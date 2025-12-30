Safe Scalper EA
Safe Scalper EA é um Gold Scalper EA totalmente automatizado, projetado para traders que buscam risco controlado, desempenho estável e execução precisa no volátil mercado XAUUSD (Ouro).
Este Automated Gold Trading Robot opera com uma abordagem disciplinada de scalping, focando em trades de qualidade em vez de alta frequência, tornando-o adequado para traders que procuram um XAUUSD Scalping EA confiável e seguro, otimizado para consistência a longo prazo.
Por que escolher Safe Scalper EA para Scalping de Ouro?
1- Proteção Completa de SL & TP
Todos os trades abertos por este Gold Scalper Expert Advisor são protegidos com Stop Loss e Take Profit pré-definidos, garantindo gerenciamento disciplinado de risco.
2- Opção de Stop Loss Oculto
Safe Scalper EA oferece a capacidade de esconder ou gerenciar internamente ordens de Stop Loss, protegendo os trades contra stop hunting no mercado de ouro.
3- Controle de Posição Única
Este XAUUSD Scalping EA evita múltiplas posições simultâneas, reduzindo a exposição excessiva e melhorando a estabilidade das operações.
4- Sistema de Controle de Drawdown
Um mecanismo avançado de controle de drawdown protege o saldo da conta durante períodos de alta volatilidade no mercado de ouro.
5- Limitador de Martingale Inteligente
O EA inclui um sistema baseado em parâmetros para limitar o crescimento do tamanho do lote, proporcionando uma abordagem de martingale controlada, evitando escalada de volume arriscada.
6- Otimizado para Ouro (XAUUSD) – Timeframe H1
Safe Scalper EA é especificamente otimizado para trading de Ouro (XAUUSD) no timeframe H1, com lógica de trade projetada para operar em alinhamento com a estrutura e volatilidade típica do mercado.
7- Gestão de Tamanho de Lote em Múltiplos Níveis
Um sistema de controle de lotes em múltiplos níveis equilibra risco e recompensa, tornando este Automated Gold Scalping Robot adequado para diferentes tamanhos de conta.
8- Negócios Limitados por Dia
O EA executa apenas alguns trades de alta qualidade por dia, evitando overtrading e mantendo consistência no Forex Gold Scalping.
Recomendações de Uso – Safe Scalper EA
-
Use em contas com spreads baixos e estáveis para XAUUSD
-
Desative o EA durante grandes notícias econômicas com alta volatilidade
-
Swap não afeta o desempenho deste Gold Scalper EA
-
Alavancagem mínima recomendada: 1:100
-
Depósito mínimo para negociação de XAUUSD:
-
Alto risco: $500
-
Risco moderado: $1,000
-
Baixo risco: $2,000
-
“Safe” refere-se a gerenciamento inteligente de risco, não lucros garantidos.
Para mais detalhes, leia o artigo em anexo.