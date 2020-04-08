Signal Binary Option

用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。

指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。

模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。

工作原理

使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合；

分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率；

通过多层过滤来处理噪音和异常波动；

只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号；

按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值；

独立的基础速度参数从一开始就决定指标的工作风格（快速反应、几乎不平滑，或者更平滑更保守），同时自动自适应会在历史累积的过程中持续“微调”参数。

关键功能

CALL/PUT 箭头信号——看涨信号箭头在蜡烛下方，看跌信号箭头在蜡烛上方；

面向短线交易——计算专门针对未来几根 K 线的最近一段波动，非常适合二元期权和剥头皮入场；

考虑尖刺和极值——专门的过滤器帮助避免在单一异动或“异常”K 线上入场，这些 K 线往往类似趋势的最后一脚；

适应周期与波动率——基础速度/平滑度通过单独参数设置，自动自适应则根据近期结果（win/loss 序列）动态调节过滤器的严格程度；

内置信号统计——历史记录、胜负统计、点数总收益，多品种汇总以及重置统计的功能；

多语言支持——自动识别终端语言并自动切换界面。

实际价值

指标帮助快速区分有价值的入场点和更适合观望的区域：你可以直观地看到模型在哪些位置给出方向建议（CALL/PUT），以及哪里没有信号。这简化了实盘中的决策过程，并减少随意交易的数量。

内置统计展示了信号在历史上的表现：既包括单个品种，也包括整个组合。这有助于根据个人交易风格选择品种、周期和参数，并持续监控策略稳定性。

自动自适应和基础速度参数使同一个指标既可用于更激进的 M1 网格交易，也可用于更稳健的高周期交易，无需手动“调教”大量内部参数。

重要说明

指标不会自动交易，也不保证盈利。它仅提供当前市场状态的分析信息；最终结果取决于所选品种、周期、参数设置以及个人交易系统。历史表现不代表未来结果。

参数设置

Base Speed —— 模型的基础速度/反应程度。

决定自动自适应介入之前，指标的“开箱即用”工作模式。

推荐范围：0.5…2.0。

低于 1.0 → 启动更平滑、更过滤的模式，噪音更少，信号更少，偏重稳健性；

接近 1.0 → 平衡模式，适合大多数品种；

高于 1.0 → 更快速、更敏感的启动：平滑较少，潜在信号更多，“快速”指标模式。

在 M1 上通常设置略高于 1.0（例如 1.2–1.5），在 H1 上则接近 1.0 或略低。

Aggressiveness of auto adaptation —— 自动自适应激进程度系数。

决定在统计表现好转或恶化时，指标调整内部阈值的速度和幅度。

推荐范围：0.0…5.0。

0.0–1.0 → 温和自适应，模型几乎不会剧烈调整参数，变化较平滑；

1.0–3.0 → 实盘使用的工作区间：在稳定性与灵敏度之间取得合理平衡；

3.0–5.0 → 激进自适应：当出现连续亏损时，指标会快速收紧过滤条件，使信号更少但更严格。

Max loss for enable auto adaptation —— 启用强化自适应模式所需的连续亏损笔数。

推荐范围：1…10。

1 → 极高灵敏度：任何一次单笔亏损都会被视为需要加强过滤的信号（适合测试和激进剥头皮，但并不适合所有市场）；

2–3 → M1–M5 的最佳选择：连续 2–3 笔亏损被视为市场已“打破”当前配置，需要收紧过滤器；

4 及以上 → 更从容的模式，适合较高周期与低频入场，单笔亏损在统计上并不重要。

Enable alert signal —— 是否在出现信号时启用弹出提醒。

true —— 每次出现新信号时，指标都会弹出提示窗口（并可根据终端设置播放声音/发送通知）；

false —— 指标在“静默”模式下运行，信号仅在图表和统计面板中可见。

其他所有内部参数、周期与阈值均通过上述自动自适应系统自动计算和调整——无需手动微调几十个数值，只需根据自身交易风格设置好三个关键参数即可。