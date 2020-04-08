Signal Binary Option

用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。

指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。

模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。

工作原理

  • 使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合；

  • 分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率；

  • 通过多层过滤来处理噪音和异常波动；

  • 只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号；

  • 按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值；

  • 独立的基础速度参数从一开始就决定指标的工作风格（快速反应、几乎不平滑，或者更平滑更保守），同时自动自适应会在历史累积的过程中持续“微调”参数。

关键功能

  • CALL/PUT 箭头信号——看涨信号箭头在蜡烛下方，看跌信号箭头在蜡烛上方；

  • 面向短线交易——计算专门针对未来几根 K 线的最近一段波动，非常适合二元期权和剥头皮入场；

  • 考虑尖刺和极值——专门的过滤器帮助避免在单一异动或“异常”K 线上入场，这些 K 线往往类似趋势的最后一脚；

  • 适应周期与波动率——基础速度/平滑度通过单独参数设置，自动自适应则根据近期结果（win/loss 序列）动态调节过滤器的严格程度；

  • 内置信号统计——历史记录、胜负统计、点数总收益，多品种汇总以及重置统计的功能；

  • 多语言支持——自动识别终端语言并自动切换界面。

实际价值

指标帮助快速区分有价值的入场点和更适合观望的区域：你可以直观地看到模型在哪些位置给出方向建议（CALL/PUT），以及哪里没有信号。这简化了实盘中的决策过程，并减少随意交易的数量。

内置统计展示了信号在历史上的表现：既包括单个品种，也包括整个组合。这有助于根据个人交易风格选择品种、周期和参数，并持续监控策略稳定性。
自动自适应和基础速度参数使同一个指标既可用于更激进的 M1 网格交易，也可用于更稳健的高周期交易，无需手动“调教”大量内部参数。

重要说明

指标不会自动交易，也不保证盈利。它仅提供当前市场状态的分析信息；最终结果取决于所选品种、周期、参数设置以及个人交易系统。历史表现不代表未来结果。

参数设置

Base Speed —— 模型的基础速度/反应程度。
决定自动自适应介入之前，指标的“开箱即用”工作模式。

推荐范围：0.5…2.0。

  • 低于 1.0 → 启动更平滑、更过滤的模式，噪音更少，信号更少，偏重稳健性；

  • 接近 1.0 → 平衡模式，适合大多数品种；

  • 高于 1.0 → 更快速、更敏感的启动：平滑较少，潜在信号更多，“快速”指标模式。

在 M1 上通常设置略高于 1.0（例如 1.2–1.5），在 H1 上则接近 1.0 或略低。

Aggressiveness of auto adaptation —— 自动自适应激进程度系数。

决定在统计表现好转或恶化时，指标调整内部阈值的速度和幅度。

推荐范围：0.0…5.0。

  • 0.0–1.0 → 温和自适应，模型几乎不会剧烈调整参数，变化较平滑；

  • 1.0–3.0 → 实盘使用的工作区间：在稳定性与灵敏度之间取得合理平衡；

  • 3.0–5.0 → 激进自适应：当出现连续亏损时，指标会快速收紧过滤条件，使信号更少但更严格。

Max loss for enable auto adaptation —— 启用强化自适应模式所需的连续亏损笔数。

推荐范围：1…10。

  • 1 → 极高灵敏度：任何一次单笔亏损都会被视为需要加强过滤的信号（适合测试和激进剥头皮，但并不适合所有市场）；

  • 2–3 → M1–M5 的最佳选择：连续 2–3 笔亏损被视为市场已“打破”当前配置，需要收紧过滤器；

  • 4 及以上 → 更从容的模式，适合较高周期与低频入场，单笔亏损在统计上并不重要。

Enable alert signal —— 是否在出现信号时启用弹出提醒。

  • true —— 每次出现新信号时，指标都会弹出提示窗口（并可根据终端设置播放声音/发送通知）；

  • false —— 指标在“静默”模式下运行，信号仅在图表和统计面板中可见。

其他所有内部参数、周期与阈值均通过上述自动自适应系统自动计算和调整——无需手动微调几十个数值，只需根据自身交易风格设置好三个关键参数即可。


推荐产品
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
指标
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
指标
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
指标
Candle Fusion Pro — 蜡烛图形态识别 + 趋势过滤器 + 动量过滤器（无重绘） 检测强大的蜡烛图形态，并通过实时趋势与动量分析确认其强度。 Candle Fusion Pro 是一款为依赖 价格行为精度 、趋势结构和 多重确认 的交易者而打造的终极可视化工具。 核心功能 基于形态的入场 ：检测超过 10 种高级日式蜡烛图形态 ，包括： 流星形态（级别 2、3、4） 看涨/看跌吞没 晨星 / 晚星 十字星与十字星形态 锤子线（级别 2、3、4） 刺透线和乌云盖顶 无重绘、无延迟 ：箭头和形态标签仅在蜡烛收盘时绘制， 不会随行情变化而改变 。 实时确认 ： 趋势过滤器 （根据时间周期自动调整） RSI 强度标签 ：颜色显示（绿色 <30，橙色，中性，红色 >70） ADX 动量过滤器 ：显示趋势延续或震荡状态（阈值为 25）： 强趋势 = 趋势延续 ， 弱趋势 = 横盘震荡 可视化优势 ： 箭头偏移和文字大小根据时间周期自动调整 整洁界面，趋势方向、RSI、ADX 一目了然 可选图表配色增强视觉聚焦 智能提醒 ： 可按图形单独启用或关闭提醒 支持总开关控制所有提醒
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
指标
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
指标
DYJ超级趋势波是一个高度准确的波峰波谷交易系统。 这个指标在进出市场时寻找蜡烛线的最高点和最低点。 入口价格在最高点或者最低点附近. 信号的通知类型已被添加到DYJ超级趋势波。 当产生多空间信号时， 可以使用以下类型的通知信号: Alert mailSend MobilePush 参数 InpSignalPeriod = 10 BarDistance = 24 InpIsAlert = true ========================== DYJ SuperTrendWave is a highly accurate trading system. This indicator looks for the highest and lowest points of candles as entering and leaving the market. The notification type of signal has been added to the dyj supertrend. When a multi-space signal is generated, The
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
指标
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
指标
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
指标
该指标在图表上显示谐波模式，无需以尽可能小的滞后 重新绘制。 指标顶部的搜索基于价格分析的波动原理。 高级设置允许您为您的交易风格选择参数。在蜡烛（柱）开盘时，当新形态形成时，价格变动可能方向的箭头是固定的，保持不变。 该指标识别以下形态及其品种：ABCD、Gartley（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠）、3Drives、5-0、蝙蝠侠、SHS、One2One、骆驼、三角形、WXY、斐波那契、振动。默认情况下，设置中仅显示 ABCD 和 Gartley 数字。许多额外的可配置参数。 主要参数: ShowUpDnArrows - 显示/隐藏可能的方向箭头 ArrowUpCode - 向上箭头代码 ArrowDnCode - 向下箭头代码 Show old history patterns - 启用/禁用过时模式的显示 Enable alert messages, actual if history OFF - 启用/禁用模式出现/更改时的警报（仅在禁用历史记录时） Enable alert notification, actual if alert messages is enabled - 模式出现
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 is a precision-engineered trading solution designed to enhance discipline, risk control, and execution accuracy. Equipped with adaptive tools such as dynamic trailing stops, break-even automation, and multi-symbol handling, it helps traders manage their strategies intelligently while aligning with the strict requirements of proprietary trading firms. With seven configurable panels, t
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
指标
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
指标
HAshi-E is an enhanced way to analyze Heiken-Ashi signals. Briefing: Heiken-Ashi is particularly valued for its ability to filter out short-term volatility, making it a preferred tool for identifying and following trends, helps in decision-making regarding entry and exit points, and assists in distinguishing between false signals and genuine trend reversals. Unlike traditional candlestick charts, Heiken-Ashi candles are calculated using average values of previous bars, creating a smoother, mo
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
指标
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Terra Infinity
Ivan Simonika
指标
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Updown v6
Guner Koca
指标
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
VFI Quantum Pro
Nikita Berdnikov
指标
VFI Pro is an advanced implementation of the Volume Flow Indicator by Dubravaspb, enhanced with comprehensive analytical tools. The indicator displays the relationship between price and volume, showing clear signals for market entries and exits, while providing extensive analytics with detailed assessment of market conditions. It is optimized to work with any trading instruments and timeframes. Note!   This strategy is not fundamental; each currency pair may require specific settings. Main Featu
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
指标
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
指标
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
指标
# 回撤指标 V4.0 - 掌控交易的必备工具 ## 通过完整的实时绩效概览改变您的交易 在要求严苛的外汇和差价合约交易世界中，**了解您的实时绩效**不是奢侈品，而是**绝对必需**的。**回撤指标 V4.0** 不仅仅是一个简单的指标：它是您的**专业仪表板**，为您提供清晰、精确和即时的交易账户状态视图。 --- ## 为什么这个指标将永远改变您的交易 ### 90% 交易者面临的问题 您是否曾经遇到过以下情况之一？ **您不确切知道自己的状况** - 您的 MT5 平台显示数字，但您必须心算您的真实表现。 **您发现回撤为时已晚** - 当您意识到已经损失了 15% 的资金时，已经太晚了，无法有效应对。 **您缺乏历史可见性** - 无法快速知道本周、本月或今年是否盈利。 **您浪费时间分析交易** - 您必须打开多个窗口、进行计算，并失去对市场的关注。 **您没有概览** - 有多少持仓？我的全局盈亏是多少？我今天的表现如何？ ### 解决方案：一体化专业仪表板 **回撤指标 V4.0** 通过提供一个**完整的控制面板*
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow KijunSen Plus MA 是專有箭頭指示器。 帶有 KijuSen 和 MA 線的原始指標版本。 MetaTrader 4 版本 當 Kijun-sen 線穿過 MA 線時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法的幕後。在這些指標中一切都是透明和可訪問的！您可以單獨或組合使用這些指標，這為分析開啟了新的視野。指標選項提供了多種下載，其
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
指标
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
指标
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
指标
圖形分析指標。 在圖表上標記主要的日本燭台形態。 目前，交易者可以使用以下一組模式：  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Harami;  - Bearish/Bullish Harami Cross;  - Bearish Two Crows;  - Bearish Identical Three Crows;  - Bearish Three Black Crows
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
作者的更多信息
Signal Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。 免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里： https://www.mql5.com/en/market/product/156185 该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。 模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合； 分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率； 通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号； 只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder —— 一个智能交易顾问 (EA)，它会记住用户在图表上放置的向上/向下箭头，并在条件再次出现时生成交易信号。适合初学者和有经验的交易者，提供直观的界面和功能，可在任何金融工具上进行自动化交易。 Metatraider5 的多币种交易顾问的完整版本在这里。 主要特点 简单的策略创建： 通过在图表上放置箭头（买入/卖出）来构建交易策略，以标记入场点。 基于指标的信号： 使用四个流行的指标 —— RSI、CCI、DeMarker 和 WPR —— 根据用户设定的模式记录并重复交易信号。 多语言支持： EA 界面会根据终端语言（英语、俄语、德语、日语、中文）进行适配，方便全球用户使用。 灵活的信号匹配： 当当前市场条件与已记录的信号达到指定的最小相似百分比时，自动开仓。 EA 的工作原理 设置信号： 点击控制面板上的 [设置信号] 按钮，然后在图表上放置箭头（向上为买入，向下为卖出）。 记录信号： 点击 [Record signal]，EA 会保存所选指标（RSI、CCI、DeMarker、WPR）在最近三个柱上的数值。 交易与优化： 在实时或策
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
专家
PurrTradeX 是一款智能交易顾问（EA），允许用户基于自己的指标信号创建和测试自定义交易策略。该EA会捕捉图表上手动放置或自动生成的箭头信号，并利用它们来识别交易机会。 主要功能 信号记录：在图表上放置箭头以标记买入或卖出信号。EA会记录这些点周围的集成指标值（RSI、CCI、DeMarker、WPR）。 自动箭头放置：使用 ZigZag 指标在价格极值处自动放置箭头，参数可配置（深度、偏差、最小长度）。 交易模式：支持仅买入、仅卖出或双向模式。支持在亏损后通过马丁格尔倍增手数，以及网格交易模式（订单间可设暂停）。 风险管理：固定手数、基于风险百分比的手数计算、止损、止盈，以及基于账户权益的平仓。 趋势过滤器：MACD 用于过滤交易（仅当 MACD > 0 时买入，当 MACD < 0 时卖出）。 控制面板：便捷的面板用于设置信号、保存和替换信号。 工作方式 将EA附加到图表。 使用面板手动放置箭头，或启用自动放置（默认启用“Direction of Automatic Arrows”功能）。 将信号保存到文件。 在策略测试器中使用保存的信号优化参数。
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor 是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 4. 主要功能 • 相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 • 相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5 模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 • 多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 • 支持 “ 市场报价 (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 • 资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 • 内置 50+ 语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 • 切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor 通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlation pair symbol — 与当前品种进行相关性计
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 5 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈现以
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor   是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 5. 主要功能 •   相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 •   相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5   模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 •   多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 •   支持 “ 市场报价   (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 •   资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 •   内置   50+   语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 •   切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor   通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlatio
FREE
Tick Flow
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow   是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 4 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
指标
Direction Oscillator（方向振荡器） —— 指标不继承传统 MA/RSI/MACD 的行为；信号由自有的价格运动模型生成，并带有 反冲击过滤 与 成交量校验 。图表展示三种状态： Buy / Flat / Sell ；信号在K线收盘时确认并固定（ 不重绘 ），便于回测与复盘。 主要功能 自研模型替代标准组合。 不依赖传统的趋势、振荡、波动率或成交量指标——用一个逻辑一致的信号源取代一堆相互交叉的公式。 反冲击过滤 + 成交量确认 减少偶发尖刺的影响；信号固定不重绘，规范进出场。 三步完成设置。 时间尺度、入场灵敏度、反冲击强度——几分钟即可适配任意品种。 图表标记与结果标签。 事件K线上绘制箭头，并以“点数”显示盈亏，便于记录与分析。 直观分类。 蓝=买入，灰=观望/退出，红=卖出。 帮助结构化决策：在买入/卖出阶段持仓，在中性区间避免入场。清晰的标记与按品种统计便于纪律管理与复盘。 重要说明 本指标不自动交易，亦不保证盈利。它仅提供当前市场状态的分析信息；结果取决于品种、周期与参数。实盘前请先在模拟账户测试。历史表现不代表未来。 参数 Time-scale（时间
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
指标
Adaptive NeuroMatrix Trend 是一个价格方向指标，使用自适应矩阵模型，而不是传统的 MA/RSI/MACD。信号基于价格波动和成交量的定量特征生成。图表上显示三种状态：Buy / Flat / Sell；信号只在 K 线收盘时固定（不重绘），这简化了信号验证和交易分析。 主要功能 自有的自适应模型，替代标准指标组合。不依赖传统趋势、振荡、波动率或成交量指标。方向和信号由矩阵模型计算，基于多种自适应市场数据分析方法——提供单一、逻辑一致的信号来源。 带成交量确认的反冲击过滤。价格或成交量的单次尖峰在生成最终信号前会被过滤掉。信号只在 K 线收盘时确认且不重绘，有助于保持进出场纪律，并减弱新闻“尖刺”对信号的影响。 四步设置：时间尺度、入场敏感度、反冲击过滤强度以及预测系数。可以快速适配不同品种和周期。 直观的状态分类。蓝色 = 买入，灰色 = 空仓/平仓，红色 = 卖出；趋势线上额外高亮冲击性区段。指标帮助结构化决策：在买/卖阶段持有仓位，避免在中性区域入场。直观的标记和按品种统计，简化纪律控制和事后复盘。 基于结果的自动自适应。指标会在所选天数窗口内跟踪自身信号
筛选:
无评论
回复评论