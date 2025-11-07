Ichimoku Kinko Hyo System

🌥️ Ichimoku Kinko Hyo System

🔮 Kesin ve etkili piyasa analizi için akıllı bir araç

Bu gösterge, kanıtlanmış Ichimoku Kinko Hyo sistemine dayanır ve piyasa yapısı, dinamikleri ve olası fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. Trader’ların görsel olarak hızlı kararlar alabilmesi için tasarlanmıştır.

📊 Temel Özellikler:

  • 🧠 Yüksek doğruluk – birden fazla zaman diliminde gelişmiş piyasa analizi

  • 👁️ Anlık piyasa görünümü – fiyat yönü ve sinyal gücü net şekilde gösterilir

  • 🎯 Görsel sinyaller – renkli işaretler ve oklar: yukarı yeşil ok alım, aşağı kırmızı ok satım sinyali verir

  • ⏱️ Çoklu zaman dilimi analizi – tüm grafik aralıklarında sorunsuz çalışır

  • 💱 Geniş kullanım alanı – döviz çiftleri, emtialar ve değerli metaller için idealdir

  • 🕔 Önerilen zaman dilimi5 dakika ve üzeri grafiklerde en iyi performansı sağlar

💼 Görsel analizden hoşlanan ve netlik, hassasiyet ile hızlı piyasa değerlendirmesi arayan trader’lar için mükemmel bir seçimdir.

Yazarın diğer ürünleri
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Göstergeler
️ Power Moving Average Signals Genel Bakış: Power Moving Average Signals , biri hızlı diğeri yavaş olmak üzere iki hareketli ortalamanın kesişimine dayanan bir trend takip stratejisidir . Piyasa momentumu değiştiğinde net alım ve satım sinyalleri üretir: Alım Sinyali : Hızlı MA, yavaş MA’yı aşağıdan yukarıya doğru keserse Satım Sinyali : Hızlı MA, yavaş MA’yı yukarıdan aşağıya doğru keserse Döviz çiftleri için optimize edilmiştir: Bu strateji, özellikle Forex piyasasında güçlü perform
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt