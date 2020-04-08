Buyer Seller Arrows
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versão: 3.4
- Ativações: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – Negocie com confiança!
Descubra uma ferramenta revolucionária para a análise visual da força de compradores e vendedores em todos os períodos de tempo – de M1 até MN1. Este indicador oferece uma visão instantânea da dinâmica do mercado através de percentuais e setas codificadas por cores.
🎯 Principais funcionalidades:
-
Setas verdes para cima = domínio dos compradores
-
Setas vermelhas para baixo = domínio dos vendedores
-
Força percentual em cada período de tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Codificação por cores para rápida identificação (verde brilhante e vermelho intenso)
📊 Como funciona:
-
Acompanha o equilíbrio entre pressão de compra e venda
-
Utiliza cálculos de EMA e SMA para medir a força
-
Mostra o domínio da tendência em tempo real
-
Ajuda a identificar pontos ideais de entrada e saída
💡 Por que os traders adoram:
-
Visualização extremamente clara – sem gráficos complicados, apenas a força pura do mercado
-
Decisões rápidas – perfeito para scalping e swing trading
-
Totalmente personalizável – ajuste os parâmetros ao seu estilo de negociação
-
Excelente complemento a outros indicadores para confirmar sinais