Indicador de Bandas de Fibonacci para Metatrader 4. Este indicador funciona de forma similar a las conocidas Bandas de Bollinger clásicas, pero en lugar de usar la desviación estándar para trazar las bandas usa números de Fibonacci y el ATR (Average True Range).

Puede usarse para trazar niveles de soporte y resistencia que pueden emplearse en sistemas de scalping de corto plazo y swing trading.

Las bandas del indicador son calculadas de la siguiente forma:

Línea central : Media móvil de n periodos del precio. Por defecto se usa la media móvil simple (SMA).

: Media móvil de n periodos del precio. Por defecto se usa la media móvil simple (SMA). Bandas superiores: Se calculan como la línea central + el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.

Se calculan como la línea central + el ATR multiplicado por un número de Fibonacci. Bandas inferiores: Se calculan como la línea central - el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.

Los números de Fibonacci usados son: 0.618, 1.000 (aunque no es un número de Fibonacci), 1.620, 2.260 y 4.230.

Parámetros del indicador



Este indicador presenta solamente 3 parámetros de configuración:

Tipo de media móvil : Es el tipo de media móvil usado para el cálculo de la línea central. Podemos usar la SMA, EMA, SMMA y LWMA.

: Es el tipo de media móvil usado para el cálculo de la línea central. Podemos usar la SMA, EMA, SMMA y LWMA. Periodo de la media móvil: Es el periodo de cálculo de la media móvil de la línea central.

Es el periodo de cálculo de la media móvil de la línea central. Periodo del ATR: Es el periodo de cálculo del indicador ATR usado en el cálculo de las bandas.

Desarrollos futuros



Alertas de señales cuando el precio alcance uno de los niveles de soporte y resistencia determinados por las bandas.

Alertas de señales enviadas mediante correo electrónico, notificaciones push y ventana de alertas en la plataforma. Pueden encontrar más información sobre las bandas de Fibonacci y sus señales en el siguiente artículo: Las bandas de Fibonacci en el trading



¿Quiere desarrollar su propio indicador o EA pero no tiene el tiempo o conocimiento para hacerlo por su cuenta? Podemos hacerlo por usted. Comuníquese con nosotros mediante: Raul Canessa Castameda - rcanessa - Perfil del trader - MQL5 Algo Trading community












































































































































































































































