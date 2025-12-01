Buyer Seller Arrows
- Göstergeler
- Oleksandr Sheyko
- Sürüm: 3.4
- Etkinleştirmeler: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – Güvenle İşlem Yapın!
M1’den MN1’e kadar tüm zaman dilimlerinde alıcı ve satıcı gücünü görsel olarak analiz edebileceğiniz devrim niteliğinde bir araç. Bu indikatör, renk kodlu yüzdeler ve oklar sayesinde size piyasa dinamiklerini anında gösterir.
🎯 Ana Özellikler:
-
Yeşil yukarı oklar = alıcıların üstünlüğü
-
Kırmızı aşağı oklar = satıcıların üstünlüğü
-
Her zaman dilimi için yüzde gücü (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Renk kodlaması ile hızlı yön bulma (parlak yeşil ve kırmızı)
📊 Nasıl Çalışır:
-
Alım ve satım baskısı arasındaki dengeyi takip eder
-
Gücü ölçmek için EMA ve SMA hesaplamalarını kullanır
-
Trend hakimiyetini gerçek zamanlı olarak gösterir
-
Mükemmel giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize yardımcı olur
💡 Trader’ların Sevme Sebepleri:
-
Son derece net görselleştirme – karmaşık grafikler yok, sadece saf piyasa gücü
-
Hızlı karar verme – scalping ve swing trading için ideal
-
Tamamen özelleştirilebilir – parametreleri kendi işlem tarzınıza göre ayarlayın
-
Diğer indikatörlerle mükemmel uyum – sinyal doğrulama için harika bir tamamlayıcı