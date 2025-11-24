Spready TripleEdge – Canlı İzleme Hesabıyla Kullanıcı Kılavuzu

[MT5 version will come soon...]
Bu makale aşağıdaki bölümleri içermektedir:
- ✅ Bu Forex Robotu nasıl kurulur?
- ✅ Canlı İzleme Hesabı
- ✅ ÜCRETSİZ VPS almanın koşulu
⚠️ Bu Forex Robotu nasıl kurulur:
- EURUSD 5M Grafiğini Açın
- "Otomatik İşlem"i Etkinleştirin
- EA'yı grafiğe bağlayın ve Tamam'a basın
- Watch this video on Youtube
Varsayılan ayarlar, İşlem başına Risk = 10$ ve bakiyeniz 500$ veya daha fazlaysa Ayarlar = 3'tür (mevcut sürümde 3 ayarı daha az riskli ve karlıdır)
Sadece 2 giriş var
İşlem Başına Risk: Bu, her işlem için risk tutarıdır. Her 1000$ başlangıç bakiyesi için Düşük risk için 10$ girin. Ancak orta riskle 500$ ile başlayabilirsiniz. Birkaç haftalık işlemden sonra riski 20$ gibi bir miktar artırabilirsiniz.
Ayarlar: 5 ayar vardır. 1 ila 6 ayar arasında seçim yapmanız gerekir. Küçük bir trend varsa 1 ayarı iyi bir kazanç, trend çok güçlüyse 5 ayarı iyi bir kazanç sağlayacaktır. Farklı ayarlar için aşağıdaki Canlı işlem sonuçlarını inceleyin ve hangi ayarları kullanmak istediğinize karar verin. Bir ayar, bir MT4 hesabı için kullanılabilir. 5 ayarın tamamını kullanmak istiyorsanız, her biri 1000$ veya daha fazla başlangıç bakiyesine sahip 5 MT4 hesabı oluşturun ve ardından her MT4 hesabı için EA'yı bağlayın ve ayarı belirtin.
Kaldıraç gereksinimi:
Bu EA, 1:1 kaldıraç için kullanılabilir, bu durumda daha yüksek bir başlangıç bakiyesi gerekir. Bu nedenle, bu EA'yı 500$'dan başlayan başlangıç bakiyenizle kullanmak istiyorsanız, 1:500 veya daha yüksek kaldıraç kullanmanız önerilir.
Çiftler:
Bu EA 7 çift için yapılandırılmıştır. Bu 7 çiftin tamamı aşağıdaki gibi olmalıdır. Bazı aracı kurumlar ekstra karakter kullanır, bu durumda EA bu çift için herhangi bir emir açmaz. Çoğu Forex aracı kurumu aşağıdakine benzer çift adları kullanır:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD
Forex Aracı Kurumu Sunucu Saati:
MT4 Forex aracı kurumunun sunucu saatinin çoğu EET saat dilimindedir. Daha iyi performans elde etmek için EET sunucu saatine sahip herhangi bir aracı kurum kullanmanız önerilir, ancak EA farklı saat dilimlerine sahip herhangi bir aracı kurumda çalışabilir. Aşağıda, EET sunucu saatini kullanan en iyi Forex aracı kurumlarının listesi verilmiştir.
Canlı İzleme Hesabı:
İşlemleri doğrulamak için aşağıdaki kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak MT4'e giriş yapın veya işlemleri kontrol etmek için FXBlue bağlantısına tıklayın. Şifrenizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz; MT4 hesabınıza giriş yapmak için en güncel şifreyi almak üzere bu sayfayı ziyaret edin.
Trading started from 22 October 2025.
Initial Balance : 1000 $
MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05
|Settings
|Risk Per Trade
|Login
|Password
|FxBlue Link
|1 month Profit (19 Oct-19 November)
|1
|20 $
| 55036613
|ForxAnalytics@2025
| Link1
|001.68 $
|2
|20 $
| 55036614
|ForxAnalytics@2025
| Link2
|019.89 $
|3
|20 $
| 55036615
|ForxAnalytics@2025
| Link3
|356.21 $
|4
|20 $
|55036616
|ForxAnalytics@2025
|Link4
|532.72 $
|5
|20 $
|55036617
|ForxAnalytics@2025
|Link5
|566.72 $
ÜCRETSİZ VPS Koşulları:
Ortaklık bağlantımızı kullanarak ortak brokerımıza kaydolursanız, 3 ay ÜCRETSİZ VPS Ücretsiz Forex robot güncellemesi alırsınız. Aşağıdaki adımları izleyin.
|
Step 1
|
EA'yı bu pazaryerinden edinin
|
Step 2
|
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin ve herhangi bir forex broker bağlantısına tıklayarak Forex hesabı kaydedin (Eğer zaten bir hesabınız varsa, yeni hesap oluşturmak için farklı bir e-posta kullanın; bağlı kuruluş bağlantımıza tıklayarak kaydolup kaydolmadığınızı doğrulayabiliriz).
|
Step 3
|
1 veya daha fazla GERÇEK hesap oluşturun ve her hesaba 1000$ veya daha fazla para yatırın (MT4, Standart Hesap, Kaldıraç 1:500 veya daha yüksek).
|
Step 4
|
Aşağıdaki bilgileri Telegram veya mesaj yoluyla gönderin. MT4 Sunucusu, Giriş, Şifre.
Tüm bu bilgileri aldıktan sonra, düşük riskli VPS'imizi kullanarak hesabınıza forex robotunu etkinleştireceğiz. Bu ayarlar, işlem başına risk = 20$ ve ayarlar = 3'tür. Hesabınızı mobil MT4 uygulamanızı kullanarak takip etmeniz yeterli. VPS'nizin son kullanma tarihinden birkaç gün önce sizi bilgilendireceğiz ve ardından VPS'nizi işlem yapmak için kullanabilirsiniz.
Öneriler:
Bu EA'yı 5 farklı MT4 hesabı için kullanmanız önerilir. Her hesap için 1.000$ ve 5 farklı ayar uygulanır. Ortalama olarak her ayar aylık 200$ kâr sağlar; bu da 5 farklı hesap kullanılarak toplamda aylık 1.000$ kâr elde edilmesi anlamına gelir. Bu, mükemmel bir pasif gelir kaynağıdır. Kendinize güvenmiyorsanız, ilk ay DEMO hesabınızda kullanın.
