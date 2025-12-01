Buyer Seller Arrows
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 3.4
- Attivazioni: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – Opera con fiducia!
Scopri uno strumento rivoluzionario per l’analisi visiva della forza di acquirenti e venditori su tutti i timeframe – da M1 fino a MN1. Questo indicatore ti offre una panoramica immediata della dinamica del mercato grazie a percentuali e frecce codificate a colori.
🎯 Funzionalità principali:
-
Frecce verdi verso l’alto = predominanza degli acquirenti
-
Frecce rosse verso il basso = predominanza dei venditori
-
Percentuale di forza per ogni timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Codifica a colori per un riconoscimento rapido (verde brillante e rosso intenso)
📊 Come funziona:
-
Monitora l’equilibrio tra pressione d’acquisto e di vendita
-
Utilizza calcoli basati su EMA e SMA per misurare la forza
-
Mostra la dominanza del trend in tempo reale
-
Aiuta a individuare punti ideali di entrata e uscita
💡 Perché i trader lo amano:
-
Visualizzazione estremamente chiara – niente grafici complicati, solo la forza pura del mercato
-
Decisioni rapide – perfetto per scalping e swing trading
-
Completamente personalizzabile – adatta i parametri al tuo stile di trading
-
Ottimo complemento ad altri indicatori per confermare i segnali