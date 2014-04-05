Buyer Seller Arrows

🔥 Buyer Seller Arrows – 自信を持ってトレード！

すべてのタイムフレーム（M1 から MN1 まで）で、買い手と売り手の力を直感的に分析できる革新的なツールです。色分けされたパーセンテージと矢印によって、市場のダイナミクスを瞬時に把握できます。

🎯 主な機能:

  • 緑の上向き矢印 = 買い手優勢

  • 赤の下向き矢印 = 売り手優勢

  • 各タイムフレーム (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) における パーセンテージ強度

  • カラーコード による素早い識別（鮮やかな緑と赤）

📊 動作原理:

  • 買い圧力と売り圧力のバランスを追跡

  • EMA と SMA を用いて強度を計算

  • リアルタイムでトレンドの優勢を表示

  • 理想的なエントリーとエグジットポイントを特定するサポート

💡 トレーダーに選ばれる理由:

  • 非常に分かりやすいビジュアル – 複雑なチャート不要、純粋な市場の強さを表示

  • 迅速な意思決定 – スキャルピングやスイングトレードに最適

  • 完全にカスタマイズ可能 – 自分のトレードスタイルに合わせてパラメータを調整

  • 他のインジケーターとの相性抜群 – シグナル確認に最適な補助ツール


このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Buyer Seller Balance Analyzer は、複数のタイムフレームにおける買い手と売り手の力を包括的に把握できます。 主なコンポーネント: Buyer/Seller Balance テーブル 買い手と売り手の比率を表示 M1 から MN1 までのタイムフレームをカバー 色分けされた値（緑 = 買い手、赤 = 売り手） 主要指標: Buyers (%) – 買い手の割合 Sellers (%) – 売り手の割合 ️ Balance – 買い手と売り手の差 Strength – トレンドの強さ (STRONG/MEDIUM/WEAK) Volume – 取引量の指標 (HIGH/normal) 追加機能: 移動平均線 (8, 21, 50, 100, 200) 水平線で示す現在価格 高い取引量の強調表示 シグナル解釈: 強いトレンド: Balance が大きく正（濃い緑） → 強い上昇トレンド Balance が大きく負（濃い赤） → 強い下降トレンド 反転: B
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Clever Parabolic RSI Parabolic SAR と RSI を組み合わせた、賢くて正確なオシレーター このオシレーターは、人気の高い2つのテクニカル指標 — Parabolic SAR と RSI — を融合させたインテリジェントなシステムで、 市場の状態 、 トレンドの強さ 、そして 売買のタイミング を明確に視覚化します。 仕組み： 緑の四角いドット が表示されたら、 上昇トレンドの開始 を示します 赤の四角いドット は、 下降トレンドの開始 を示します 最初のドットの後に 同じ方向のドットが3つ 続きます — 3つ目のドットの後にエントリー するのが基本戦略です スクリーンショットでは、 トレンド転換から3本のローソク足以内に正確なシグナル が出現している様子が確認できます 戦略と活用法： 5分足以上 のタイムフレームで優れたパフォーマンスを発揮 FX通貨ペア、商品、株価指数、暗号資産 など幅広く対応 スキャルピング、デイトレード、スイングトレード に最適 Clever Parabolic
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
インディケータ
️ Power Moving Average Signals 概要： Power Moving Average Signals は、2本の移動平均線（MA）—高速と低速—の交差に基づいたトレンドフォロー型のトレーディング戦略です。モメンタムの変化を捉え、明確な 買い・売りシグナル を生成します： 買いシグナル ：高速MAが低速MAを上抜けしたとき 売りシグナル ：高速MAが低速MAを下抜けしたとき 通貨ペアに最適化： この戦略は、特に 外国為替市場（FX） において優れたパフォーマンスを発揮します。トレンドが明確な相場で効果的に機能し、早期のエントリーと効率的なトレンド追従を可能にします。 ️ 推奨タイムフレーム： 5分足以上のチャート （M5、M15、H1など）での使用が推奨されます。ノイズが少なく、シグナルの信頼性が高まります。 主なメリット： シンプルで直感的なロジック 初心者から上級者まで幅広く対応 MetaTrader 5 プラットフォームに対応 複数の銘柄とタイムフレームで使用可能 ️ プロのヒント： ボラティリティフィルターや他の確認インジ
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
インディケータ
️ 一目均衡表システム（Ichimoku Kinko Hyo System） 正確かつ効率的な市場分析のためのインテリジェントツール このインジケーターは、信頼性の高い 一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo） の理論に基づいており、市場の構造・動向・価格の潜在的な動きを包括的に把握することができます。トレーダーが視覚的に素早く判断できるよう設計されています。 主な機能： 高精度な分析 – 複数の時間軸にわたる高度な市場分析 ️ 即時の市場把握 – 価格の方向性とシグナルの強さを明確に表示 視覚的なシグナル表示 – 緑色の上向き矢印は買い、赤色の下向き矢印は売りを示す ️ マルチタイムフレーム対応 – すべての時間軸でスムーズに動作 幅広い適用性 – 通貨ペア、商品、貴金属などに最適 推奨時間軸 – 5分以上 のチャートで最も効果を発揮 視覚的に明快な分析を重視するトレーダーに最適なツールであり、 精度・明瞭性・迅速な市場判断 をサポートします。
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Power Market Strength Panel Pro – すべての主要インジケーターを1つのパネルに集約 Power Market Strength Panel は単なるインジケーターではありません。これは、複数の重要なテクニカル指標を組み合わせて、 自動で市場を分析する強力なトレーディングツール です。 含まれる主なインジケーター： EMA（指数平滑移動平均） – トレンドの方向を判断 ADX + DI+/- – トレンドの強さと買い／売り圧力を測定 RSI（相対力指数） – モメンタムと買われすぎ／売られすぎを検出 ATR（平均真の範囲） – 市場のボラティリティを表示 出来高（Volume） – 価格変動の強さを確認 どのように機能するのか： このインジケーターは、これらすべての情報を リアルタイムで自動収集・分析 し、 シンプルなシグナルシステム としてパネルに表示します： 緑 = STRONG BUY（強い買いシグナル） 赤 = STRONG SELL（強い売りシグナル） グレー = NEUTRAL（中立、様子見） あらゆる
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
インディケータ
TREND REVERSAL SIGNALS – トレンド反転を正確に捉えるシグナル TREND REVERSAL SIGNALS は、トレンドの反転ポイントを高精度で検出するために設計された高度なインジケーターです。価格データ（OHLC）を分析し、反転を示す重要なローソク足パターンを認識します。プライスアクション、ボラティリティ（ATR）、市場構造を組み合わせることで、チャート上に明確な BUY / SELL シグナル を表示します。 分析の基盤: プライスアクション (OHLC) – ダブルトップ/ボトム、ヘッド＆ショルダーなどの反転パターンを検出 ボラティリティ (ATR) – 動きの強さを測定し、偽のシグナルを排除 市場構造 – 高値・安値の推移を追跡し、トレンド方向を確認 テクニカル指標 – 移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドを活用 出来高分析 – 突発的な出来高の増加に反応し、VWAP を参照レベルとして利用 トレーダーへの提供内容: 特定のローソク足に BUY/SELL シグナルを表示 すべての銘柄・タイムフレームに対応 デイトレードからスイ
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
インディケータ
AutoLevels ― サポート＆レジスタンスの自動検出 AutoLevels は、リアルタイムのチャートデータに基づいて 重要な価格ゾーン を自動的に識別する高度なインジケーターです。 スイング高値・安値、マーケットのボラティリティ (ATR)、そして価格の繰り返し反応を分析し、信頼性の高いサポートとレジスタンスを検出します。 主な特徴: スイングポイント (Swing High / Low) を利用し、感度を調整可能 ATR によるゾーン幅の自動調整で、異なるボラティリティに対応 オプションで移動平均線を使ったトレンド確認 オプションで出来高分析を追加し、重要レベルを強化 ️ 動作原理: 価格が反応するポイントをグループ化し、明確なゾーンを形成 最低タッチ数 (MinTouches) に基づき、弱いレベルをフィルタリング チャート上にゾーンを可視化 ― タッチ回数が多いほどゾーンは強力 すべてのタイムフレームと全ての銘柄に対応 ― FX、株式、指数、暗号資産など。 トレーダーが手作業でラインを引かなくても、重要なレベルを素早く正確に把握できます。 「Aut
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
インディケータ
AutoLevelsPro —— 価格データを分析し、自動的に サポートとレジスタンスのゾーン を表示するインジケーターです。 特に 短期タイムフレーム に最適化されており、最も効果的なのは 15分足チャート です。 使用するデータ: High —— 各ローソク足の最高値 Low —— 各ローソク足の最安値 Close —— ATR計算に使用 各ローソク足のタイムスタンプでゾーンを正確に配置 ️ 分析の仕組み: スイングハイ／スイングローを検出 ATRを計算し、市場のボラティリティを測定してゾーン幅を決定 近いレベルをまとめてゾーン化 最低タッチ数に満たない弱いレベルを除外 データの取得元: 適用されたチャートの価格データ（選択したタイムフレームに従う） MetaTrader内蔵のATRインジケーター（タイムフレームに応じて動的に調整） 結果の読み方: 緑のゾーン = サポート 赤のゾーン = レジスタンス ゾーン内の数字 = タッチ回数（多いほど強力なレベル） ゾーン幅 = 市場の
MACD Ultra Pro v3
Oleksandr Sheyko
インディケータ
MACD Ultra Pro v3.1 – 単なるMACDではない MACD Ultra Pro v3.1 は標準的なMACDではありません。これは大幅に強化されたバージョンで、リアルタイムの深いデータ分析を組み込んでいます。このインジケーターは現在の価格動向を追跡するだけでなく、過去の市場履歴を分析し、その結果をもとに将来のトレンドを予測的に示します。 従来のMACDとの違い リアルタイムのデータ分析 – 価格データだけでなく、取引量、市場のモメンタム、トレンドの動きを処理。 分析の調整機能 – パラメータを細かく設定し、市場やタイムフレームに合わせて最適化可能。 履歴分析 – 過去の動きを評価し、現在のシグナルに反映。 予測能力 – 将来の市場方向をより正確に見極めるサポート。 ️ 1つのツールに統合された包括的な機能 MACDのダイバージェンスとコンバージェンス – チャート上に明確に表示。 ヒストグラムとシグナルライン – 動きの強さを色分けして表示。 ボリューム分析 – 異常な取引量を検出し、シグナルへの影響を評価。 RSIフィルター – 過買い/過売りゾーンでの誤っ
