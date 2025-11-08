Clever Parabolic RSI

📈 Clever Parabolic RSI

🔍 Parabolic SAR ve RSI birleşimiyle akıllı ve hassas piyasa sinyalleri

Bu osilatör, iki güçlü teknik analiz aracını — Parabolic SAR ve RSI — bir araya getirerek, piyasa durumu, trendin gücü ve alım/satım sinyalleri hakkında net ve görsel bilgiler sunan akıllı bir sistem oluşturur.

📊 Nasıl çalışır:

  • Yeşil kare noktayükseliş trendinin başlangıcını gösterir

  • Kırmızı kare noktadüşüş trendinin başlangıcını gösterir

  • 🔄 İlk sinyalden sonra aynı yönde üç nokta daha oluşur — üçüncü noktadan sonra işleme girilir

  • 📸 Ekran görüntülerinde, trend değişiminden sonra tam üç mum içinde sinyalin geldiği net şekilde görülmektedir

📈 Strateji ve kullanım:

  • 🕔 5 dakikalık zaman dilimi ve üzeri için idealdir

  • 💱 Döviz çiftleri, emtialar, endeksler ve kripto paralar ile uyumludur

  • 🎯 Scalping, gün içi ve swing işlemler için uygundur

💼 Clever Parabolic RSI, hızlı, görsel olarak net ve yüksek doğrulukta sinyaller arayan trader’lar için tasarlanmıştır. SAR ve RSI birleşimi sayesinde trend dönüşlerini yüksek hassasiyetle öngörebilir.


Yazarın diğer ürünleri
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Göstergeler
️ Power Moving Average Signals Genel Bakış: Power Moving Average Signals , biri hızlı diğeri yavaş olmak üzere iki hareketli ortalamanın kesişimine dayanan bir trend takip stratejisidir . Piyasa momentumu değiştiğinde net alım ve satım sinyalleri üretir: Alım Sinyali : Hızlı MA, yavaş MA’yı aşağıdan yukarıya doğru keserse Satım Sinyali : Hızlı MA, yavaş MA’yı yukarıdan aşağıya doğru keserse Döviz çiftleri için optimize edilmiştir: Bu strateji, özellikle Forex piyasasında güçlü perform
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Göstergeler
️ Ichimoku Kinko Hyo System Kesin ve etkili piyasa analizi için akıllı bir araç Bu gösterge, kanıtlanmış Ichimoku Kinko Hyo sistemine dayanır ve piyasa yapısı, dinamikleri ve olası fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. Trader’ların görsel olarak hızlı kararlar alabilmesi için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Yüksek doğruluk – birden fazla zaman diliminde gelişmiş piyasa analizi ️ Anlık piyasa görünümü – fiyat yönü ve sinyal gücü net şekilde gösterilir Görsel sinya
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt