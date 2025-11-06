Power Moving Average Signals
- Göstergeler
- Oleksandr Sheyko
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
⚡️ Power Moving Average Signals
🔍 Genel Bakış:
Power Moving Average Signals, biri hızlı diğeri yavaş olmak üzere iki hareketli ortalamanın kesişimine dayanan bir trend takip stratejisidir. Piyasa momentumu değiştiğinde net alım ve satım sinyalleri üretir:
-
✅ Alım Sinyali: Hızlı MA, yavaş MA’yı aşağıdan yukarıya doğru keserse
-
❌ Satım Sinyali: Hızlı MA, yavaş MA’yı yukarıdan aşağıya doğru keserse
💱 Döviz çiftleri için optimize edilmiştir: Bu strateji, özellikle Forex piyasasında güçlü performans gösterir. Belirgin trend koşullarında etkili çalışır ve erken momentum yakalayarak trendi verimli şekilde takip eder.
⏱️ Önerilen Zaman Dilimleri: 5 dakikalık grafikler ve üzeri (M5, M15, H1 vb.) için uygundur. Bu zaman dilimlerinde piyasa gürültüsü azalır ve sinyaller daha güvenilir hale gelir.
📊 Temel Avantajlar:
-
Basit ve sezgisel mantık
-
Yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için uygundur
-
MetaTrader 5 platformlarıyla uyumludur
-
Farklı enstrümanlar ve zaman dilimlerinde çalışır
⚙️ Uzman Tavsiyesi: Sinyal doğruluğunu artırmak ve yanlış sinyalleri azaltmak için volatilite filtreleri veya onaylayıcı göstergelerle birlikte kullanılması önerilir.