Safe Scalper EAは、変動の激しいXAUUSD（ゴールド）市場で、リスク管理、安定したパフォーマンス、正確な取引実行を求めるトレーダー向けに設計された完全自動のゴールドスキャルピングEAです。

このAutomated Gold Trading Robotは、頻繁な取引ではなく、高品質なトレードに焦点を当てた規律あるスキャルピング手法で動作し、長期的な安定性を重視するトレーダーに適した、信頼性の高いXAUUSD Scalping EAです。









Safe Scalper EAをゴールドスキャルピングに選ぶ理由

1- フルSL & TP保護

このGold Scalper Expert Advisorが開くすべての取引には、事前設定されたストップロスとテイクプロフィットが設定され、規律あるリスク管理を保証します。





2- 隠れストップロスオプション

Safe Scalper EAは、ストップロスを隠すまたは内部で管理する機能を提供し、ゴールド市場でのストップハンティングから取引を保護します。





3- 単一ポジション制御

このXAUUSD Scalping EAは、複数の同時ポジションを防ぎ、過剰なリスクを減らし、取引の安定性を向上させます。





4- ドローダウン制御システム

高度なドローダウン管理機構により、ゴールド取引の高ボラティリティ時でも口座残高を保護します。





5- スマートマーチンゲールリミッター

EAには、ロットサイズの成長を制限するパラメータベースのシステムが組み込まれ、リスクの高いボリューム増加の代わりに制御されたマーチンゲール方式を提供します。





6- ゴールド（XAUUSD）最適化 – H1タイムフレーム

Safe Scalper EAは、H1タイムフレームでのゴールド（XAUUSD）取引向けに最適化されており、通常の市場構造とボラティリティ条件に沿って取引ロジックが設計されています。





7- マルチレベルロット管理

複数ステップのロット管理システムにより、リスクとリワードのバランスを取り、さまざまな口座サイズに対応可能なAutomated Gold Scalping Robotです。





8- 1日あたり限定取引

EAは1日数回の高品質トレードのみを実行し、過剰取引を防ぎ、Forex Gold Scalpingでの一貫性を維持します。









Safe Scalper EAの推奨使用方法

XAUUSDで低スプレッド・安定スプレッドの口座で使用

高ボラティリティの経済ニュース時はEAを停止

SwapはGold Scalper EAのパフォーマンスに影響なし

推奨最小レバレッジ：1:100

XAUUSD取引の最小推奨入金額： 高リスク：500$ 中リスク：1,000$ 低リスク：2,000$







“Safe”はスマートリスク管理を指し、利益の保証を意味するものではありません。



詳細は添付記事をご参照ください。