同一时间间隔内趋势的重复。

季节性是指在每个日历年的同一时期，价格经历类似且可预测的变化的现象。这些变化可能发生在特定的气象季节、作物季节、季度、月份、假期或非高峰期。季节性分析是商品市场的特点。例如，取暖油的需求存在季节性趋势，当需求上升时价格会上涨，当需求下降时价格会下降。大豆供应存在季节性趋势（与种植、种植和收割相关），通过创造模式影响价格。



季节性也发生在其他市场，如股票、指数和外汇，通常是出于基本面的原因。识别季节性模式并使用它们来预测趋势、确定交易想法或确定交易机会可以给交易者带来优势。注意季节性本身在不同年份中是如何变化的。无论是单独使用还是与其他方法结合使用，季节性分析无疑是一种有用的工具。

季节性是一个影响生活几乎所有领域的因素。在金融市场，季节性效应也是显而易见的。在许多方面，股票市场的季节性波动在外汇市场重演。在这里，季节性似乎是市场模型的一种可预测的形成，取决于一年中的时间，并与市场的金融、政治和其他运作模式相关联地定期重复。

通常情况下，外汇市场变化非常快，趋势往往会展开，改变方向，给交易员带来危险和回旋余地。但在某些时期，不仅要进行基本面和技术分析，还要考虑季节性因素，这样才能有效地进行交易。

在做出交易决策时，有很多数据需要考虑。当专业分析师用技术方法制定策略时，更多的图表和数字会发挥作用。然而，多种复杂的统计数据可能会淹没一些更容易理解的数据——外汇的季节性趋势是一个有趣的因素。

然而，值得记住的是，事实上，在一年中，每个月都可能对某些交易品种的交易感兴趣。

季节的变化对人类生活的方方面面都有严重的影响。由于季节性因素，外汇市场的交易也会出现大幅波动。也许，人们对这一工具的理解仍然很差，而且很少在实践中使用。这是由于低估了它的使用。

​ 任何汇率波动的基础都是供求平衡的变化。季节的定期变化迫使一些因素几乎每个季节都会对特定国家的汇率产生同样的影响。

​ 季节性对外汇市场影响的最显著迹象是，在石油需求增加期间，产油国货币汇率的变化，通常发生在播种活动或收获成品作物期间。

随着寒冷天气的临近，天然气出口国的货币价值也在增加。

​

2. 季节性交易时要考虑什么？

如今，外汇市场上有两大类交易员。他们中的一些人在选择策略时依赖货币交易，只使用新闻报道。其他人则将技术分析作为发展概念的主要工具，避免在重大政治和金融事件发生时进行交易。季节性因素使我们能够在进行交易时区分两个决策领域：

管理显示某些模式的图形模型；

基于确定供应和需求的基本因素的应用。

季节性分析的使用使交易员能够将这些方向组合成一个整体，因为既定的供需趋势完全有助于建立价格模型。因此，在货币交易所进行交易时，必须考虑以下规则：

小心，当检测到趋势时，有必要谨慎处理货币交易，因为外汇市场中的大型参与者可以通过各种操纵故意误导参与者，以获得额外的利益。因此，在考虑季节性因素时，我们只需要依赖可靠和经过验证的来源。

综合分析，在进行交易之前，我们需要注意基本面和技术分析数据。汇率的季节性变化往往取决于气候条件，尤其是在作物方面。因此，考虑的细微差别越多，成功的可能性就越高。

季节波动的规律性

季节性趋势可以用于交易策略，但应非常谨慎地使用，因为出错的可能性很高。然而，如果分析证实了这个季节的趋势，那就凭直觉吧。了解季节性原则可以让你达成有趣的交易。此外，基于对交易应用季节性方法的实践，通常使用从一周到一个月的时间段。接下来，根据不同资产的下一个季节性趋势，退出现有头寸，并开始考虑新的入场。

外汇市场的季节性波动主要有几个原因：

商品市场的波动，季节性反映了商品和期货的需求和供应模式； 在美国的大量成交。股票市场优化税收，随后在明年年初恢复头寸。

在接受外汇工作的季节性模式之前，你需要注意是什么原因推动了季节性趋势的形成。这对于随后确定货币对变化的方向是必要的。

因此，季节性是一种风险太大的趋势，对交易员来说，坚持这一趋势可能会导致整个存款的损失。季节性趋势中可预测的因素较少，可用于确定转折点、支撑和阻力水平。正如我们所知，直觉交易是那些只依赖运气的交易员的主要危险之一。

外汇市场的季节性因素是一个额外的过滤器，您可以使用它来完善您的交易策略和策略。





在外汇市场中使用季节性因素的提示

在外汇市场中使用周期和季节性因素对交易者来说是非常有益的。然而，有一些指导原则可以帮助您正确使用这些因素并降低风险。



1. 如何选择合适的季节因素进行分析？

需要对经济事件、行业的季节性和货币对的特征等各个方面进行研究。此外，您可以使用历史数据来确定一段时间内的价格行为，并突出显示季节趋势。



2. 如何利用收到的信息做出买卖货币的决定？如果趋势表明一对货币的价格上涨，你可以考虑多头头寸。如果价格预计会下跌，可以考虑做空。然而，您可以了解其他因素，如技术分析和基本面数据。

在日常购物市场中有一些重复的周期：对节日用品的需求增加推高了假期前的价格，但之后却立即发生相反的情况。旅行和相关服务也是如此。

股票和大宗商品市场的季节性早已为人所知。所描述的原理在外汇上以类似的方式工作，遵循相同的供求变化规律。这是有模式的，

外汇市场也没有什么不同，有自己的起伏。然而，使用传统的时间顺序评估并不容易发现它们。比较序列数据将显示特定货币或货币对在一段时间内的总体趋势，但如果我们对5年、10年或15年内的同月数据进行比较，就会出现一些趋势。对于一些货币对来说，很明显，货币交易有高峰和不成功的月份，模式不确定，没有明显的季节性。



对于不同的货币对，图表看起来会有所不同，因此我们将通过具体的例子进行更详细的介绍。我们将选取一些交易品种，看看它们所显示的季节性趋势。

当美元兑其他货币汇率迅速上升或下降时，季节性起着重要作用。研究和正确使用不同类型的市场分析将有助于实现预期结果。



外汇的季节性意味着在一年中的某些时间重复的价格波动。当然，这并不意味着情况会一直如此，也不意味着运动会重复。





​ 3. 取决于季节性的交易品种的特征性运动

EUR/USD

欧元是世界上使用量第二大的货币，因此 EURUSD 也是最受欢迎的交易货币对之一也就不足为奇了。尽管这些货币的市场状况在很大程度上取决于经济周期，但在很长一段时间内，季节性趋势是显而易见的。



下图和随附的季节性趋势指标显示了 EURUSD 在一年、两年、三年、五年、八年、十年和十五年的表现。当您将光标悬停在其中一行上时，您可以准确地看到它显示平均价格数据的时间段。您可以在您认为必要的时间段内自定义平均价格的彩色显示。我已经根据最佳选项进行了配置。正如我们所看到的，在许多交易品种中，外汇市场的中期模式使我们能够观察趋势。





图1EURUSD 的季节性波动图





正如我们从图表中看到的，在接近年底时有增长的迹象

USD/CAD

如下图所示，年底前也有增长迹象。





图2. USDCAD的季节波动图





11月初标志着这对货币的暂时升值

​GBP/USD 的季节性趋势

由于英镑兑美元的交易时间最长，因此有相当令人信服的证据表明这对货币在外汇市场上的季节性交易趋势。

下图显示了GBPUSD货币对的趋势。然而，你可以依靠较小的时间框架，放大以发现一年中任何一个月更微妙的趋势。





图3. GBPUSD的季节波动图





根据这个交易品种，9月出现季节性波动，GBP相对USD上涨。这是因为假期即将结束，欧洲交易员和投资者的活跃活动开始了。

XAUUSD也显示了年底的增长动态







图4. XAUUSD的季节波动图





下面的图5显示了USDCHF货币对的走势图，到年底，其季节性走势潜力约为2000点。





图5. USDCHF 交易品种的季节性波动图





4. 季节性交易策略

一年中有四个不同的季节，金融市场有季节性模式，你可以在季节性交易策略中使用。季节性交易是指在特定的时间间隔内以固定的时间间隔出现的季节性模式。为了简单起见，我们称之为季节性交易策略。

这篇文章探讨了为什么你可以在交易策略中使用季节性（季节性交易）。让我们看看什么是季节性交易，为什么会发生这种情况。最后，你会发现一长串季节性股票交易策略以及如何使用它们。

如果你正在寻找市场交易的优势，季节性可以为你提供一些强大而持久的优势。其中许多不能单独使用，但与其他参数一起，季节性是一个极好的交易工具。

季节性是指在特定时间段内每隔一段时间出现的模式。对许多不同资产的时间序列数据的检查表明，每个交易品种都有自己的特点或不时的季节性。

季节性交易模式是否有一定的规律性？

不，季节变化并不是100%有规律的，有统计数据和平均值。

例如，平均值可能表明冬季的表现高于夏季，因此我们有一个季节性的交易模式。然而，这并不意味着我们每年冬天都会看到正向的回报。尽管季节性交易模式可能有一个非常积极的平均值，但这可能是峰值的结果。如果你很少有观察结果支持季节性，那么即使是2-3个观察结果也可以解释大部分结果。

没有一种季节性交易模式是永恒的。

研究季节性的主要原因是，我们认为你在回溯测试中发现的大多数异常都是伪装的季节性。例如，周二的反转在很大程度上是季节性的结果，而不是反常现象。因此，交易中的相关性可能被证明是一种隐藏的季节性。

在交易中使用季节性的另一个原因是，通过结合其他参数，它可以成为策略的一个非常有价值的输入。





季节性交易策略的缺点

许多季节性交易策略的缺点之一是观察次数太多，或者缺乏观察次数。噪音和随机性潜伏在金融市场的每个角落，你必须小心，不要妄下结论。很明显，这种年模式每年只发生一次，因此你需要30年的时间才能得到30次观测。任何统计测试都无法证实这一点。

交易的一般规则是尽可能多地进行观察。

另一个缺点是市场并非静止不动，没有什么是永恒的。季节性也是如此，因此你必须补偿季节性中停止工作的损失。

​交易的季节性变化是由多种因素引起的，包括季节和财务报告期的变化，以及商品远期合约交易策略中天气的季节性。

市场由无限数量的原因和相关性组成，因此理解起来极其复杂。

当某些事物被标记为季节性时，我们会将其与天气和气候联系起来。

大宗商品市场高度依赖天气，有许多季节性波动。

给读者的建议-考虑经纪人商品远期合约的季节性波动，并在评论中分享你发现的模式和在交易中使用它们的最佳方式。





5. 使用季节性指标

为了进行季节性交易，我们需要一个合适的图形工具。本文的附件包含季节性指标及其使用模式。文章讨论了D1的季节分析。

如何使用季节性分析？有不同的方法来确定季节性成分，但最简单、最可靠的方法是计算平均趋势。交易品种报价要使用好几年。之后，根据年份的相应日期，将当年、去年、前一年等每天的价格相加，除以平均年份。

图6显示了将模板加载到交易品种图上的过程：





图6. 将模板加载到交易品种图表上





为了更容易理解指标读数（以线的形式），我们转到上一年的交易品种图（建议的指标显示了该交易品种在一年中的季节性价格变动）。为了构建指标，我们取了当年（为了便于使用，显示在上一年的期间）、上一年交易品种每日的收盘价，以及2年、3年、5年、8年、10年和15年交易品种价格的平均值。它们被相加并除以平均年数。每一条线显示一个交易品种在一段时间内的平均价格。从终端的Templates文件夹加载模板时，屏幕上将立即显示两条垂直线，分隔上一年的开始和结束，以便更容易了解季节趋势。该指标用于D1时段，它显示了全年“每日”的季节性变化。你可以根据自己的意愿使用不同的颜色和宽度的线条。将显示指定时间段的平均交易品种价格值。从本质上讲，它们是前几年同期（月和日）的平均价格。当前年份交易品种的价格也以灰色线的形式显示。每条指标线都标有清晰的名称

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Last year" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Last year and the year before" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Average price over 3 years" ); PlotIndexSetString ( 3 , PLOT_LABEL , "The current year's price is displayed on the previous year's period" ); PlotIndexSetString ( 4 , PLOT_LABEL , "Average price over 5 years" ); PlotIndexSetString ( 5 , PLOT_LABEL , "Average price over 8 years" ); PlotIndexSetString ( 6 , PLOT_LABEL , "Average price over 10 years" ); PlotIndexSetString ( 7 , PLOT_LABEL , "Average price over 15 years" );

并且用于收集平均交易品种价格值以将其绘制在如图7中示例所示的季节性图上的周期。将鼠标箭头悬停在线上时，显示在矩形窗口中。您可以自行更改和自定义线条的配色方案。当前年份对上一年期间的引用（指标显示）以灰色显示，以完成对季节性的感知和评估。从在季节性交易中使用期货合约的实践来看：持有市场头寸的最佳时期是从一周到一个月，之后我们应该朝着季节性的方向增加头寸，或者减少头寸，或者做出其他交易决定。









图 7. 显示具有报价平均年份的指标线的名称





通过改变D1时段上的图表显示比例，可以更详细地研究交易品种在一年中的季节变化。例如，我们看到，从每年11月开始，具有良好移动潜力的白银往往会出现价格下跌，如图8所示。





图 8. XAGUSD的季节波动图





由于给定了货币对的平均值，以年度为基础，可以在15年内跟踪一年中不同时间段的波动模式。为了便于使用该指标，采用了该交易品种最近一年的周期，该周期在主窗口中显示了该交易品种价格的季节趋势动态。

历史报价图表是如何构建的？交易品种价格是在2年、3年、5年、8年、10年和15年期间的平均值。接下来，将其相加并除以平均年数。该指标是为在每日时间框架下使用而设计的。



如果指标线没有立即显示，则需要切换时间框架并返回D1以查看该交易品种的季节性价格趋势。

正如我们所看到的，将季节性分析作为一种纯粹的基本工具的既定概念并不完全正确。我们可以根据收获、生产和消费者需求增长的周期来评估资产的潜力。但与此同时，我们可以使用 技术分析 来评估季节前景 .

如何在实践中应用这些数据？找出在曲线上重复5年、10年和15年的模式，即可持续模式。例如，从11月到12月，USDJPY 总是上涨。我们如何从这些知识中获益？当进行日内交易时，此数据对您没有帮助，但如果您在D1交易，那么从11月到12月，您只能遵循这对的买入信号，而忽略卖出信号。换句话说，你应该按照季节性的方向进行交易。

季节性趋势的话题很吸引人。年末和年初的涨跌趋势比一些复杂的技术分析更容易理解和解释。但重要的是要记住其他因素，不要孤立地依赖其中的任何一个。

外汇市场的季节性趋势在大多数情况下是商品市场供求总体平衡的结果。但这些趋势也可能与未知的市场力量有关。因此，观察更长的时间段将是对季节趋势得出结论的更安全的方法。





结论



你可以自己根据季节性来评估交易品种波动的可能潜力，并分享你在今年当前日期的评论中发现的模式。 请记住，对季节趋势的观察无法取代技术或基本面分析。此外，外汇市场和其他市场一样容易受到不可预测的变化和黑天鹅的影响。

明智的做法是将季节性作为评估交易模式的额外过滤器。季节性趋势的话题很吸引人。年末和年初的涨跌趋势比一些复杂的技术分析更容易理解和解释。但重要的是要记住其他因素，不要孤立地依赖其中的任何一个。您也可以考虑季节性对其他交易品种的影响，并报告有趣的观测结果和已识别的模式。

分析历史数据以分离价格波动中的周期性和季节性因素是很重要的。研究价格图表，查看重复的模式和趋势。使用技术分析来识别信号，并根据周期性和季节性因素确认价格波动。移动平均线和随机振荡器等指标可以帮助确定进场点和退场点。周期性和季节性因素不仅可以由技术面造成，也可以由基本面因素造成。研究一段时间内可能影响价格的经济日历和事件。使用周期性和季节性因素来预测价格变化需要关注和分析。



在外汇市场中使用季节性可以成为预测价格走势和做出交易决策的重要工具。

季节性也是其他市场的特征，例如股票、指数，通常是出于基本面原因。识别季节性模式并使用它们来预测趋势、确定交易想法或确定交易机会可以给交易者带来优势。注意季节性本身在不同年份中是如何变化的。无论是单独使用还是与其他方法结合使用，季节性分析都可以成为您交易工具包中的有用工具。