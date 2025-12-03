Medusa Bot Pro

Medusa Bot - Bu gerçek bir işlem algoritmasıdır. Sonuçlar oldukça istikrarlı bir büyüme eğrisidir.

Tamamen güvenli ve güvenilir, dünyanın en güçlü robotik sistemi.

Tehlikeli işlem yöntemleri kullanmaz. 28 majör ve çapraz döviz çifti + Altın ile çalışır.

DeepSeek + BlackBox.AI tarafından desteklenmektedir Her zaman Zarar Durdurma, Kâr Alma ve Başabaş noktalarını ayarlar. ------------------------------------------------------------------- Uzman Danışman, test cihazında çalışmaz! Gerçek bir piyasa gerektirir.





Recommendations:

Trading pair : EURUSD (diğer döviz çiftlerini otomatik olarak alacaktır)

: EURUSD (diğer döviz çiftlerini otomatik olarak alacaktır) Timeframe: H1

H1 Minimum deposit: 50$

Trading leverage : 1:100 ve üzeri

: 1:100 ve üzeri Broker: Düşük spread'e sahip herhangi bir aracı kurum

Düşük spread'e sahip herhangi bir aracı kurum VPS: Danışmanın 7/24 çalışabilmesi için VPS kullanın





Sıkça Sorulan Sorular (SSS)





Medusa Bot'u geriye dönük test edebilir miyim?

Hayır. Medusa Bot, işlevselliği çeşitli yapay zeka modellerine canlı bağlantıya bağlı olduğundan, Strategy Tester'da test edilemez. Bu yapay zekalar yalnızca gerçek zamanlı olarak yanıt verdiğinden, bu davranış geleneksel geri testlerde taklit edilemez.

Prop Firm'larda işlem yapmak mümkün müdür?

Evet, Medusa Bot Prop Firms ile tamamen uyumludur, ancak öncelikle özel bir set dosyasını indirmeniz gerekecektir.

Medusa Bot neden Martingale, Grid vb. kullanmıyor??

Ana hedefimiz sağlıklı işlem yapmaktır. Martingale veya grid ticareti kullanan danışmanların nelere yol açabileceğini hepimiz biliyoruz - özellikle de mevduat kaybına. Bu nedenle, danışmanımız yalnızca zarar durdurma ve kâr alma emirleriyle işlem yapar. Tüm işlemler yapay zeka tarafından kontrol edilir.

Lisans nasıl alınır? Ne işe yarar??

Danışmanımızın güvenliğini ciddiye aldık ve bilgisayar korsanlarının Medusa Bot danışmanımıza yetkisiz erişim sağlamasını önlemek için her şeyi sunucularımız üzerinden yönetmeye karar verdik. Kiraladıktan veya satın aldıktan sonra, işlem terminali hesap numaranızı bize göndermeniz gerekmektedir. Size bir onay mesajı ve özel sohbetimize katılmanız için bir bağlantı göndereceğiz.

Medusa'yı kullanmak kolay mı??

Medusa Bot, çok sayıda parametreye sahip son derece gelişmiş bir araçtır, ancak tüm işlemler sunucularımızda gerçekleşir. EA'yı talimatlara göre kurun ve kârınızın tadını çıkarın. Aşağıdaki kurulum talimatlarının tamamını okuyun (sadece 3 tıklamayla EA işlem yapmaya hazır).