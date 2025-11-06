⚡️ Power Moving Average Signals

🔍 Genel Bakış:

Power Moving Average Signals, biri hızlı diğeri yavaş olmak üzere iki hareketli ortalamanın kesişimine dayanan bir trend takip stratejisidir. Piyasa momentumu değiştiğinde net alım ve satım sinyalleri üretir:

✅ Alım Sinyali : Hızlı MA, yavaş MA’yı aşağıdan yukarıya doğru keserse

❌ Satım Sinyali: Hızlı MA, yavaş MA’yı yukarıdan aşağıya doğru keserse

💱 Döviz çiftleri için optimize edilmiştir: Bu strateji, özellikle Forex piyasasında güçlü performans gösterir. Belirgin trend koşullarında etkili çalışır ve erken momentum yakalayarak trendi verimli şekilde takip eder.

⏱️ Önerilen Zaman Dilimleri: 5 dakikalık grafikler ve üzeri (M5, M15, H1 vb.) için uygundur. Bu zaman dilimlerinde piyasa gürültüsü azalır ve sinyaller daha güvenilir hale gelir.

📊 Temel Avantajlar:

Basit ve sezgisel mantık

Yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için uygundur

MetaTrader 5 platformlarıyla uyumludur

Farklı enstrümanlar ve zaman dilimlerinde çalışır

⚙️ Uzman Tavsiyesi: Sinyal doğruluğunu artırmak ve yanlış sinyalleri azaltmak için volatilite filtreleri veya onaylayıcı göstergelerle birlikte kullanılması önerilir.