



Safe Scalper EA — полностью автоматизированный Gold Scalper EA, разработанный для трейдеров, которые ищут контроль риска, стабильную производительность и точное исполнение на волатильном рынке XAUUSD (Золото).

Этот Automated Gold Trading Robot работает по дисциплинированной стратегии скальпинга, сосредоточенной на качественных сделках, а не на высокой частоте, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежный и безопасный XAUUSD Scalping EA, оптимизированный для долгосрочной стабильности.





Почему выбрать Safe Scalper EA для скальпинга золота?

1- Полная защита SL & TP

Все сделки, открытые этим Gold Scalper Expert Advisor, защищены предустановленными уровнями Stop Loss и Take Profit, обеспечивая дисциплинированное управление риском.





2- Опция скрытого Stop Loss

Safe Scalper EA предоставляет возможность скрывать или внутренне управлять ордерами Stop Loss, защищая сделки от стоп-хантинга на рынке золота.





3- Контроль одной позиции

Этот XAUUSD Scalping EA предотвращает открытие нескольких позиций одновременно, снижая избыточную экспозицию и повышая стабильность торговли.





4- Система контроля просадки

Реализован продвинутый механизм контроля просадки для защиты капитала при высокой волатильности на рынке золота.





5- Умный ограничитель Мартингейла

EA включает параметрическую систему для ограничения роста объема лота, обеспечивая контролируемый подход Мартингейла вместо рискованного увеличения объема.





6- Оптимизация для золота (XAUUSD) – Таймфрейм H1

Safe Scalper EA специально оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1, с торговой логикой, разработанной в соответствии с типичной структурой рынка и условиями волатильности.





7- Многоуровневое управление объемом лота

Система многоуровневого контроля объема лота балансирует риск и прибыль, делая этот Automated Gold Scalping Robot подходящим для разных размеров счетов.





8- Ограниченные сделки в день

EA выполняет всего несколько высококачественных сделок в день, избегая овертрейдинга и поддерживая стабильность Forex Gold Scalping.





Рекомендации по использованию – Safe Scalper EA

Использовать на счетах с низким и стабильным спредом для XAUUSD

Отключать EA во время важных экономических новостей с высокой волатильностью

Своп не влияет на работу этого Gold Scalper EA

Рекомендуемый минимальный кредитное плечо: 1:100

Минимальный депозит для торговли XAUUSD: Высокий риск: $500 Умеренный риск: $1,000 Низкий риск: $2,000







“Safe” означает умное управление риском, а не гарантированную прибыль.



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с приложенной статьей.