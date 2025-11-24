Spready TripleEdge – Canlı İzleme Hesabıyla Kullanıcı Kılavuzu

⚠️ Giriş yapılandırması:





Varsayılan ayarlar, İşlem başına Risk = 10$ ve bakiyeniz 500$ veya daha fazlaysa Ayarlar = 3'tür (mevcut sürümde 3 ayarı daha az riskli ve karlıdır)

Sadece 2 giriş var





İşlem Başına Risk: Bu, her işlem için risk tutarıdır. Her 1000$ başlangıç ​​bakiyesi için Düşük risk için 10$ girin. Ancak orta riskle 500$ ile başlayabilirsiniz. Birkaç haftalık işlemden sonra riski 20$ gibi bir miktar artırabilirsiniz.





Ayarlar: 5 ayar vardır. 1 ila 6 ayar arasında seçim yapmanız gerekir. Küçük bir trend varsa 1 ayarı iyi bir kazanç, trend çok güçlüyse 5 ayarı iyi bir kazanç sağlayacaktır. Farklı ayarlar için aşağıdaki Canlı işlem sonuçlarını inceleyin ve hangi ayarları kullanmak istediğinize karar verin. Bir ayar, bir MT4 hesabı için kullanılabilir. 5 ayarın tamamını kullanmak istiyorsanız, her biri 1000$ veya daha fazla başlangıç ​​bakiyesine sahip 5 MT4 hesabı oluşturun ve ardından her MT4 hesabı için EA'yı bağlayın ve ayarı belirtin.





Kaldıraç gereksinimi:





Bu EA, 1:1 kaldıraç için kullanılabilir, bu durumda daha yüksek bir başlangıç ​​bakiyesi gerekir. Bu nedenle, bu EA'yı 500$'dan başlayan başlangıç ​​bakiyenizle kullanmak istiyorsanız, 1:500 veya daha yüksek kaldıraç kullanmanız önerilir.





Çiftler:





Bu EA 7 çift için yapılandırılmıştır. Bu 7 çiftin tamamı aşağıdaki gibi olmalıdır. Bazı aracı kurumlar ekstra karakter kullanır, bu durumda EA bu ​​çift için herhangi bir emir açmaz. Çoğu Forex aracı kurumu aşağıdakine benzer çift adları kullanır:





EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD





Forex Aracı Kurumu Sunucu Saati:





MT4 Forex aracı kurumunun sunucu saatinin çoğu EET saat dilimindedir. Daha iyi performans elde etmek için EET sunucu saatine sahip herhangi bir aracı kurum kullanmanız önerilir, ancak EA farklı saat dilimlerine sahip herhangi bir aracı kurumda çalışabilir. Aşağıda, EET sunucu saatini kullanan en iyi Forex aracı kurumlarının listesi verilmiştir.