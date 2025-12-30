



Safe Scalper EA, değişken XAUUSD (Gold) piyasasında kontrollü risk, istikrarlı performans ve hassas işlem isteyen traderlar için tasarlanmış tamamen otomatik bir Gold Scalper EA’dır.

Bu Automated Gold Trading Robot, yüksek frekanstan ziyade kaliteli işlemlere odaklanan disiplinli bir scalping yaklaşımı ile çalışır ve uzun vadeli tutarlılık için optimize edilmiş güvenilir bir XAUUSD Scalping EA arayan traderlar için uygundur.





Neden Safe Scalper EA ile Altın Scalping?

1- Tam SL & TP Koruması

Bu Gold Scalper Expert Advisor tarafından açılan tüm işlemler, disiplinli risk yönetimi sağlamak için önceden belirlenmiş Stop Loss ve Take Profit seviyeleri ile korunur.





2- Gizli Stop Loss Seçeneği

Safe Scalper EA, Stop Loss emirlerini gizleme veya dahili olarak yönetme olanağı sunar, böylece altın piyasasında stop hunting’den korunur.





3- Tek Pozisyon Kontrolü

Bu XAUUSD Scalping EA, aynı anda birden fazla pozisyon açılmasını engeller, aşırı maruziyeti azaltır ve işlem stabilitesini artırır.





4- Kontrollü Drawdown Sistemi

Gelişmiş drawdown kontrol mekanizması, altın ticaretinde yüksek volatilite sırasında hesap bakiyesini korur.





5- Akıllı Martingale Sınırlayıcı

EA, lot büyümesini sınırlamak için parametre tabanlı bir sistem içerir ve riskli hacim artışı yerine kontrollü bir martingale yaklaşımı sağlar.





6- Altın (XAUUSD) – H1 Zaman Dilimi için Optimize Edildi

Safe Scalper EA, H1 zaman diliminde Altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak optimize edilmiştir ve işlem mantığı tipik piyasa yapısı ve volatilite koşullarına göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.





7- Çok Seviyeli Lot Yönetimi

Çok adımlı lot kontrol sistemi, risk ve getiriyi dengeler ve bu Automated Gold Scalping Robot’u farklı hesap boyutları için uygun hale getirir.





8- Günde Sınırlı İşlem

EA, günde yalnızca birkaç yüksek kaliteli işlem gerçekleştirir, aşırı işlemden kaçınır ve Forex Gold Scalping tutarlılığını korur.





Safe Scalper EA Kullanım Önerileri

XAUUSD için düşük ve stabil spread’li hesaplarda kullanın

Yüksek volatilite yaratan önemli ekonomik haberler sırasında EA’yı devre dışı bırakın

Swap, bu Gold Scalper EA ’nın performansını etkilemez

Minimum önerilen kaldıraç: 1:100

XAUUSD işlemleri için minimum depozit: Yüksek Risk: $500 Orta Risk: $1,000 Düşük Risk: $2,000







“Safe”, akıllı risk yönetimini ifade eder, garanti edilen kazanç anlamına gelmez.



Daha fazla bilgi için lütfen ekli makaleyi okuyun.