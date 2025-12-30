Safe Scalper EA é um Gold Scalper EA totalmente automatizado, projetado para traders que buscam risco controlado, desempenho estável e execução precisa no volátil mercado XAUUSD (Ouro).

Este Automated Gold Trading Robot opera com uma abordagem disciplinada de scalping, focando em trades de qualidade em vez de alta frequência, tornando-o adequado para traders que procuram um XAUUSD Scalping EA confiável e seguro, otimizado para consistência a longo prazo.









Por que escolher Safe Scalper EA para Scalping de Ouro?

1- Proteção Completa de SL & TP

Todos os trades abertos por este Gold Scalper Expert Advisor são protegidos com Stop Loss e Take Profit pré-definidos, garantindo gerenciamento disciplinado de risco.





2- Opção de Stop Loss Oculto

Safe Scalper EA oferece a capacidade de esconder ou gerenciar internamente ordens de Stop Loss, protegendo os trades contra stop hunting no mercado de ouro.





3- Controle de Posição Única

Este XAUUSD Scalping EA evita múltiplas posições simultâneas, reduzindo a exposição excessiva e melhorando a estabilidade das operações.





4- Sistema de Controle de Drawdown

Um mecanismo avançado de controle de drawdown protege o saldo da conta durante períodos de alta volatilidade no mercado de ouro.





5- Limitador de Martingale Inteligente

O EA inclui um sistema baseado em parâmetros para limitar o crescimento do tamanho do lote, proporcionando uma abordagem de martingale controlada, evitando escalada de volume arriscada.





6- Otimizado para Ouro (XAUUSD) – Timeframe H1

Safe Scalper EA é especificamente otimizado para trading de Ouro (XAUUSD) no timeframe H1, com lógica de trade projetada para operar em alinhamento com a estrutura e volatilidade típica do mercado.





7- Gestão de Tamanho de Lote em Múltiplos Níveis

Um sistema de controle de lotes em múltiplos níveis equilibra risco e recompensa, tornando este Automated Gold Scalping Robot adequado para diferentes tamanhos de conta.





8- Negócios Limitados por Dia

O EA executa apenas alguns trades de alta qualidade por dia, evitando overtrading e mantendo consistência no Forex Gold Scalping.









Recomendações de Uso – Safe Scalper EA

Use em contas com spreads baixos e estáveis para XAUUSD

Desative o EA durante grandes notícias econômicas com alta volatilidade

Swap não afeta o desempenho deste Gold Scalper EA

Alavancagem mínima recomendada: 1:100

Depósito mínimo para negociação de XAUUSD: Alto risco: $500 Risco moderado: $1,000 Baixo risco: $2,000







“Safe” refere-se a gerenciamento inteligente de risco, não lucros garantidos.



Para mais detalhes, leia o artigo em anexo.