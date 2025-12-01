Buyer Seller Arrows

🔥 Buyer Seller Arrows – Tradez en toute confiance !

Découvrez un outil révolutionnaire pour l’analyse visuelle de la force des acheteurs et des vendeurs sur tous les horizons temporels – de M1 à MN1. Cet indicateur vous offre une vue instantanée de la dynamique du marché grâce à des pourcentages et des flèches codés par couleur.

🎯 Fonctions principales :

  • Flèches vertes vers le haut = domination des acheteurs

  • Flèches rouges vers le bas = domination des vendeurs

  • Pourcentage de force pour chaque unité de temps (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Codage couleur pour une lecture rapide (vert vif et rouge intense)

📊 Comment ça marche :

  • Suit l’équilibre entre la pression d’achat et de vente

  • Utilise les calculs EMA et SMA pour mesurer la force

  • Affiche la dominance de la tendance en temps réel

  • Aide à identifier les points d’entrée et de sortie idéaux

💡 Pourquoi les traders l’adorent :

  • Visualisation extrêmement claire – pas de graphiques compliqués, uniquement la force pure du marché

  • Décisions rapides – parfait pour le scalping et le swing trading

  • Entièrement personnalisable – ajustez les paramètres selon votre style de trading

  • Excellent complément


