Safe Scalper EA
Safe Scalper EA — полностью автоматизированный Gold Scalper EA, разработанный для трейдеров, которые ищут контроль риска, стабильную производительность и точное исполнение на волатильном рынке XAUUSD (Золото).
Этот Automated Gold Trading Robot работает по дисциплинированной стратегии скальпинга, сосредоточенной на качественных сделках, а не на высокой частоте, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежный и безопасный XAUUSD Scalping EA, оптимизированный для долгосрочной стабильности.
Почему выбрать Safe Scalper EA для скальпинга золота?
1- Полная защита SL & TP
Все сделки, открытые этим Gold Scalper Expert Advisor, защищены предустановленными уровнями Stop Loss и Take Profit, обеспечивая дисциплинированное управление риском.
2- Опция скрытого Stop Loss
Safe Scalper EA предоставляет возможность скрывать или внутренне управлять ордерами Stop Loss, защищая сделки от стоп-хантинга на рынке золота.
3- Контроль одной позиции
Этот XAUUSD Scalping EA предотвращает открытие нескольких позиций одновременно, снижая избыточную экспозицию и повышая стабильность торговли.
4- Система контроля просадки
Реализован продвинутый механизм контроля просадки для защиты капитала при высокой волатильности на рынке золота.
5- Умный ограничитель Мартингейла
EA включает параметрическую систему для ограничения роста объема лота, обеспечивая контролируемый подход Мартингейла вместо рискованного увеличения объема.
6- Оптимизация для золота (XAUUSD) – Таймфрейм H1
Safe Scalper EA специально оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1, с торговой логикой, разработанной в соответствии с типичной структурой рынка и условиями волатильности.
7- Многоуровневое управление объемом лота
Система многоуровневого контроля объема лота балансирует риск и прибыль, делая этот Automated Gold Scalping Robot подходящим для разных размеров счетов.
8- Ограниченные сделки в день
EA выполняет всего несколько высококачественных сделок в день, избегая овертрейдинга и поддерживая стабильность Forex Gold Scalping.
Рекомендации по использованию – Safe Scalper EA
-
Использовать на счетах с низким и стабильным спредом для XAUUSD
-
Отключать EA во время важных экономических новостей с высокой волатильностью
-
Своп не влияет на работу этого Gold Scalper EA
-
Рекомендуемый минимальный кредитное плечо: 1:100
-
Минимальный депозит для торговли XAUUSD:
-
Высокий риск: $500
-
Умеренный риск: $1,000
-
Низкий риск: $2,000
-
“Safe” означает умное управление риском, а не гарантированную прибыль.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с приложенной статьей.