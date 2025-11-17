Auto Levels Master

🔷 AutoLevels – Akıllı Destek ve Direnç Tespiti

AutoLevels, gerçek zamanlı grafik verilerini kullanarak önemli fiyat bölgelerini otomatik olarak belirleyen güçlü bir indikatördür. Swing zirve ve dip noktalarını, piyasa volatilitesini (ATR) ve fiyatın belirli seviyelere tekrar tekrar verdiği tepkileri analiz ederek güvenilir destek ve direnç seviyelerini ortaya çıkarır.

📊 Temel bileşenler:

Swing High ve Swing Low noktaları, ayarlanabilir hassasiyet (LeftBars & RightBars)

ATR’ye dayalı dinamik bölge genişliği, farklı volatiliteye uyum sağlar

Opsiyonel trend doğrulaması için hareketli ortalamalar

Opsiyonel hacim analizi ile önemli seviyelerin doğrulanması

⚙️ Nasıl çalışır:

Yakın fiyat tepki noktalarını gruplandırarak net destek/direnç bölgeleri oluşturur

Minimum temas sayısına göre zayıf seviyeleri filtreler

Bölgeleri doğrudan grafikte görselleştirir — temas sayısı arttıkça bölge daha güçlü hale gelir

✅ Tüm zaman dilimlerinde ve tüm enstrümanlarda mükemmel çalışır — forex, hisse senetleri, endeksler ve kripto paralar. Manuel çizim yapmadan, piyasadaki kritik seviyeleri hızlı ve doğru şekilde görmek isteyen yatırımcılar için idealdir.

💡 AutoLevels – Piyasanın kritik seviyelerini otomatik olarak gösterir.