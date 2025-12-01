Buyer Seller Arrows
🔥 Buyer Seller Arrows – Tradez en toute confiance !
Découvrez un outil révolutionnaire pour l’analyse visuelle de la force des acheteurs et des vendeurs sur tous les horizons temporels – de M1 à MN1. Cet indicateur vous offre une vue instantanée de la dynamique du marché grâce à des pourcentages et des flèches codés par couleur.
🎯 Fonctions principales :
-
Flèches vertes vers le haut = domination des acheteurs
-
Flèches rouges vers le bas = domination des vendeurs
-
Pourcentage de force pour chaque unité de temps (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Codage couleur pour une lecture rapide (vert vif et rouge intense)
📊 Comment ça marche :
-
Suit l’équilibre entre la pression d’achat et de vente
-
Utilise les calculs EMA et SMA pour mesurer la force
-
Affiche la dominance de la tendance en temps réel
-
Aide à identifier les points d’entrée et de sortie idéaux
💡 Pourquoi les traders l’adorent :
-
Visualisation extrêmement claire – pas de graphiques compliqués, uniquement la force pure du marché
-
Décisions rapides – parfait pour le scalping et le swing trading
-
Entièrement personnalisable – ajustez les paramètres selon votre style de trading
-
Excellent complément