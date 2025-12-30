Safe Scalper EA
Safe Scalper EA è un Gold Scalper EA completamente automatizzato, progettato per trader che cercano rischio controllato, performance stabile ed esecuzione precisa nel volatile mercato XAUUSD (Gold).
Questo Automated Gold Trading Robot opera con un approccio di scalping disciplinato, concentrandosi su operazioni di qualità piuttosto che ad alta frequenza, rendendolo adatto ai trader che cercano un XAUUSD Scalping EA affidabile e sicuro, ottimizzato per la coerenza a lungo termine.
Perché scegliere Safe Scalper EA per il Gold Scalping?
1- Protezione completa SL & TP
Tutte le operazioni aperte da questo Gold Scalper Expert Advisor sono protette da livelli predefiniti di Stop Loss e Take Profit per garantire una gestione disciplinata del rischio.
2- Opzione Stop Loss nascosta
Safe Scalper EA offre la possibilità di nascondere o gestire internamente gli ordini Stop Loss, proteggendo le operazioni dal fenomeno dello stop hunting sul mercato dell’oro.
3- Controllo di una singola posizione
Questo XAUUSD Scalping EA previene l’apertura di più posizioni simultanee, riducendo l’esposizione e migliorando la stabilità delle operazioni.
4- Sistema di Drawdown controllato
Un avanzato meccanismo di controllo del drawdown protegge il capitale dell’account durante condizioni di alta volatilità nel trading dell’oro.
5- Limitatore Martingale intelligente
L’EA include un sistema parametrico per limitare la crescita del lotto, offrendo un approccio Martingale controllato invece di un aumento rischioso del volume.
6- Ottimizzato per Gold (XAUUSD) – Timeframe H1
Safe Scalper EA è ottimizzato specificamente per il trading dell’oro (XAUUSD) sul timeframe H1, con logica di trading progettata per operare in linea con la struttura e la volatilità tipiche del mercato.
7- Gestione multi-livello dei lotti
Un sistema di controllo dei lotti a più livelli equilibra rischio e rendimento, rendendo questo Automated Gold Scalping Robot adatto a diversi account.
8- Operazioni limitate al giorno
L’EA esegue solo alcune operazioni di alta qualità al giorno, evitando l’overtrading e mantenendo la coerenza nel Forex Gold Scalping.
Uso consigliato – Safe Scalper EA
-
Usare su conti con spread bassi e stabili per XAUUSD
-
Disattivare l’EA durante notizie economiche importanti ad alta volatilità
-
Lo swap non influisce sulle prestazioni di questo Gold Scalper EA
-
Leva minima consigliata: 1:100
-
Deposito minimo per il trading XAUUSD:
-
Alto rischio: $500
-
Rischio moderato: $1,000
-
Basso rischio: $2,000
-
“Safe” si riferisce alla gestione intelligente del rischio, non a profitti garantiti.
Per ulteriori dettagli, leggere l’articolo allegato.