Buyer Seller Arrows

🔥 Buyer Seller Arrows – Negocie com confiança!

Descubra uma ferramenta revolucionária para a análise visual da força de compradores e vendedores em todos os períodos de tempo – de M1 até MN1. Este indicador oferece uma visão instantânea da dinâmica do mercado através de percentuais e setas codificadas por cores.

🎯 Principais funcionalidades:

  • Setas verdes para cima = domínio dos compradores

  • Setas vermelhas para baixo = domínio dos vendedores

  • Força percentual em cada período de tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Codificação por cores para rápida identificação (verde brilhante e vermelho intenso)

📊 Como funciona:

  • Acompanha o equilíbrio entre pressão de compra e venda

  • Utiliza cálculos de EMA e SMA para medir a força

  • Mostra o domínio da tendência em tempo real

  • Ajuda a identificar pontos ideais de entrada e saída

💡 Por que os traders adoram:

  • Visualização extremamente clara – sem gráficos complicados, apenas a força pura do mercado

  • Decisões rápidas – perfeito para scalping e swing trading

  • Totalmente personalizável – ajuste os parâmetros ao seu estilo de negociação

  • Excelente complemento a outros indicadores para confirmar sinais


