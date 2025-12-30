



Safe Scalper EA est un Gold Scalper EA entièrement automatisé conçu pour les traders recherchant un risque contrôlé, une performance stable et une exécution précise sur le marché volatil du XAUUSD (Gold).

Ce Automated Gold Trading Robot utilise une approche de scalping disciplinée, privilégiant la qualité des trades plutôt que la fréquence élevée, le rendant idéal pour les traders recherchant un XAUUSD Scalping EA fiable et sécurisé, optimisé pour la cohérence à long terme.









Pourquoi choisir Safe Scalper EA pour le scalping sur l’or ?

1- Protection complète SL & TP

Toutes les transactions ouvertes par ce Gold Scalper Expert Advisor sont protégées par des niveaux prédéfinis de Stop Loss et Take Profit pour un management de risque discipliné.





2- Option Stop Loss cachée

Safe Scalper EA permet de cacher ou de gérer en interne les ordres Stop Loss afin de protéger les trades contre le stop hunting sur le marché de l’or.





3- Contrôle d’une seule position

Ce XAUUSD Scalping EA empêche l’ouverture de plusieurs positions simultanées, réduisant la surexposition et améliorant la stabilité des trades.





4- Système de Drawdown contrôlé

Un mécanisme avancé de contrôle des drawdowns protège le capital du compte dans des conditions de forte volatilité sur l’or.





5- Limiteur Martingale intelligent

L’EA inclut un système basé sur des paramètres pour limiter la croissance des lots, offrant une approche Martingale contrôlée au lieu d’une augmentation de volume risquée.





6- Optimisé pour l’or (XAUUSD) – Timeframe H1

Safe Scalper EA est optimisé pour le trading de l’or (XAUUSD) sur le H1 timeframe, avec une logique de trading alignée sur la structure et la volatilité typiques du marché.





7- Gestion multi-niveaux des lots

Un système de contrôle multi-niveaux des lots équilibre le risque et la récompense, rendant ce Automated Gold Scalping Robot adapté à différentes tailles de compte.





8- Trades limités par jour

L’EA exécute seulement quelques trades de haute qualité par jour, évitant le sur-trading et maintenant la cohérence du Forex Gold Scalping.





Utilisation recommandée – Safe Scalper EA

Utiliser sur des comptes avec des spreads bas et stables pour XAUUSD

Désactiver l’EA lors de publications économiques importantes avec forte volatilité

Le swap n’affecte pas les performances de ce Gold Scalper EA

Levier minimum recommandé: 1:100

Dépôt minimum pour le trading XAUUSD: Risque élevé: $500 Risque modéré: $1,000 Risque faible: $2,000







“Safe” fait référence à une gestion intelligente du risque, pas à des profits garantis.



Pour plus de détails, veuillez lire l’article joint.