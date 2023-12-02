Scalping and Binary Signal Detector MT5

Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi.
Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir.
Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır.
Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar.
Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir).

Ticaret için nasıl kullanılır
Sarı bir çubuğun ve okun görünümü bir satın alma sinyalidir, geri kalan çubuklar ise sinyalin eşlikçisidir.
zararı durdurma seviyesi önceki mumun en düşük seviyesinin birkaç puan altındadır.
Kırmızı çubuğun ve okun görünümü satış sinyalidir, geri kalan çubuklar sinyale eşlik eder.
zararı durdurma seviyesi önceki mumun en yüksek seviyesinin birkaç puan üzerindedir.

Bir fiyat hareketi aldıktan sonra birkaç mumdan sonra veya yön hareketi durduğunda boş bir sinyal göründükten sonra pozisyonu kapatabilirsiniz.

Giriş parametreleri
  • Appearance of a Signal - Hangi çubukta sinyal verilecek / 0 - sinyal kaybolabilir / 1 - sinyal kaybolmayacaktır.
  • Trend Duration - Trendin süresinin arttırılması.
  • Signal Frequency Reduction - Sinyallerin frekansının azaltılması.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : Sinyal noktaları göründüğünde bildirimleri kullanın.
  • Sound file signal - Sinyaller için ses dosyası

Önerilen ürünler
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Göstergeler
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Göstergeler
Consolidation Zone   Indicator is a powerful tool designed for traders to identify and capitalize on consolidation patterns in the market. This innovative indicator detects consolidation areas and provides timely alerts when the price breaks above or below these zones, enabling traders to make informed trading decisions. MT4 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Key Features: 1.   Consolidation Det
FREE
BinaryPinMt5
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryPinMt5 is an indicator developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The indicator's algorithm, before issuing the signal, analyzes many factors, such as market volatility, searches for the PinBar pattern, calculates the probability of success when making a deal. The indicator is set in the usual way. The indicator itself consists of an information window where the name of the trading instrument is displayed, the probability of making a successful transaction,
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Göstergeler
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hear
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
Nexus 6 Neural Binary Indicator
Muhammad Talha
Göstergeler
Nexus 6.1 (MT5) - Neural Network Binary Options Indicator Nexus 6.1 (MT5) Neural Network-Powered Binary Options Indicator for MetaTrader 5 What is Nexus 6.1? Nexus 6.1 is a neural network–driven signal indicator specifically built for binary-options style trading. It generates accurate CALL/PUT decisions exactly at candle open, allowing you to set your expiry to the candle duration (or a small multiple) and act immediately—without guessing mid-bar. Why Traders Choose Nexus 6.1 Candle-start sign
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Göstergeler
The Binary Tend Follower indicator has been designed especially for Binary options trading. The best time frame to use the indicator on is a 1M chart with 1Min expiry's as soon as the signal candle closes. There is no need to over complicate your trading as all the thinking has been done for you. The indicator was designed as simple as possible to take out all the subjectivity of trying to follow a complicated strategy, and allowing the trader to focus on extremely simple entry's.  Buy: When the
Binary Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Göstergeler
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Демо версия является ознакомительной, в ней нет возможности изменять параметры. Полная версия . Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свече
FREE
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Göstergeler
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Half ma
Artem Svistunov
Göstergeler
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Powerful Hidden Cross Signal
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
The latest most requested Binary Options arrow indicator in the Garuda Signals product line is now on MT5! Binary options signal based on multiple time frame cross over analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and also uses the 1 Hour time frame as trend confirmation , so you don't have to open up multiple chart and waste time. - Can be used for all time frames up to 1 hour, but is most POWERFUL for 1 and 5 min options. - Place yo
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Göstergeler
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Uzman Danışmanlar
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Göstergeler
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.92 (25)
Göstergeler
Bu algoritma, fiyattaki kısa vadeli değişiklikleri% 86 * doğrulukla öngörür. ATR tarafından belirlenen büyük bir hareket olduğunda, aşırı alım veya aşırı satım durumu sırasında gösterge sizi uyaracaktır. Fiyatın sinyal mumundan daha yüksek veya daha düşük olup olmayacağını tahmin eder. Daha büyük zaman dilimlerinde ortalama geri dönüş ticareti, ikili opsiyonlar veya vadeli işlem sözleşmeleri için mükemmeldir. Gösterge, 5 yıllık verilerle geriye dönük olarak test edildi ve zaman içindeki fiyat g
FREE
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Göstergeler
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Sequential R MT5 Version
Antony Augustine
Göstergeler
In today’s market, an objective counter trend technique might be a trader’s most valuable asset. Most of the traders in the financial market must be familiar with the name "TD Sequential" and "Range Exhaustion". The Sequential R is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Sequential R is useful to identify trend exhaustion points and keep you one step ahead of the trend-following crowd. The "Sequential R" is designed to recognize profitable counter trend patterns from your ch
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Göstergeler
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Uzman Danışmanlar
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
K line countdown
Wei Lai
Göstergeler
Trend reversal identification: The K-line countdown indicator helps traders capture trend reversal signals by identifying excessive buying and selling behavior in the market. This indicator is particularly effective when the market is in extreme states. Risk management: This indicator can help traders identify potential risks in the market before the trend reverses and adjust positions in time to avoid losses. For example, you might consider reducing your long position when a bullish countdown c
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Uzman Danışmanlar
The Chart Pattern Master EA is a sophisticated expert that allows you to trade all of the common chart patterns. It automatically identifies the chart patterns for you and even displays them on the chart. Use it as an indicator or as an automated trading expert. All pattern breakouts will be traded automatically for you. Next price : $3 00 Price increase every 10 purchases. Recommendations: Trend Timeframe - 1H Breakout Timeframe - Any Symbol - Any TP and SL - false MIn Balance - $100 NOTE: Incr
Nexus Patterns Detection
Mohammed Kaddour
Göstergeler
Many traders use Price Action as entry and exit signal. Since the beginning of chart analysis, traders have found several   candlestick patterns   that can indicate possible "behaviors" of the market.   Candlestick Pattern indicator   is an indicator for MetaTrader platform that can detect many of these patterns and show them on screen or to alert traders about them. though they detect slightly different sets of candle patterns. Candlestick Pattern indicator also has a more modern look compared
FREE
CurvedSmoothChannelEnhanced
Roman Surmanidze
5 (1)
Göstergeler
CurvedSmoothChannel_Enhanced - Gelişmiş Fiyat Kanalı Göstergesi **CurvedSmoothChannel_Enhanced** MetaTrader 5 için tasarlanmış, trendleri, olası geri dönüşleri ve önemli fiyat seviyelerini hassasiyetle belirlemenize yardımcı olan güçlü ve görsel olarak çekici bir fiyat kanalı göstergesidir. Bu gelişmiş sürüm, Hull Hareketli Ortalaması'nın (HMA) ve John Ehlers'in Süper Pürüzsüz Filtresi'nin gücünü birleştirerek, birden fazla zaman dilimi boyunca piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik, uyarlan
FREE
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Göstergeler
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
Price Reversal Predictor
Laron Demetris Burrows
4.09 (23)
Göstergeler
Bu algoritma, fiyattaki kısa vadeli değişiklikleri% 90 * doğrulukla öngörür. Fiyatın sinyal mumundan daha yüksek veya daha düşük olup olmayacağını tahmin eder. Daha büyük zaman dilimlerinde ortalama geri dönüş ticareti, ikili opsiyonlar veya vadeli işlem sözleşmeleri için mükemmeldir. Gösterge, 5 yıllık verilerle geriye dönük olarak test edildi ve zaman içindeki fiyat geri dönüşlerini tahmin etmek için% 90 doğruluğa sahip. Özellikler: 1. Basit kurulum a. Herhangi bir grafiğe sürükleyip bırakın
FREE
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Göstergeler
Grafik analiz için gösterge. Ana Japon şamdan kalıplarını grafikte işaretler. Şu anda, tüccar için aşağıdaki kalıp seti mevcuttur:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Harami;  - Bearish/Bullish Harami Cro
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Göstergeler
Yeni Nesil Otomatik Arz ve Talep Bölgeleri. Her Grafikte Çalışan Yeni ve Yenilikçi Algoritma. Tüm Bölgeler Piyasanın Fiyat Hareketine Göre Dinamik Olarak Oluşturulmaktadır. İKİ TÜR UYARI --> 1) FİYAT BİR BÖLGEYE ÇIKTIĞINDA 2) YENİ BİR BÖLGE OLUŞTURDUĞUNDA Bir tane daha işe yaramaz gösterge almazsın. Kanıtlanmış Sonuçlarla eksiksiz bir Ticaret Stratejisi elde edersiniz.     Yeni özellikler:     Fiyat Arz/Talep Bölgesine ulaştığında uyarılar     Yeni bir Arz/Talep Bölgesi oluşturulduğunda
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Yazarın diğer ürünleri
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi. İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur. Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır. Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir. Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.  " Buy " işlemleri yapabilmek
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi. Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar. Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır. Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünd
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Indicator Waiting Volatility - volatilite bölgelerini ve düz koşulları belirlemek için bir gösterge. Zamanla grafikteki fiyat farklı trendlerde olur, düşer, yükselir veya aynı kalır. Gösterge, yatırımcının fiyatın hangi trendde olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Çalışmasında teknik analiz için çeşitli araçlar kullanır; önce trendin yönü belirlenir, ardından bu doğrultuda gösterge volatilitedeki değişiklikleri izler. Fiyat gürültü içerisinde dalgalanıyorsa takip modundadır; fiyat piyasa gürült
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret ve piyasa yönünü tahmin etmek için döngüsel gösterge. Fiyatın döngüsel davranışını osilatör biçiminde gösterir. Osilatörün üst ve alt sınırlarından bir geri dönüş olduğunda, işlem açılmasına yönelik sinyaller verir. Histogram biçiminde trendin yumuşatılmış gücünü gösterir.  Ölçeklendirmeden gün içi işlemlere kadar her türlü ticaret stratejisini tamamlayacak.  Gösterge yeniden çizilmez.  Tüm sembollerde/aletlerde kullanıma uygundur.  Kısa vadeli işlemler için uygun zaman dilimleri M5, M1
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Candle Binary Scalper , forex ve ikili opsiyonlar için teknik analiz ürünüdür. Bir ticaret sisteminde birleştirilmiş birkaç teknik gösterge içerir. Ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için bir trend içinde manuel ticaret için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Yüksek volatilite durumunda M15, M30, H1 ve H4, M5 ve M1 ticareti için Önerilen Zaman Çerçeveleri kullanılmalıdır. Birkaç uyarı türü vardır. ürün nasıl kullanılır Her Zaman Çerçevesi için en uygun ayarlar
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Binary Lines , para birimleri, emtialar, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve herhangi bir finansal araç için teknik bir analiz göstergesidir. İkili opsiyonlar veya Forex ölçeklendirme için kullanılabilir. Giriş ve çıkış noktalarını sabit aralıklarla gösterir ve tüccarlar olası işlemlerin sonuçları hakkında gerekli bilgileri. Giriş noktaları, mumun en başında, MA çizgisi yönünde, süre boyunca oluşturulur. çubuklardaki işlemler manuel olarak ayarlanabilir ve herhangi bir finansal
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Line Breakouts - Trend ticareti için sistem. Dönem ve düzeltme işlevi kullanılarak herhangi bir grafiğe ve ticaret aracına uyarlanabilecek bir trend tanımlayıcı içerir. Ve destek ve direnç seviyelerinin belirleyicisi. Fiyat direnç çizgisinin altında olduğunda Satış işlemlerini açın ve fiyat destek çizgisinin üzerinde olduğunda Alım işlemlerini açın. Zararı durdur çizgilerden birkaç noktaya yerleştirilmelidir, Kâr Al zaman dilimine göre birkaç mumdan (3-10-15) sonra sabitlenmelidir. Gösterge yeni
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Trend Indicator - Trendin yönünü belirleyebilen ve güçlendiğini gösterebilen, trendin üst ve alt seviyelerinin göstergesi. Trend yönü yuvarlak noktalarla belirlenir; noktalar sıfır çizgisinin üzerindeyse trend yükseliş, altındaysa trend düşüş yönündedir. Yön hareketindeki artış oklarla gösterilmiştir. Manuel ayarlama için tek parametreye sahiptir - Trend yönünün süresi.   Olasılıklar Tüm zaman dilimlerinde çalışır Her türlü finansal araca uyum sağlar (Forex, Hisse Senetleri, Metaller, Kri
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi. Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır. Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar. Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir). Ticaret için nasıl kullanılır Sarı bir çubu
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Level Breakout Indicato r , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır. Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır. Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilim
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için dürtü sinyallerini belirlemek üzere bir algoritma kullanan otomatik bir trend göstergesi. Trendi takip eden gösterge, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak hesaplar. Gösterge, yöne bağlı olarak renk değiştiren sinyalleri takip etmek için bir trend çizgisi ve bir hedef kanal içerir. Temel özellikleri Sinyal renkli mumlar ve oklar: mavi - aşağı yön, kırmızı - yukarı yön. Çıkış işlemlerine ilişkin sarı noktalar, hedef kanalın har
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt