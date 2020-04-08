Signal Binary Option

Indicador de señales para opciones binarias, que también se aplica de forma eficaz en Forex y otros mercados. Es adecuado para el trading de rejilla a corto plazo en M1–M5 e incluye señales de incremento gradual de posiciones.

El indicador utiliza una adaptación de dos niveles: un perfil básico de velocidad (ajuste “rápido/suave” desde el inicio) y una auto-adaptación basada en los resultados de las operaciones, que ajusta los filtros al mercado actual teniendo en cuenta las series de señales ganadoras y perdedoras.

El modelo busca impulsos direccionales cortos en el gráfico y los marca con flechas CALL (compra) y PUT (venta) al cierre de la barra, sin repintado. El indicador también puede utilizarse en cuentas clásicas de Forex/CFD, pero debido al horizonte reducido de las operaciones es importante controlar el spread y las comisiones para que los costes no “se coman” la mayor parte del movimiento.

Cómo funciona

Utiliza un modelo de previsión adaptativo de múltiples etapas propio, en lugar de un conjunto estándar de indicadores clásicos;

Analiza la forma y la pendiente del movimiento del precio, la tendencia y la volatilidad local;

Analiza las señales a través de varios niveles de filtrado del ruido y de picos anómalos;

Muestra una flecha solo después de pasar todas las comprobaciones internas: suavizado inteligente, lógicas de rechazo anti-tendencia, filtro adaptativo de extremos (intenta no dar señal en el momento de un posible giro), y un subsistema neuronal ligero que se ajusta en línea al mercado y bloquea las señales en contra de su propia previsión;

Utiliza auto-adaptación basada en la calidad de las señales: sigue las series de operaciones ganadoras/perdedoras y endurece o suaviza los umbrales internos según las estadísticas y la profundidad del drawdown;

Un parámetro separado de velocidad básica define el carácter del indicador desde el principio (reacción rápida, casi sin suavizado, o más suave y conservador), mientras que la auto-adaptación “termina de ajustar” los parámetros a medida que se acumula el historial.

Funciones clave

Señales de flecha CALL/PUT: flecha bajo la vela para compras, sobre la vela para ventas;

Enfoque en operaciones a corto plazo: el cálculo está orientado al movimiento más próximo de unas pocas barras, lo que es práctico para opciones binarias y entradas de scalping;

Consideración de spikes y extremos: filtros específicos ayudan a evitar entrar al mercado en movimientos aislados y velas “anómalas” que parecen el último empuje del movimiento;

Adaptación al marco temporal y a la volatilidad: la velocidad/suavidad básica se define con un parámetro independiente y la auto-adaptación regula dinámicamente la dureza de los filtros teniendo en cuenta los últimos resultados (series de win/loss);

Estadísticas de señales integradas: histórico, win/loss, resultado total en puntos, resumen por varios instrumentos y posibilidad de reiniciar las estadísticas;

Multilingüe: detección automática del idioma del terminal y cambio automático de la interfaz.

Utilidad práctica

El indicador ayuda a separar rápidamente los puntos de entrada válidos de las zonas en las que es mejor esperar: simplemente ves dónde el modelo propone tomar dirección (CALL/PUT) y dónde no hay señales. Esto simplifica la toma de decisiones en tiempo real y reduce el número de operaciones caóticas.

Las estadísticas integradas muestran cómo se han comportado las señales en el historial, tanto por instrumento individual como por la cartera en su conjunto. Esto ayuda a seleccionar pares, marcos temporales y ajustes acordes con tu estilo de trading y a controlar la estabilidad del enfoque.

La auto-adaptación y el parámetro de velocidad básica permiten utilizar el mismo indicador tanto para un trabajo de rejilla más agresivo en M1 como para un enfoque más tranquilo en marcos temporales superiores, sin tener que ajustar manualmente decenas de parámetros internos.

Notas importantes

El indicador no opera de forma automática y no garantiza beneficios. Proporciona información analítica sobre el estado actual del mercado; el resultado final depende del instrumento elegido, del marco temporal, de los ajustes y del sistema de trading personal. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Ajustes

Base Speed — velocidad/reacción básica del modelo.

Determina cómo será el indicador “de fábrica”, antes de que la auto-adaptación empiece a modificar algo.

Rango recomendado: 0.5…2.0.

Por debajo de 1.0 → inicio más suave y filtrado, menos ruido, menos señales, énfasis en la estabilidad;

Cerca de 1.0 → modo equilibrado, adecuado para la mayoría de instrumentos;

Por encima de 1.0 → inicio más rápido y sensible: menos suavizado, más señales potenciales, modo de indicador “rápido”.

En M1 suele utilizarse un valor algo superior a 1.0 (por ejemplo, 1.2–1.5); para H1, más cerca de 1.0 o ligeramente por debajo.

Aggressiveness of auto adaptation — coeficiente de agresividad de la auto-adaptación.

Define con qué rapidez e intensidad el indicador reajusta sus umbrales internos cuando las estadísticas empeoran o mejoran.

Rango recomendado: 0.0…5.0.

0.0–1.0 → adaptación suave, el modelo casi no “sacude” los parámetros, los cambios son graduales;

1.0–3.0 → rango de trabajo para la operativa real: equilibrio razonable entre estabilidad y reactividad;

3.0–5.0 → adaptación agresiva: ante series de pérdidas el indicador endurece rápidamente los filtros, haciendo las señales más escasas pero más estrictas.

Max loss for enable auto adaptation — número de operaciones perdedoras consecutivas a partir del cual se activa el modo de adaptación reforzada.

Rango recomendado: 1…10.

1 → modo de máxima sensibilidad: cualquier operación perdedora aislada se toma como motivo para reforzar la filtración (apto para pruebas y scalping agresivo, pero no para todos los mercados);

2–3 → opción óptima para M1–M5: dos o tres operaciones perdedoras consecutivas se consideran señal de que el mercado ha “roto” la configuración actual y hay que endurecer los filtros;

4 o más → modo más tranquilo, adecuado para marcos temporales superiores y entradas poco frecuentes, donde las pérdidas aisladas no son estadísticamente significativas.

Enable alert signal — activar/desactivar las notificaciones emergentes cuando aparece una señal.

true — en cada nueva señal el indicador muestra una ventana emergente (y puede reproducir un sonido/enviar notificaciones según la configuración del terminal);

false — el indicador funciona en modo “silencioso”; las señales solo son visibles en el gráfico y en el panel de estadísticas.

Todos los demás parámetros internos, periodos y umbrales se calculan automáticamente y se ajustan mediante el sistema de auto-adaptación descrito; no es necesario afinar manualmente decenas de valores, basta con adaptar tres parámetros clave a tu estilo de trading.