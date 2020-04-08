Signal Binary Option

Indicador de señales para opciones binarias, que también se aplica de forma eficaz en Forex y otros mercados. Es adecuado para el trading de rejilla a corto plazo en M1–M5 e incluye señales de incremento gradual de posiciones.

El indicador utiliza una adaptación de dos niveles: un perfil básico de velocidad (ajuste “rápido/suave” desde el inicio) y una auto-adaptación basada en los resultados de las operaciones, que ajusta los filtros al mercado actual teniendo en cuenta las series de señales ganadoras y perdedoras.

El modelo busca impulsos direccionales cortos en el gráfico y los marca con flechas CALL (compra) y PUT (venta) al cierre de la barra, sin repintado. El indicador también puede utilizarse en cuentas clásicas de Forex/CFD, pero debido al horizonte reducido de las operaciones es importante controlar el spread y las comisiones para que los costes no “se coman” la mayor parte del movimiento.

Cómo funciona

  • Utiliza un modelo de previsión adaptativo de múltiples etapas propio, en lugar de un conjunto estándar de indicadores clásicos;

  • Analiza la forma y la pendiente del movimiento del precio, la tendencia y la volatilidad local;

  • Analiza las señales a través de varios niveles de filtrado del ruido y de picos anómalos;

  • Muestra una flecha solo después de pasar todas las comprobaciones internas: suavizado inteligente, lógicas de rechazo anti-tendencia, filtro adaptativo de extremos (intenta no dar señal en el momento de un posible giro), y un subsistema neuronal ligero que se ajusta en línea al mercado y bloquea las señales en contra de su propia previsión;

  • Utiliza auto-adaptación basada en la calidad de las señales: sigue las series de operaciones ganadoras/perdedoras y endurece o suaviza los umbrales internos según las estadísticas y la profundidad del drawdown;

  • Un parámetro separado de velocidad básica define el carácter del indicador desde el principio (reacción rápida, casi sin suavizado, o más suave y conservador), mientras que la auto-adaptación “termina de ajustar” los parámetros a medida que se acumula el historial.

Funciones clave

  • Señales de flecha CALL/PUT: flecha bajo la vela para compras, sobre la vela para ventas;

  • Enfoque en operaciones a corto plazo: el cálculo está orientado al movimiento más próximo de unas pocas barras, lo que es práctico para opciones binarias y entradas de scalping;

  • Consideración de spikes y extremos: filtros específicos ayudan a evitar entrar al mercado en movimientos aislados y velas “anómalas” que parecen el último empuje del movimiento;

  • Adaptación al marco temporal y a la volatilidad: la velocidad/suavidad básica se define con un parámetro independiente y la auto-adaptación regula dinámicamente la dureza de los filtros teniendo en cuenta los últimos resultados (series de win/loss);

  • Estadísticas de señales integradas: histórico, win/loss, resultado total en puntos, resumen por varios instrumentos y posibilidad de reiniciar las estadísticas;

  • Multilingüe: detección automática del idioma del terminal y cambio automático de la interfaz.

Utilidad práctica

El indicador ayuda a separar rápidamente los puntos de entrada válidos de las zonas en las que es mejor esperar: simplemente ves dónde el modelo propone tomar dirección (CALL/PUT) y dónde no hay señales. Esto simplifica la toma de decisiones en tiempo real y reduce el número de operaciones caóticas.

Las estadísticas integradas muestran cómo se han comportado las señales en el historial, tanto por instrumento individual como por la cartera en su conjunto. Esto ayuda a seleccionar pares, marcos temporales y ajustes acordes con tu estilo de trading y a controlar la estabilidad del enfoque.
La auto-adaptación y el parámetro de velocidad básica permiten utilizar el mismo indicador tanto para un trabajo de rejilla más agresivo en M1 como para un enfoque más tranquilo en marcos temporales superiores, sin tener que ajustar manualmente decenas de parámetros internos.

Notas importantes

El indicador no opera de forma automática y no garantiza beneficios. Proporciona información analítica sobre el estado actual del mercado; el resultado final depende del instrumento elegido, del marco temporal, de los ajustes y del sistema de trading personal. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Ajustes

Base Speed — velocidad/reacción básica del modelo.
Determina cómo será el indicador “de fábrica”, antes de que la auto-adaptación empiece a modificar algo.

Rango recomendado: 0.5…2.0.

  • Por debajo de 1.0 → inicio más suave y filtrado, menos ruido, menos señales, énfasis en la estabilidad;

  • Cerca de 1.0 → modo equilibrado, adecuado para la mayoría de instrumentos;

  • Por encima de 1.0 → inicio más rápido y sensible: menos suavizado, más señales potenciales, modo de indicador “rápido”.

En M1 suele utilizarse un valor algo superior a 1.0 (por ejemplo, 1.2–1.5); para H1, más cerca de 1.0 o ligeramente por debajo.

Aggressiveness of auto adaptation — coeficiente de agresividad de la auto-adaptación.

Define con qué rapidez e intensidad el indicador reajusta sus umbrales internos cuando las estadísticas empeoran o mejoran.

Rango recomendado: 0.0…5.0.

  • 0.0–1.0 → adaptación suave, el modelo casi no “sacude” los parámetros, los cambios son graduales;

  • 1.0–3.0 → rango de trabajo para la operativa real: equilibrio razonable entre estabilidad y reactividad;

  • 3.0–5.0 → adaptación agresiva: ante series de pérdidas el indicador endurece rápidamente los filtros, haciendo las señales más escasas pero más estrictas.

Max loss for enable auto adaptation — número de operaciones perdedoras consecutivas a partir del cual se activa el modo de adaptación reforzada.

Rango recomendado: 1…10.

  • 1 → modo de máxima sensibilidad: cualquier operación perdedora aislada se toma como motivo para reforzar la filtración (apto para pruebas y scalping agresivo, pero no para todos los mercados);

  • 2–3 → opción óptima para M1–M5: dos o tres operaciones perdedoras consecutivas se consideran señal de que el mercado ha “roto” la configuración actual y hay que endurecer los filtros;

  • 4 o más → modo más tranquilo, adecuado para marcos temporales superiores y entradas poco frecuentes, donde las pérdidas aisladas no son estadísticamente significativas.

Enable alert signal — activar/desactivar las notificaciones emergentes cuando aparece una señal.

  • true — en cada nueva señal el indicador muestra una ventana emergente (y puede reproducir un sonido/enviar notificaciones según la configuración del terminal);

  • false — el indicador funciona en modo “silencioso”; las señales solo son visibles en el gráfico y en el panel de estadísticas.

Todos los demás parámetros internos, periodos y umbrales se calculan automáticamente y se ajustan mediante el sistema de auto-adaptación descrito; no es necesario afinar manualmente decenas de valores, basta con adaptar tres parámetros clave a tu estilo de trading.


Otros productos de este autor
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicadores
TickFlow es una herramienta de análisis de datos de ticks y de resaltado visual de zonas significativas en el gráfico. La utilidad agrega los ticks actuales e históricos, muestra el balance de compra/venta y ayuda a identificar los niveles de soporte/resistencia y las zonas de cluster. Esta es la versión para MetaTrader 4. Cómo funciona (breve) TickFlow recoge datos de ticks y los agrega por pasos de precios y velas. Basándose en los datos recogidos, el indicador construye capas visuales: conta
Signal Option
Konstantin Chechnev
Indicadores
用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。 免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里： https://www.mql5.com/en/market/product/156185 该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。 模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合； 分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率； 通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号； 只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Arrow Strategy Builder — un Asesor Experto que recuerda las flechas arriba/abajo colocadas por el usuario en el gráfico y genera señales de trading cuando se repiten las mismas condiciones. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados, ofreciendo una interfaz intuitiva y funciones para el trading automático en cualquier instrumento financiero. La versión completa del asesor experto con comercio multimoneda para Metatraider 5 está aquí . Características principales Creación
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
PurrTradeX es un Asesor Experto (EA) que permite a los usuarios crear y probar estrategias de trading personalizadas basadas en sus propias señales de indicadores. El EA captura señales de flechas colocadas manualmente o generadas automáticamente en el gráfico y las utiliza para identificar oportunidades de trading. Características principales Registro de señales: coloque flechas en el gráfico para marcar señales de compra o venta. El EA registra los valores de los indicadores integrados (RSI,
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indicadores
Correlation Monitor es un indicador para detectar rápidamente las relaciones entre instrumentos: ayuda a encontrar pares con fuerte correlación positiva/negativa, a detectar divergencias y a tomar decisiones mejor fundamentadas para cobertura, trading por pares y por cestas. Meta traider 4. Funciones clave • Matriz de correlación y lista compacta: muestra al instante la fuerza de la relación entre los símbolos seleccionados; la codificación por colores facilita la lectura. • Mini‑gráfico del ins
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicadores
TickFlow es una herramienta de análisis de datos de ticks y de resaltado visual de zonas significativas en el gráfico. La utilidad agrega los ticks actuales e históricos, muestra el balance de compra/venta y ayuda a identificar los niveles de soporte/resistencia y las zonas de cluster. Esta es la versión para MetaTrader 5. Cómo funciona (breve) TickFlow recoge datos de ticks y los agrega por pasos de precios y velas. Basándose en los datos recogidos, el indicador construye capas visuales: conta
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indicadores
Correlation Monitor es un indicador para detectar rápidamente las relaciones entre instrumentos: ayuda a encontrar pares con fuerte correlación positiva/negativa, a detectar divergencias y a tomar decisiones mejor fundamentadas para cobertura, trading por pares y por cestas. Meta traider 5. Funciones clave • Matriz de correlación y lista compacta: muestra al instante la fuerza de la relación entre los símbolos seleccionados; la codificación por colores facilita la lectura. • Mini‑gráfico del in
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Arrow Strategy Builder Pro es un Asesor Experto MT5 que recoge automáticamente señales en puntos de pivote ZigZag y las compara con lecturas previamente guardadas de hasta cuatro indicadores de usuario. Cuando se alcanza el porcentaje de coincidencia especificado, abre una operación en la dirección elegida. Admite "entrenamiento" manual y actualizaciones automáticas de la base de señales. Adecuado para scalping y para operaciones más tranquilas. Capacidades - Automatice su estrategia de indicad
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
Indicadores
Direction Oscillator — El indicador no hereda el comportamiento de los MA/RSI/MACD estándar. Las señales se generan con un modelo propio del movimiento del precio con filtrado anti-impulso y verificación de volumen. En el gráfico hay tres estados: Buy / Flat / Sell ; las señales se confirman al cierre de la vela ( sin repaint ), lo que facilita el test y la revisión de operaciones. Funciones clave Modelo propio en lugar de paquetes estándar. Sin depender de indicadores clásicos de tendencia, osc
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
Indicadores
Adaptive NeuroMatrix Trend es un indicador de dirección del precio que utiliza un modelo matricial adaptativo en lugar de los típicos MA/RSI/MACD. Las señales se forman a partir de las características cuantitativas del movimiento del precio y del volumen. En el gráfico aparecen tres estados: Buy / Flat / Sell; las señales se fijan al cierre de la vela (sin repintar), lo que simplifica la verificación y el análisis de las operaciones. Funciones principales Modelo adaptativo propio en lugar de paq
