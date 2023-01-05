Magic MA Moving Averages for MT4

Der Magic MA Moving Average Indicator ist ein Marktanalyse-Tool, das mehr als 30 Arten von gleitenden Durchschnitten enthält, die der Händler zur Einschätzung des Markttrends verwenden kann.





Zu den Arten von gleitenden Durchschnitten, die der Händler visualisieren kann, gehören die gängigsten gleitenden Durchschnitte (SMA, EMA und SMMA), adaptive gleitende Durchschnitte wie FRAMA und KAMA und andere gleitende Durchschnitte, die auf innovativen Berechnungs- und Analysemethoden basieren, wie LSMA, ZLEMA und andere.





Der Indikator ist so konzipiert, dass er alle diese gleitenden Durchschnitte gleichzeitig auf einem einzigen Diagramm anzeigt, um sie zu vergleichen oder verschiedene gleitende Durchschnittsstrategien anzuwenden.





Der Magic MA-Indikator zeigt auch ein Dashboard mit den Werten aller gleitenden Durchschnitte an, die der Händler ausgewählt hat, um sie besser verfolgen zu können.





Die Liste der im Indikator enthaltenen gleitenden Durchschnitte lautet wie folgt: SMA (Einfacher gleitender Durchschnitt)



EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt)

LWMA (Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt)

SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt)

WMA (Wilder's Gleitender Durchschnitt)

HMA (Hull Gleitender Durchschnitt)

VWMA (Volumengewichteter gleitender Durchschnitt)

DEMA (Doppelter Exponentieller Gleitender Durchschnitt)

TEMA (Dreifach exponentiell gleitender Durchschnitt)

KAMA (Kaufman Adaptiver Gleitender Durchschnitt)

FRAMA (Fraktaler adaptiver gleitender Durchschnitt)

VIDYA (Variabler dynamischer Mittelwert von Chande's Index)

NAMA (NAMA Adaptiver gleitender Durchschnitt)

MD (McGinley Dynamischer Gleitender Durchschnitt)



TMA (Dreieckiger gleitender Durchschnitt)

ALMA (Arnaud Legoux Gleitender Durchschnitt)

Tilson T3 (Tilson T3 Gleitender Durchschnitt)

ZLEMA (Exponentialer gleitender Durchschnitt mit Nullverzögerung)

LSMA (kleinster quadratischer gleitender Durchschnitt)

SineWMA (sinusgewichteter gleitender Durchschnitt)

GMA (Geometrischer gleitender Durchschnitt)

REMA (Regulierter Exponentieller Gleitender Durchschnitt)

ITrendMA (J.Ehlers Instantaneous Trendline Moving Average)

TriMAGen (J.Ehlers Dreieckiger verallgemeinerter gleitender Durchschnitt)

Laguerre (Adaptiver Laguerre-Filter von Ehlers)

ILRS (Integral der linearen Regressionssteigung MA)

SSMA (Vereinfachter einfacher gleitender Durchschnitt)

MedMA (Median Gleitender Durchschnitt)

IE2 (Tilson IE/2 Gleitender Durchschnitt)

QEMA (Vierfacher Exponentialer Gleitender Durchschnitt)

PEMA (Pentuple Exponential Moving Average)

SqWMA (Quadratischer gewichteter gleitender Durchschnitt) Für alle diese gleitenden Durchschnitte kann der Händler den Preistyp (Open, Close, High, Low, Median, Typical und Weighted) und die Anzahl der für die Berechnung verwendeten Bars auswählen. Auf der rechten Seite des Diagramms wird ein Dashboard angezeigt, das die Werte der gängigsten gleitenden Durchschnitte (SMA 5, SMA 10, SMA 20, SMA 50, SMA 100, SMA 200, EMA 5, EMA 10, EMA 20, ESMA 50, EMA 100, EMA 200) und ihre Position im Verhältnis zum Kurs (über oder unter dem Kursverlauf) angibt.





