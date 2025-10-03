Tanıtım

Golden Breakout Rider, fiyatın istikrarlı olduğu ve hızlı değiştiği bölgeleri tanımlamak için son derece verimli bir algoritma kullanır ve bu bölgelerde altın (XAUUSD) için bekleyen emirlerle işlem yapar.

AI yok, grid yok, Martingale yok, hiçbir tehlikeli veya şeffaf olmayan işlem stratejisi yok.

Golden Breakout Rider başlangıçta Free Rider olarak adlandırılmak istendi, ancak yasaklı bir kelime içerdiği için doğrulama geçmedi. Free Rider ismi, bu EA’nın fiyat istikrarlı ve hızlı değiştiğinde “bedavadan faydalanıp” kâr elde edeceğini ifade etmek için düşünülmüştü.

Free Rider (Golden Breakout Rider) ücretsiz değil, ama pahalı da değil, şu an fiyatı $30

Önerilen Ayarlar