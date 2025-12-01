Buyer Seller Arrows

🔥 Buyer Seller Arrows – Opera con fiducia!

Scopri uno strumento rivoluzionario per l’analisi visiva della forza di acquirenti e venditori su tutti i timeframe – da M1 fino a MN1. Questo indicatore ti offre una panoramica immediata della dinamica del mercato grazie a percentuali e frecce codificate a colori.

🎯 Funzionalità principali:

  • Frecce verdi verso l’alto = predominanza degli acquirenti

  • Frecce rosse verso il basso = predominanza dei venditori

  • Percentuale di forza per ogni timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Codifica a colori per un riconoscimento rapido (verde brillante e rosso intenso)

📊 Come funziona:

  • Monitora l’equilibrio tra pressione d’acquisto e di vendita

  • Utilizza calcoli basati su EMA e SMA per misurare la forza

  • Mostra la dominanza del trend in tempo reale

  • Aiuta a individuare punti ideali di entrata e uscita

💡 Perché i trader lo amano:

  • Visualizzazione estremamente chiara – niente grafici complicati, solo la forza pura del mercato

  • Decisioni rapide – perfetto per scalping e swing trading

  • Completamente personalizzabile – adatta i parametri al tuo stile di trading

  • Ottimo complemento ad altri indicatori per confermare i segnali


Altri dall’autore
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indicatori
️ Power Moving Average Signals Panoramica: Power Moving Average Signals è una strategia di trading basata sul trend che utilizza l’incrocio di due medie mobili — una veloce e una lenta — per generare segnali chiari di acquisto e vendita : Segnale di acquisto : quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dal basso verso l’alto Segnale di vendita : quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dall’alto verso il basso Ottimizzata per le coppie di valute: Questa strategia f
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indicatori
️ Ichimoku Kinko Hyo System Uno strumento intelligente per un’analisi di mercato precisa ed efficace Questo indicatore si basa sul collaudato sistema Ichimoku Kinko Hyo , offrendo una visione completa della struttura del mercato, della sua dinamica e dei potenziali movimenti di prezzo. È progettato per aiutare i trader a prendere decisioni rapide grazie a segnali visivi chiari. Caratteristiche principali: Alta precisione grazie all’analisi avanzata del mercato su più timeframe ️ Pa
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Clever Parabolic RSI Un oscillatore intelligente che combina Parabolic SAR e RSI per segnali di mercato precisi Questo oscillatore unisce la potenza di due indicatori tecnici molto apprezzati — Parabolic SAR e RSI — creando un sistema intelligente che mostra chiaramente lo stato del mercato , la forza del trend e fornisce segnali visivi affidabili di acquisto o vendita. Come funziona: Un punto quadrato verde indica l’inizio di un trend rialzista Un punto quadrato rosso segnala l’ini
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Power Market Strength Panel Pro – Un unico pannello con tutti gli indicatori chiave Power Market Strength Panel Pro non è un semplice indicatore. È uno strumento di trading avanzato che combina diversi indicatori tecnici fondamentali e analizza automaticamente il mercato per te. Include i seguenti indicatori principali: EMA (Media Mobile Esponenziale) – determina la direzione del trend ADX + DI+/- – misura la forza del trend e la pressione di acquisto/vendita RSI (Indice di Forza Relativa
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Indicatori
TREND REVERSAL SIGNALS – segnali precisi di inversione di tendenza TREND REVERSAL SIGNALS è un indicatore avanzato progettato per identificare i punti di inversione del trend con la massima precisione. Analizza i dati di prezzo (OHLC) e riconosce le principali formazioni di candele che segnalano possibili cambiamenti di direzione. Combinando price action, volatilità (ATR) e struttura del mercato, fornisce chiari segnali di ACQUISTO o VENDITA direttamente sul grafico. Fondamenti analitici:
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Indicatori
AutoLevels – Rilevamento intelligente di supporti e resistenze AutoLevels è un indicatore avanzato che identifica automaticamente le zone chiave del mercato utilizzando i dati del grafico in tempo reale. Analizza i punti di swing (massimi e minimi locali) , la volatilità del mercato (ATR) e le reazioni ripetute del prezzo per individuare livelli di supporto e resistenza affidabili. Basato su: Swing High e Swing Low con sensibilità regolabile (LeftBars e RightBars) Larghezza dinamica delle
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indicatori
AutoLevelsPro — un indicatore che analizza i dati di prezzo e segna automaticamente zone di supporto e resistenza . È stato progettato appositamente per funzionare su timeframe bassi , in particolare sul grafico a 15 minuti , dove il mercato mostra le reazioni più dinamiche. Dati utilizzati: High — prezzo massimo della candela Low — prezzo minimo della candela Close — utilizzato per il calcolo dell’ATR Timestamp di ogni candela per posizionare correttamente le zone ️ Processo di
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Buyer Seller Balance Analyzer offre una panoramica completa della forza di acquirenti e venditori su diversi timeframe. Componenti principali: Tabella Buyer/Seller Balance Mostra il rapporto tra acquirenti e venditori Copre i timeframe da M1 a MN1 Valori codificati a colori (verde = acquirenti, rosso = venditori) Metriche chiave: Buyers (%) – Percentuale di acquirenti Sellers (%) – Percentuale di venditori ️ Balance – Differenza tra acquirenti e venditori Strength –
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione