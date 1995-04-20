Bandas de Fibonacci Para Metatrader 4

Indicador de Bandas de Fibonacci para Metatrader 4. Este indicador funciona de forma similar a las conocidas Bandas de Bollinger clásicas, pero en lugar de usar la desviación estándar para trazar las bandas usa números de Fibonacci y el ATR (Average True Range).

Puede usarse para trazar niveles de soporte y resistencia que pueden emplearse en sistemas de scalping de corto plazo y swing trading. 

Las bandas del indicador son calculadas de la siguiente forma:

  • Línea central: Media móvil de n periodos del precio. Por defecto se usa la media móvil simple (SMA).
  • Bandas superiores: Se calculan como la línea central + el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.
  • Bandas inferiores: Se calculan como la línea central - el ATR multiplicado por un número de Fibonacci.
Los números de Fibonacci usados son: 0.618, 1.000 (aunque no es un número de Fibonacci), 1.620, 2.260 y 4.230.

Parámetros del indicador

Este indicador presenta solamente 3 parámetros de configuración:

  • Tipo de media móvil: Es el tipo de media móvil usado para el cálculo de la línea central. Podemos usar la SMA, EMA, SMMA y LWMA.
  • Periodo de la media móvil: Es el periodo de cálculo de la media móvil de la línea central.
  • Periodo del ATR: Es el periodo de cálculo del indicador ATR usado en el cálculo de las bandas.

Desarrollos futuros

  • Alertas de señales cuando el precio alcance uno de los niveles de soporte y resistencia determinados por las bandas.
  • Alertas de señales enviadas mediante correo electrónico, notificaciones push y ventana de alertas en la plataforma.

Pueden encontrar más información sobre las bandas de Fibonacci y sus señales en el siguiente artículo: Las bandas de Fibonacci en el trading



¿Quiere desarrollar su propio indicador o EA pero no tiene el tiempo o conocimiento para hacerlo por su cuenta? Podemos hacerlo por usted. Comuníquese con nosotros mediante: 

Raul Canessa Castameda - rcanessa - Perfil del trader - MQL5 Algo Trading community




























































