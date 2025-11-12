Power Market Strength Panel PRO

⚡📊 Power Market Strength Panel Pro – Tüm önemli göstergeler tek bir panelde

Power Market Strength Panel Pro, sıradan bir gösterge değildir. Bu araç, birçok temel teknik göstergenin birleşimini sunan ve piyasayı senin için otomatik olarak analiz eden güçlü bir işlem aracıdır.

🔧 İçerdiği temel göstergeler:

  • EMA (Üssel Hareketli Ortalama) – trend yönünü belirler
  • ADX + DI+/- – trendin gücünü ve alım/satım baskısını ölçer
  • RSI (Göreceli Güç Endeksi) – momentumu ve aşırı alım/aşırı satım bölgelerini gösterir
  • ATR (Ortalama Gerçek Aralık) – piyasa volatilitesini ölçer
  • Hacim (Volume) – fiyat hareketlerinin gücünü doğrular

🤖 Nasıl çalışır?

Gösterge, tüm bu kaynaklardan verileri otomatik olarak toplar, gerçek zamanlı analiz eder ve bunları basit bir sinyal sistemine dönüştürerek net bir panelde gösterir:

  • 🟢 Yeşil = STRONG BUY – güçlü alım sinyali
  • 🔴 Kırmızı = STRONG SELL – güçlü satış sinyali
  • Gri = NEUTRAL – net bir yön yok, beklemede kal

🌍 Her piyasada ve zaman diliminde kullanılabilir

  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır – M1’den aylık grafiklere kadar
  • Tüm işlem enstrümanlarıyla uyumludur – döviz, endeksler, emtialar, kripto paralar, hisseler

🎯 Neden kullanmalısın?

  • Artık grafiğini 5 farklı göstergeyle doldurmana gerek yok – hepsi tek bir panelde birleşti
  • Bir uzman gibi çalışır, sana ne zaman işleme girmen gerektiğini söyler
  • Yanıltıcı sinyalleri filtreler ve risk yönetimine yardımcı olur
  • Yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için uygundur – okunması kolay, analizi derin

📌 Nasıl kullanılır:

  • SIGNAL (Sinyal) satırını takip et:

    • 🟢 STRONG BUY = alım pozisyonuna gir
    • 🔴 STRONG SELL = satış pozisyonuna gir
    • NEUTRAL = beklemede kal

  • Daha iyi zamanlama için Strength (Trend Gücü) bölümünü kontrol et

  • Kararsız durumlarda Momentum, Volatilite ve Hacim ile teyit et

