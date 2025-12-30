



Safe Scalper EA ist ein vollautomatisches Gold Scalper EA, entwickelt für Trader, die kontrolliertes Risiko, stabile Performance und präzise Ausführung im volatilen XAUUSD (Gold) Markt suchen.

Dieser Automated Gold Trading Robot arbeitet mit einer disziplinierten Scalping-Strategie und fokussiert sich auf qualitativ hochwertige Trades statt hoher Frequenz. Damit eignet er sich für Trader, die ein zuverlässiges und sicheres XAUUSD Scalping EA für langfristige Konsistenz suchen.





Warum Safe Scalper EA für Gold Scalping wählen?

1- Vollständiger SL & TP Schutz

Alle Trades, die von diesem Gold Scalper Expert Advisor geöffnet werden, sind durch vordefinierte Stop Loss- und Take Profit-Level geschützt, um diszipliniertes Risikomanagement zu gewährleisten.





2- Versteckte Stop Loss-Option

Safe Scalper EA bietet die Möglichkeit, Stop-Loss-Orders zu verstecken oder intern zu verwalten, um Trades vor Stop-Hunting im Goldmarkt zu schützen.





3- Kontrolle einzelner Positionen

Dieses XAUUSD Scalping EA verhindert mehrere gleichzeitige Positionen, reduziert Überexposition und verbessert die Trade-Stabilität.





4- Kontrolliertes Drawdown-System

Ein fortschrittlicher Drawdown-Kontrollmechanismus schützt das Kontokapital bei hoher Volatilität im Goldhandel.





5- Intelligenter Martingale-Begrenzer

Das EA verfügt über ein parameterbasiertes System zur Begrenzung des Lot-Wachstums und bietet einen kontrollierten Martingale-Ansatz anstelle riskanter Volumensteigerung.





6- Optimiert für Gold (XAUUSD) – H1-Zeitrahmen

Safe Scalper EA ist speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im H1 Timeframe optimiert, wobei die Handelslogik an typische Marktstruktur und Volatilitätsbedingungen angepasst ist.





7- Mehrstufiges Lot-Management

Ein mehrstufiges Lot-Kontrollsystem balanciert Risiko und Ertrag, wodurch dieser Automated Gold Scalping Robot für verschiedene Kontogrößen geeignet ist.





8- Begrenzte Trades pro Tag

Das EA führt nur wenige qualitativ hochwertige Trades pro Tag aus, vermeidet Überhandelung und sorgt für Konsistenz im Forex Gold Scalping.





Empfohlene Nutzung – Safe Scalper EA

Verwendung auf Konten mit niedrigen und stabilen Spreads für XAUUSD

EA während wichtiger Wirtschaftsnachrichten mit hoher Marktvolatilität deaktivieren

Swap hat keinen Einfluss auf die Performance dieses Gold Scalper EA

Mindestempfohlenes Hebelverhältnis: 1:100

Mindest-Einzahlung für XAUUSD : Hoher Risiko: $500 Moderates Risiko: $1,000 Geringes Risiko: $2,000







“Safe” bezieht sich auf intelligentes Risikomanagement, nicht auf garantierte Gewinne.



Für weitere Details lesen Sie bitte den beigefügten Artikel.