🌥️ Ichimoku Kinko Hyo System

🔮 Kesin ve etkili piyasa analizi için akıllı bir araç

Bu gösterge, kanıtlanmış Ichimoku Kinko Hyo sistemine dayanır ve piyasa yapısı, dinamikleri ve olası fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. Trader’ların görsel olarak hızlı kararlar alabilmesi için tasarlanmıştır.

📊 Temel Özellikler:

🧠 Yüksek doğruluk – birden fazla zaman diliminde gelişmiş piyasa analizi

👁️ Anlık piyasa görünümü – fiyat yönü ve sinyal gücü net şekilde gösterilir

🎯 Görsel sinyaller – renkli işaretler ve oklar: yukarı yeşil ok alım, aşağı kırmızı ok satım sinyali verir

⏱️ Çoklu zaman dilimi analizi – tüm grafik aralıklarında sorunsuz çalışır

💱 Geniş kullanım alanı – döviz çiftleri, emtialar ve değerli metaller için idealdir

🕔 Önerilen zaman dilimi – 5 dakika ve üzeri grafiklerde en iyi performansı sağlar

💼 Görsel analizden hoşlanan ve netlik, hassasiyet ile hızlı piyasa değerlendirmesi arayan trader’lar için mükemmel bir seçimdir.