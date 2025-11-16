Trend Reversal Signals
- Göstergeler
- Oleksandr Sheyko
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – trend dönüşleri için kesin sinyaller
TREND REVERSAL SIGNALS, trend dönüş noktalarını en yüksek doğrulukla belirlemek için geliştirilmiş ileri seviye bir göstergedir. Fiyat verilerini (OHLC) analiz eder ve olası dönüşleri işaret eden mum formasyonlarını tanır. Fiyat hareketi, volatilite (ATR) ve piyasa yapısını birleştirerek grafikte net AL / SAT sinyalleri üretir.
📊 Analiz temeli:
-
Fiyat Hareketi (OHLC) – çift tepe/çift dip, omuz-baş-omuz gibi dönüş formasyonlarını tespit eder
-
Volatilite (ATR) – hareketin gücünü ölçer ve sahte sinyalleri filtreler
-
Piyasa Yapısı – yükselen/düşen zirve ve dipleri takip ederek yönü doğrular
-
Teknik Göstergeler – hareketli ortalamalar, RSI, MACD ve Bollinger Bantları ile ek doğrulama sağlar
-
Hacim Analizi – ani hacim artışlarına tepki verir ve VWAP’i referans seviyesi olarak kullanır
✅ Trader’a sundukları:
-
Belirli mumlarda doğru zamanlanmış AL/SAT sinyalleri
-
Tüm enstrüman ve zaman dilimlerinde çalışır
-
Hem gün içi hem de swing stratejilerine uygundur
💬 “Kararlarını güvenle ver. TREND REVERSAL SIGNALS sana piyasanın yön değiştirdiği anı gösterir.”