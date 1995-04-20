Bandas de Fibonacci Para Metatrader 4
- Göstergeler
- Raul Canessa Castameda
- Sürüm: 1.0
Indicador de Bandas de Fibonacci para Metatrader 4. Este indicador funciona de forma similar a las conocidas Bandas de Bollinger clásicas, pero en lugar de usar la desviación estándar para trazar las bandas usa números de Fibonacci y el ATR (Average True Range).
Puede usarse para trazar niveles de soporte y resistencia que pueden emplearse en sistemas de scalping de corto plazo y swing trading.
Las bandas del indicador son calculadas de la siguiente forma:
- Línea central: Media móvil de n periodos del precio. Por defecto se usa la media móvil simple (SMA).
- Bandas superiores: Se calculan como la línea central + el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.
- Bandas inferiores: Se calculan como la línea central - el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.
Parámetros del indicador
Este indicador presenta solamente 3 parámetros de configuración:
- Tipo de media móvil: Es el tipo de media móvil usado para el cálculo de la línea central. Podemos usar la SMA, EMA, SMMA y LWMA.
- Periodo de la media móvil: Es el periodo de cálculo de la media móvil de la línea central.
- Periodo del ATR: Es el periodo de cálculo del indicador ATR usado en el cálculo de las bandas.
Desarrollos futuros
- Alertas de señales cuando el precio alcance uno de los niveles de soporte y resistencia determinados por las bandas.
- Alertas de señales enviadas mediante correo electrónico, notificaciones push y ventana de alertas en la plataforma.
Pueden encontrar más información sobre las bandas de Fibonacci y sus señales en el siguiente artículo: Las bandas de Fibonacci en el trading
¿Quiere desarrollar su propio indicador o EA pero no tiene el tiempo o conocimiento para hacerlo por su cuenta? Podemos hacerlo por usted. Comuníquese con nosotros mediante:
Raul Canessa Castameda - rcanessa - Perfil del trader - MQL5 Algo Trading community