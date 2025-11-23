Signal Binary Option

Indicatore di segnali per opzioni binarie e trading intraday di breve periodo.

Il modello individua sul grafico brevi impulsi direzionali e li contrassegna con frecce CALL (acquisto) e PUT (vendita) alla chiusura della barra, senza repaint. L’indicatore può essere utilizzato anche su conti Forex/CFD classici, ma a causa dell’orizzonte operativo ridotto è importante controllare spread e commissioni affinché i costi non “mangino” la parte principale del movimento.

Come funziona

  • utilizza un proprio modello di previsione adattivo, multilivello, invece del set standard di indicatori classici;
  • analizza la forma e la pendenza del movimento del prezzo, il trend e la volatilità locale;
  • analizza i segnali attraverso diversi livelli di filtraggio del rumore e dei picchi anomali;
  • mostra una freccia solo dopo aver superato tutti i controlli interni — smoothing intelligente, logiche di filtro anti-trend, filtro adattivo degli estremi (cerca di non generare segnali nel possibile punto di inversione) e un sottosistema neurale leggero che si adatta al mercato in tempo reale e blocca i segnali contrari alla propria previsione.

Caratteristiche principali

  • Segnali a freccia CALL/PUT — freccia sotto la candela per i buy, sopra la candela per i sell;
  • Approccio alle operazioni di breve termine — il calcolo è ottimizzato per il movimento immediato sulle prossime barre, ideale per opzioni binarie ed entrate in scalping.
  • Gestione di spike ed estremi — filtri dedicati aiutano a evitare entrate su spike isolati e barre “anomale” che sembrano l’«ultimo colpo» del movimento.
  • Adattamento al timeframe e alla volatilità — un solo parametro principale, Sensitivity mode , definisce la sensibilità complessiva; il resto si adatta automaticamente.
  • Statistiche dei segnali integrate — storico, win/loss, risultato complessivo in punti, riepilogo su più strumenti e possibilità di azzerare le statistiche.
  • Multilingua — rilevamento automatico della lingua del terminale e switch automatico.

Utilità pratica

L’indicatore aiuta a separare rapidamente i punti di ingresso validi dalle zone in cui è meglio attendere: vedi subito dove il modello propone di prendere una direzione (CALL/PUT) e dove non ci sono segnali. Questo semplifica il processo decisionale in tempo reale e riduce il numero di operazioni caotiche.

Le statistiche integrate mostrano come i segnali si sono comportati in passato, sia per i singoli strumenti sia per il portafoglio nel suo complesso. Ciò aiuta a scegliere coppie, timeframe e impostazioni coerenti con il proprio stile di trading e a monitorare la stabilità dell’approccio.

Note importanti

Durante il backtest dell’indicatore nel Tester di Strategia potresti notare una differenza tra il modo in cui l’indicatore funziona sul grafico in tempo reale e nel tester, perché:

  • Il tester riproduce i dati storici “fotogramma per fotogramma” all’interno di ogni barra e registra tutti i momenti in cui la condizione per la freccia è stata soddisfatta, anche solo per un secondo. Queste frecce rimangono nello storico e non vengono rimosse.

  • Il grafico in tempo reale procede solo in avanti e tu vedi solo la situazione finale di ogni barra. Il segnale compare una sola volta, nel momento di apertura di una nuova barra, senza ritardi e senza ridisegni; i brevi lampeggi di segnali all’interno della barra non vengono salvati sul grafico reale.

Per questo nel tester possono comparire più frecce, anche se l’algoritmo dell’indicatore è esattamente lo stesso. Correggeremo presto questa discrepanza senza modificare la logica attuale.

L’indicatore non esegue trading automatico e non garantisce profitti. Fornisce informazioni analitiche sullo stato attuale del mercato; il risultato finale dipende dallo strumento scelto, dal timeframe, dalle impostazioni e dal sistema di trading personale. I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri.

Impostazioni

Sensitivity mode  regola la “velocità”/morbidezza del modello.
Intervallo consigliato: 0,5…3,0 (passo 0,1).
Inferiore a 1,0 → reagisce più velocemente, più segnali.
Superiore a 1,0 → più morbido e selettivo, meno segnali.

Stats window - finestra delle statistiche (giorni).
definisce la profondità del periodo su cui il pannello somma profitti/perdite per i simboli su cui l’indicatore è avviato.
Valore minore → enfasi sui risultati recenti: statistiche e auto-adattamento reagiscono più rapidamente, con possibile effetto a “denti di sega”.
Valore maggiore → valutazione più smussata: mostra il trend di settimane/mesi, con reazione più lenta.


