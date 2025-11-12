⚡📊 Power Market Strength Panel Pro – Tüm önemli göstergeler tek bir panelde

Power Market Strength Panel Pro, sıradan bir gösterge değildir. Bu araç, birçok temel teknik göstergenin birleşimini sunan ve piyasayı senin için otomatik olarak analiz eden güçlü bir işlem aracıdır.

🔧 İçerdiği temel göstergeler:

EMA (Üssel Hareketli Ortalama) – trend yönünü belirler

– trend yönünü belirler ADX + DI+/- – trendin gücünü ve alım/satım baskısını ölçer

– trendin gücünü ve alım/satım baskısını ölçer RSI (Göreceli Güç Endeksi) – momentumu ve aşırı alım/aşırı satım bölgelerini gösterir

– momentumu ve aşırı alım/aşırı satım bölgelerini gösterir ATR (Ortalama Gerçek Aralık) – piyasa volatilitesini ölçer

– piyasa volatilitesini ölçer Hacim (Volume) – fiyat hareketlerinin gücünü doğrular

🤖 Nasıl çalışır?

Gösterge, tüm bu kaynaklardan verileri otomatik olarak toplar, gerçek zamanlı analiz eder ve bunları basit bir sinyal sistemine dönüştürerek net bir panelde gösterir:

🟢 Yeşil = STRONG BUY – güçlü alım sinyali

– güçlü alım sinyali 🔴 Kırmızı = STRONG SELL – güçlü satış sinyali

– güçlü satış sinyali ⚪ Gri = NEUTRAL – net bir yön yok, beklemede kal

🌍 Her piyasada ve zaman diliminde kullanılabilir

Tüm zaman dilimlerinde çalışır – M1’den aylık grafiklere kadar

çalışır – M1’den aylık grafiklere kadar Tüm işlem enstrümanlarıyla uyumludur – döviz, endeksler, emtialar, kripto paralar, hisseler

🎯 Neden kullanmalısın?

Artık grafiğini 5 farklı göstergeyle doldurmana gerek yok – hepsi tek bir panelde birleşti

Bir uzman gibi çalışır, sana ne zaman işleme girmen gerektiğini söyler

çalışır, sana Yanıltıcı sinyalleri filtreler ve risk yönetimine yardımcı olur

ve Yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için uygundur – okunması kolay, analizi derin

📌 Nasıl kullanılır:

SIGNAL (Sinyal) satırını takip et: 🟢 STRONG BUY = alım pozisyonuna gir 🔴 STRONG SELL = satış pozisyonuna gir ⚪ NEUTRAL = beklemede kal

Daha iyi zamanlama için Strength (Trend Gücü) bölümünü kontrol et

Kararsız durumlarda Momentum, Volatilite ve Hacim ile teyit et

İstersen bu metni başka dillere de çevirebilir veya ürün sayfasına özel olarak uyarlayabilirim!