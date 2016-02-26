字符串：ASCII 符号表和用途

MetaTrader 4 / 示例
简介

本文将分析 ASCII 符号表及其使用方法。我们还将处理某些新函数，基于 ASCII 表特性的操作原理，然后我们将创建一个包括这些 MQL4 语言函数的新库。这些函数在其他编程语言中相当受欢迎，但并没有纳入到内置函数列表中。此外，我们还将深入研究函数处理字符串的基础。我相信你们在这款有用的数据类型中必然能够学习到新知识。


什么是 ASCII？

ASCII 是美国资讯交换标准码(American Standard Code for Information Interchange)的英文缩写。这套标准基于英文字母表。ASCII 代码显示计算机、通讯设备及其他处理文本的设备内的文本。ASCII 创于 1963 年并于 1967 年首次作为标准发布。1986 年进行了最后一次修订。想知道更多详细资料，请访问：https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII.稍后我们将了解，如何使用 MQL4 选项显示 ASCII，现在，我们首先来看看处理字符串的基础。



编写库的原理

要编写这种类型的库，我们需要了解一些关键节点。我们首先要看一看应如何遍历所有符号，例如数据数组的过程。相同的代码部分总会在任何函数中重复，旨在符号化处理。作为示例，让我们编写简单的脚本，首先显示公共字符串，然后是经过处理的字符串，其中每个符号以一个空格隔开。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          StringExpereriment1.mq4 |
//|         Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved |
//|                                               banderassa@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved"
#property link      "banderassa@ukr.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| start                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   string s1 = "Just_a_string", s2, symbol = "s";
   int lenght = StringLen(s1);
   MessageBox(s1);
   for(int x = 0; x < lenght; x++)
     {
       symbol = StringSetChar(symbol, 0, StringGetChar(s1, x));
       s2 = s2 + symbol + " ";
     }
   MessageBox(s2);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

让我们来分析一下每个字符串的值。

string s1 = "Just_a_string", s2, symbol = "s";

确定字符串类型的三个变量：

  • s1 - 要处理的初始字符串；
  • s2 - 包含结果的字符串；
  • 符号 - 每个符号用于临时储存的字符串。

请注意，将以一个符号进行初始化。如果不这么做，我们所得到的字符串将缺少首个符号。问题在于，标准 MQL4 函数 StringGetChar() 变动已创建符号，这就是为什么我们进行常规操作时需要至少一个符号。

int lenght = StringLen(s1);

确定整数类型变量以储存字符串长度。为此，调用决定字符串长度 StringLen() 的标准函数，此函数带有单一参数——我们需要知道其长度字符串。

MessageBox(s1);
显示 MessageBox。 
for(int x = 0; x < lenght; x++)

确定进行符号化处理的周期。请注意，计数器将通过归零初始化，因为字符串中的符号类似数组从零开始索引。开始执行周期后，使用比较运算符“less”，因为最后符号的长度位置为 1。

symbol = StringSetChar(symbol, 0, StringGetChar(s1, x));

此字符串中用到了两个标准函数：StringSetChar() 和 StringGetChar()。第一个函数允许替换字符串中的一个符号，第二个函数——将符号代码置于指定位置。函数 StringSetChar() 有三个参数：

  • 要替换符号的字符串；
  • 要替换的符号位置（请记住，字符串中的符号类似数组从零开始索引。）
  • 要替换的符号代码。

函数以更改后的字符串形式返回结果。另一个重要的函数 - StringGetChar。它有两个参数：

  • 带有应识别其代码的符号字符串；
  • 带有应识别其代码的符号位置。

函数返回符号代码。当函数 StringGetChar 返回符号代码时，我将其调用至函数 StringSetChar 参数所在位置。因此，使用此函数，我们可以记住用于进一步处理的当前符号。执行周期期间，字符串 s1 的每个符号将分配给变量。

s2 = s2 + symbol + " ";

我们可以使用加法运算（+）轻松绑定字符串（连接）。在每个周期循环中，我们在结果字符串中添加一个符号和一个空格。

MessageBox(s2);
显示结果。请注意，我们从第一个符号开始阅读，虽然反过来也是可以的。在这种情况下，我们有一个较短的代码和较少的变量。如果无所谓从哪一边开始字符串处理，则使用以下变量：
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            StringExperiment2.mq4 |
//|         Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved |
//|                                               banderassa@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved"
#property link      "banderassa@ukr.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| start                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   string s1 = "Just_a_string", s2, symbol = "s";
   int lenght = StringLen(s1) - 1;
   MessageBox(s1);
   while(lenght >= 0)
     {
       symbol = StringSetChar(symbol, 0, StringGetChar(s1, lenght));
       s2 = s2 + symbol + " ";
       lenght--;
     }
   MessageBox(s2);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

现在你可以看到，我们用 ‘while’ 取代周期 ‘for’，前者可允许忽略计数器 x。为此，我们使用可变长度。我们将进一步使用两个模板之一进行函数编写，取决于处理序列是否重要。在示例中，我们按逆序获取带符号的字符串，即处理序列在此非常重要。


显示所有 ASCII 符号。

现在我们尝试显示所有 ASCII 符号。记住，函数 StringSetChar() 和函数 StringGetChar() 根据代码将 ASCII 上的相应符号插入指定位置并根据符号返回代码。StringSetChar() 有第三个参数整数值。这是出自 ASCII 符号表上的代码。让我们来编写特殊脚本以决定每个符号的代码：
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            StringExperiment3.mq4 |
//|         Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved |
//|                                               banderassa@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, Antonio Banderass. All rights reserved"
#property link      "banderassa@ukr.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| start                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   string s, symbol = "s";
   for(int x = 0; x < 256; x++)
    {
      symbol = StringSetChar(symbol, 0, x);
      s = s + x + " = " + symbol + " \t";
      if(x % 10 == 0)
          s = s + " \n";
    }
   MessageBox(s);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

脚本使用内置 MQL4 函数，新字符串的字符串常数以及让表格可视化的制表符。现在编译并启动脚本。你将看到 ASCII 符号表：



请仔细观察。你将清晰看到所有符号，从数字、字母到特殊符号都应有尽有，部分对你而言可能比较陌生。首先是一个代码，然后在标志“=”后将出现符号本身。我标记出了部分重要的符号组合：




请注意字母的排列。字母是以字母表顺序排列的。这一特点随后将用于编写某些函数，如将字母从大写转换为小写，反之亦然。

现在，我们处理新函数，最后在这些函数基础上创建库。



StringUpperCase 和 StringLowerCase

有两个非常流行的函数可用于转换字符串的大小写。实现这种转换的基础是，所有大写字母的代码均由 32 个小写字母移位而来。可从表格中看到。实际操作中，如果我们尝试使用以下代码找到符号 ‘A’, ‘Z’, ‘a’, ‘z’, 的代码：

string s = "AZaz";
MessageBox("A = " + StringGetChar(s, 0));
MessageBox("Z = " + StringGetChar(s, 1));
MessageBox("a = " + StringGetChar(s, 2));
MessageBox("z = " + StringGetChar(s, 3));

则结果如下所述：相应的，A= 65, Z= 90, a= 97, z= 122。所以我们应将此特性考虑进去。我们来查看函数的源代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//| StringUpperCase                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string StringUpperCase(string str)
  {
   string s = str;
   int lenght = StringLen(str) - 1, symbol;
   while(lenght >= 0)
     {
       symbol = StringGetChar(s, lenght);
       if((symbol > 96 && symbol < 123) || (symbol > 223 && symbol < 256))
           s = StringSetChar(s, lenght, symbol - 32);
       else 
           if(symbol > -33 && symbol < 0)
               s = StringSetChar(s, lenght, symbol + 224);
       lenght--;
     }
   return(s);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| StringLowerCase                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string StringLowerCase(string str)
  {
   string s = str;
   int lenght = StringLen(str) - 1, symbol;
   while(lenght >= 0)
     {
       symbol = StringGetChar(s, lenght);
       if((symbol > 64 && symbol < 91) || (symbol > 191 && symbol < 224))
           s = StringSetChar(s, lenght, symbol + 32);
       else 
           if(symbol > -65 && symbol < -32)
               s = StringSetChar(s, lenght, symbol + 288);
       lenght--;
     }
   return(s);
  }
如果处理序列无关紧要，则使用周期。函数便于使用，唯一的参数是应转换为正确大小写的字符串：
string s1 = "UPPER_REGISTER_STRING";
  string s2 = "lower_register_string";
   
  MessageBox(StringLowerCase(s1)); // upper_register_string
  MessageBox(StringUpperCase(s2)); // LOWER_REGISTER_STRING


StringCompare

在 MQL4 中，应使用“==”在运算符级别进行字符串的比较。有趣的是，字符串的比较取决于大小写，即字符串”STRING” 和 ”string” 不同。

if("STRING" == "string") // FALSE
      MessageBox("TRUE");
   else
      MessageBox("FALSE");

如果要在不忽略字体的情况下比较两个字符串，则使用 StringCompare()。这个函数将像比较运算符一样，返回bool 类型的值。实现很简单。函数对预先转换为小写字体的字符窜进行比较：

//+------------------------------------------------------------------+
//| StringCompare                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StringCompare(string s1, string s2)
  {
    return(StringLowerCase(s1) == StringLowerCase(s2));
  }

应用示例：

if(StringCompare("STRING", "string")) // TRUE
      MessageBox("TRUE");
   else
      MessageBox("FALSE");


StringIsDigit

此函数检查字符串内容。如果字符串仅保存数字，则其返回 true，否则 - false。。实现非常简单，基于以下事实，数字符号在同一排中，并拥有 48 - 58 的代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//| StringIsDigit                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StringIsDigit(string str)
  {
   bool result = true;
   string s = str;
   int lenght = StringLen(str) - 1, symbol;
   while(lenght > 0)
     {
       symbol = StringGetChar(s, lenght);
       if(!(symbol > 47 && symbol < 58))
         {
           result = false;
           break;
         }
       lenght--;
     }
   return(result);
  }

应用示例：

if(StringIsDigit("1234567890")) // TRUE
      MessageBox("TRUE");
  else
      MessageBox("FALSE");
 
  if(StringIsDigit("1234notdigit")) // FALSE
      MessageBox("TRUE");
  else
      MessageBox("FALSE");


StringIsAlpha

此函数和前面那个函数一样，允许确定字符串是否只含有字母。其实现方式非常类似：

//+------------------------------------------------------------------+
//| StringIsAlpha                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StringIsAlpha(string str)
  {
   bool result = false;
   string s = str;
   int lenght = StringLen(str) - 1, symbol;
   while(lenght > 0)
     {
       symbol = StringGetChar(s, lenght);
       if((symbol > 96  && symbol < 123) || (symbol > 64 && symbol < 91) ||
          (symbol > 191 && symbol < 256) || (symbol > -65 && symbol < 0))
 
         {
           result = true;
           break;
         }
       lenght--;
     }
   return(result);
  }

应用示例：

if(StringIsAlpha("thereAreSomeLetters")) // TRUE
      MessageBox("TRUE");
  else
      MessageBox("FALSE");
 
  if(StringIsAlpha("thereAreSomeDigits12345")) // FALSE
      MessageBox("TRUE");
  else
      MessageBox("FALSE");


创建库

现在我们将所有这些函数收集进一个库内。为此，在 MetaEditor 4 内点击 ’File -> New -> Library -> Next’。在域名处写下 stringProcess，然后点击 OK。然后插入上述函数代码并保存。之后，创建带有函数原型的文件，点击 ‘File -> New -> Include(*.MQH) -> OK'.在域名处写下stringProcess，, -> 好现在插入所有新函数的原型，并指定导出指令：

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                stringProcess.mqh |
//|                               Antonio Banderass Copyright © 2007 | 
//|                                               banderassa@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Antonio Banderass Copyright © 2007"
#property link      "banderassa@ukr.net"
//+--- 
#import "stringProcess.ex4"
//+------------------------------------------------------------------+
//| prototypes                                                       | 
//+------------------------------------------------------------------+
string StringUpperCase(string str); 
string StringLowerCase(string str);
bool StringCompare(string s1, string s2);
bool StringIsDigit(string str);
bool StringIsAlpha(string str);


使用库 stringProcess

要使用库，则包含带有函数原型的头文件，然后你便可以调用所需函数。以下是在脚本中的使用示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     stringProcessLibraryTest.mq4 |
//|                               Antonio Banderass Copyright © 2007 |
//|                                               banderassa@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Antonio Banderass Copyright © 2007"
#property link      "banderassa@ukr.net"
 
#include <stringProcess.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(StringIsDigit("1234567890")) // TRUE
       MessageBox("TRUE");
   else
       MessageBox("FALSE");
   if(StringIsDigit("1234notdigit")) // FALSE
       MessageBox("TRUE");
   else
       MessageBox("FALSE");
   return(0);
  }


总结

现在，你已经对 ASCII 符号表有所了解，也学会了如何使用其构建特性来设计新的函数。你所编写的新函数在其他编程语言中很流行，却没有包含在 MQL4 中。你已经基于这些函数创建了用于字符串处理的小型库。我认为这个库应在接受结果时而非交易时使用。例如，如果你为你的 Expert Advisor 自行开发报告系统，则部分函数将对你有用。此外，你还会发现许多我可能都不知道的有用之处。愿你财运亨通！

