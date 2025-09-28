Poc SR Volume

SR POC VOLUME göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış olup, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bir geriye dönük süre boyunca mum verilerinden Kontrol Noktalarını (POC) tanımlamak, gruplamak ve görselleştirmek için kullanılır. Bu göstergenin amacı, birikmiş hacim ve delta dağılımına dayalı olarak destek ve direnç bölgelerini yapılandırılmış bir şekilde belirleyerek, traderların piyasada önemli ilgi alanlarını daha iyi anlamalarını sağlamaktır.

Temel Fonksiyonlar

  1. POC Hesaplama

    • Gösterge, belirtilen geriye dönük süre içinde her mum için bir POC hesaplar.

    • POC, mumun yüksek ve düşük değerlerinin ortası olarak tanımlanır.

    • Her POC, tick hacmi ve yönüne bağlı olarak bir delta değeri ile ilişkilendirilir (kapanış açılıştan yüksekse pozitif, aksi takdirde negatif).

    • Delta, alıcı ve satıcılar arasındaki yönsel dengesizliği vurgulamak için ölçeklendirilir.

  2. Küme (Cluster) Oluşturma

    • POC'lar, kullanıcı tarafından yüzde olarak tanımlanan fiyat toleransına göre kümeler halinde gruplandırılır.

    • Tolerans, iki POC'nun aynı kümenin parçası sayılması için ne kadar yakın olması gerektiğini belirler.

    • Her küme aşağıdaki bilgileri toplar:

      • Kümenin minimum ve maksimum fiyat aralığı

      • Alıcı veya satıcı hakimiyetini göstermek için birikmiş delta

      • Kümedeki POC sayısı

      • Kümedeki son POC zamanı

  3. Küme Başına Minimum POC Sayısı

    • Bir küme, yalnızca kullanıcı tarafından belirlenen minimum POC sayısını karşılıyorsa geçerlidir.

    • Bu, izole veya önemsiz veri noktalarının vurgulanmasını önler ve yalnızca önemli fiyat bölgelerinin gösterilmesini sağlar.

  4. Destek ve Direnç Ayrımı

    • Birikmiş deltanın pozitif olduğu kümeler (alıcı hakimiyeti) destek alanları olarak görüntülenir.

    • Birikmiş deltanın negatif olduğu kümeler (satıcı hakimiyeti) direnç alanları olarak görüntülenir.

    • Destek ve direnç alanlarının renkleri kullanıcı tarafından tamamen özelleştirilebilir.

  5. Grafik Görselleştirme

    • Her küme, son tespit edilen mumdan başlayarak kullanıcı tarafından belirlenen bar sayısı kadar yatay olarak uzanan bir dikdörtgenle gösterilir.

    • Dikdörtgenin dikey aralığı, kümenin minimum ve maksimum fiyatının biraz ötesine uzanır, okunabilirliği artırır.

    • Dikdörtgenin yanında, kümenin göreli gücünü gösteren bir metin etiketi bulunur:

      • Güç, POC başına ortalama delta olarak hesaplanır ve yüzde olarak normalize edilir.

      • Etiket, güç yüzdesini ve hakim tarafı (alıcı veya satıcı) gösterir.

  6. Kullanıcı Parametreleri
    Gösterge, farklı piyasa koşullarına ve ticaret stillerine uyum sağlamak için bir dizi yapılandırılabilir giriş sunar:

    • LookbackCandles: POC’leri çıkarmak için analiz edilecek mum sayısı

    • SourceTimeframe: POC hesaplaması için kullanılacak zaman dilimi (grafik zaman diliminden farklı olabilir)

    • ClusterTolerance: POC'ları kümelere gruplamak için fiyat toleransı (yüzde)

    • MinPOCsForCluster: Küme oluşturmak için minimum POC sayısı

    • SupportColor: Alıcı hakimiyetli kümeler için dikdörtgen rengi

    • ResistanceColor: Satıcı hakimiyetli kümeler için dikdörtgen rengi

    • RectangleWidth: Dikdörtgenin yatay genişliği, bar sayısı cinsinden

  7. Küme Gücü Hesaplama

    • Küme gücü, birikmiş delta'nın POC sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

    • Sonuç normalize edilir ve maksimum %100 ile sınırlandırılır.

    • Bu, kümedeki yönsel baskının önemini hızlı bir şekilde nicel olarak gösterir.

  8. Nesne Yönetimi

    • Göstergenin oluşturduğu tüm grafik nesneleri bir önek taşır ve otomatik olarak yönetilir.

    • Yeniden hesaplama sırasında eski nesneler silinir ve yeni nesnelerle değiştirilir, böylece grafik temiz tutulur.

    • Nesneler seçilemez ve arka planda çizilir, manuel grafik işlemlerine müdahale etmez.

Ticarette Kullanım

  • Önemli Seviyelerin Tanımlanması
    Göstergede fiyatın dar bir aralıkta tekrar tekrar POC oluşturduğu alanlar vurgulanır. Bu seviyeler, piyasada yüksek ilgi gören bölgeleri temsil eder ve potansiyel destek veya direnç olarak kullanılabilir.

  • Yönsel Baskının Tanınması
    Her kümedeki birikmiş delta, trader'ın belirli fiyat seviyesinde hangi tarafın hakim olduğunu belirlemesine yardımcı olur, bu da kırılma veya dönüş senaryolarında daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

  • Zaman Uyumluluğu
    Her küme, POC'nin son göründüğü zamana bağlıdır ve böylece gösterilen seviyeler mevcut piyasa koşullarını yansıtır.

  • Zaman Dilimi Ölçeklenebilirliği
    POC kaynak zaman dilimi ayarlanabilir olduğundan, gösterge hem kısa vadeli hem uzun vadeli analizler için uygundur. Düşük zaman dilimlerindeki kümeler scalping için faydalıdır, yüksek zaman dilimlerindeki kümeler ise makro destek ve direnç seviyeleri sağlar.

  • Gürültü Azaltma
    Küme başına minimum POC sayısı, önemsiz veya rastgele fiyat seviyelerini filtreler ve yalnızca piyasada tekrar tekrar doğrulanan alanları gösterir.

Sonuç

SR POC VOLUME göstergesi, fiyat ve hacim ham verilerini görsel olarak tanınabilir destek ve direnç kümelerine sistematik bir şekilde dönüştürür. POC analizi, delta toplama ve yapılandırılabilir küme mantığını birleştirerek, yüksek tepki olasılığı olan piyasa alanlarını belirlemek için yapılandırılmış bir yöntem sunar. Dikdörtgenler ve güç etiketleri ile görselleştirme, traderların önemli alıcı/satıcı dengesizliklerinin meydana geldiği alanları hızlıca tanımlamasını ve bu bilgileri ticaret kararlarında kullanmasını sağlar.

Bu gösterge, piyasa yapısı, emir akışı dinamiği ve fiyat-hacim etkileşimine dayanarak giriş, çıkış ve risk yönetimi yapan traderlar için faydalıdır.


