Buyer Seller Arrows
- インディケータ
- Oleksandr Sheyko
- バージョン: 3.4
- アクティベーション: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – 自信を持ってトレード！
すべてのタイムフレーム（M1 から MN1 まで）で、買い手と売り手の力を直感的に分析できる革新的なツールです。色分けされたパーセンテージと矢印によって、市場のダイナミクスを瞬時に把握できます。
🎯 主な機能:
-
緑の上向き矢印 = 買い手優勢
-
赤の下向き矢印 = 売り手優勢
-
各タイムフレーム (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) における パーセンテージ強度
-
カラーコード による素早い識別（鮮やかな緑と赤）
📊 動作原理:
-
買い圧力と売り圧力のバランスを追跡
-
EMA と SMA を用いて強度を計算
-
リアルタイムでトレンドの優勢を表示
-
理想的なエントリーとエグジットポイントを特定するサポート
💡 トレーダーに選ばれる理由:
-
非常に分かりやすいビジュアル – 複雑なチャート不要、純粋な市場の強さを表示
-
迅速な意思決定 – スキャルピングやスイングトレードに最適
-
完全にカスタマイズ可能 – 自分のトレードスタイルに合わせてパラメータを調整
-
他のインジケーターとの相性抜群 – シグナル確認に最適な補助ツール