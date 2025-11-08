Clever Parabolic RSI
- Oleksandr Sheyko
📈 Clever Parabolic RSI
🔍 Parabolic SAR ve RSI birleşimiyle akıllı ve hassas piyasa sinyalleri
Bu osilatör, iki güçlü teknik analiz aracını — Parabolic SAR ve RSI — bir araya getirerek, piyasa durumu, trendin gücü ve alım/satım sinyalleri hakkında net ve görsel bilgiler sunan akıllı bir sistem oluşturur.
📊 Nasıl çalışır:
✅ Yeşil kare nokta → yükseliş trendinin başlangıcını gösterir
❌ Kırmızı kare nokta → düşüş trendinin başlangıcını gösterir
🔄 İlk sinyalden sonra aynı yönde üç nokta daha oluşur — üçüncü noktadan sonra işleme girilir
📸 Ekran görüntülerinde, trend değişiminden sonra tam üç mum içinde sinyalin geldiği net şekilde görülmektedir
📈 Strateji ve kullanım:
🕔 5 dakikalık zaman dilimi ve üzeri için idealdir
💱 Döviz çiftleri, emtialar, endeksler ve kripto paralar ile uyumludur
🎯 Scalping, gün içi ve swing işlemler için uygundur
💼 Clever Parabolic RSI, hızlı, görsel olarak net ve yüksek doğrulukta sinyaller arayan trader’lar için tasarlanmıştır. SAR ve RSI birleşimi sayesinde trend dönüşlerini yüksek hassasiyetle öngörebilir.