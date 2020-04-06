



Safe Scalper EA는 변동성이 큰 XAUUSD (Gold) 시장에서 통제된 리스크, 안정적인 성능, 정밀한 거래 실행을 원하는 트레이더를 위해 설계된 완전 자동 Gold Scalper EA입니다.





이 Automated Gold Trading Robot는 규율 있는 스캘핑 접근법으로 고빈도보다는 질 높은 거래에 집중하며, 장기적 일관성을 위해 최적화된 신뢰할 수 있는 XAUUSD Scalping EA를 찾는 트레이더에게 적합합니다.





Safe Scalper EA를 골드 스캘핑에 선택해야 하는 이유

1- 전체 SL & TP 보호

이 Gold Scalper Expert Advisor로 열린 모든 거래는 미리 설정된 Stop Loss 및 Take Profit 레벨로 보호되어 규율 있는 리스크 관리가 가능합니다.





2- 숨겨진 Stop Loss 옵션

Safe Scalper EA는 Stop Loss 주문을 숨기거나 내부적으로 관리할 수 있어 금 시장에서 스톱헌팅으로부터 거래를 보호합니다.





3- 단일 포지션 관리

이 XAUUSD Scalping EA는 동시에 여러 포지션 개설을 방지하여 과도한 노출을 줄이고 거래 안정성을 향상시킵니다.





4- 통제된 드로다운 시스템

고급 드로다운 제어 메커니즘으로 금 거래 중 높은 변동성에서 계좌 자본을 보호합니다.





5- 스마트 마틴게일 제한기

EA에는 로트 성장 제한을 위한 파라미터 기반 시스템이 포함되어 있으며, 위험한 볼륨 확대 대신 통제된 마틴게일 접근을 제공합니다.





6- 금(Gold, XAUUSD) – H1 타임프레임 최적화

Safe Scalper EA는 H1 타임프레임에서 금 거래에 맞게 최적화되어 있으며, 거래 로직은 일반적인 시장 구조와 변동성 조건에 맞게 설계되었습니다.





7- 다단계 로트 관리

다단계 로트 제어 시스템으로 위험과 수익을 균형 있게 관리하여 이 Automated Gold Scalping Robot을 다양한 계좌 규모에 적합하게 합니다.





8- 하루 제한 거래

EA는 하루에 소수의 고품질 거래만 실행하여 과도한 거래를 방지하고 Forex Gold Scalping의 일관성을 유지합니다.





Safe Scalper EA 사용 권장 사항

XAUUSD 거래 시 낮고 안정적인 스프레드 계좌에서 사용

주요 경제 뉴스 발표 시 EA 비활성화

스왑은 이 Gold Scalper EA 의 성능에 영향 없음

최소 권장 레버리지: 1:100

XAUUSD 거래 최소 예치금: 고위험: $500 중간위험: $1,000 저위험: $2,000







“Safe”는 스마트 리스크 관리 의미이며, 보장된 수익이 아님.



자세한 내용은 첨부된 문서를 참조하세요.