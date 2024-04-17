Open Momentum

COLORED TREND MA / MACD CANDLES draw MA Candles above/below Moving Average in a single color draw MA as a leading Line like a Supertrend draw MA as a Channel => MA High and Low draw MACD Candles above and below 0 and Signal-Line Your Advantage: a simple view of the trend direction a simple view over the higher trend direction a calmer chart for the eye clear rules can be defined Settings: Bars to process : 6000 is my default, this value is up to you Value Quick-Set : pre-Settings MACD 12 / 26

FREE